キャッシュ DNS サーバーは頻繁に使用される多くの Web サイトの IP アドレスのキャッシュを保持するため、多くの場合、適切なアドレスを即座に提供することで、DNS クエリーに応答することができます。キャッシュサーバーに現在のアドレスがない場合、他のキャッシュ DNS サーバーにコンタクトするか、最終的には権威ネームサーバーにコンタクトして正確な DNS レコードを取得します。通常、このプロセスは非常に高速で実行されるため、ほとんどのユーザーはDNSプロセスを認識していません。

しかし、DNSは、DNS応答を妨害してサーバーのクラッシュや速度低下を引き起こし、ページの読み込み時間を遅くしたり、インターネット上のサイトにアクセスできなくしたりする可能性のある多くのサイバー脅威の影響を受けやすいです。