域名系统 (DNS) 是互联网的基础组成部分。DNS 用于将人类可读的域名（如 www.example.com）转换为机器可读的 Internet 协议 (IP) 地址，如 168.192.123.145。DNS 允许用户使用熟悉的名称来访问网站，而不必输入一长串数字。

尽管 DNS 基础架构至关重要，但在其最初的设计中，并未考虑到如何抵御黑客用于获取 IT 系统访问权限或中断 IT 运营的多种网络威胁。DNS 安全是实施安全措施和协议来抵御域名系统中的漏洞的任务。