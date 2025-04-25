IL5 인증이란 무엇일까요?

미 국방부는 클라우드 인프라와 서비스에 의존해 정보를 공유하고, 방어 애플리케이션을 실행하며, 모든 종류의 군사 작전에 대한 전투 지원을 제공합니다. 클라우드 환경에 대한 위협이 상시 존재하기 때문에 DoD는 DoD 데이터와 함께 작동하는 모든 CSP가 다양한 보안 요구사항을 준수하고 특정 제어 및 보호 기능을 갖추도록 요구합니다.

DoD는 '영향 수준' 시스템을 사용해 정보의 민감도와 데이터의 손실, 노출, 도난 또는 감염 시 입을 수 있는 피해 정도에 따라 데이터를 분류합니다.

DoD는 데이터 분류 외에도 영향 수준을 통해 CSP가 제공하는 특정 클라우드 서비스 제품(CSO)의 보안 체계를 평가할 수 있습니다. 영향 수준 인증은 다양한 데이터 보안 요구사항에 사용할 수 있는 CSP 및 CSO를 이해하기 위한 수단입니다.

영향 수준 5(IL5)는 분류되지 않았지만 매우 민감하고 중요한 정보에 부여된 분류 등급입니다. (IL-6이 가장 높은 분류 등급이며 비밀(SECRET)로 분류된 정보 시스템과 데이터에 예약되어 있습니다.) 벤더는 IL5 인증을 통해 제어되는 미분류 정보(CUI), 미션 크리티컬 정보, 국가 보안 시스템 정보를 저장하고 처리할 수 있습니다. 여기에는 잠재적으로 인명 손실이나 국방부의 작전 수행 능력에 심각한 손상을 입히거나 국가 안보에 치명적인 손상을 입힐 수 있는 데이터가 포함됩니다.