美国国防部依靠云基础架构和服务来共享信息、运行国防应用程序，并在各种军事行动中提供战斗支援。由于云环境持续面临威胁，美国国防部要求任何处理其数据的 CSP 都必须符合一系列安全要求，并落实特定控制措施与保障机制。

DoD 使用“影响级别”系统，根据信息的敏感程度以及数据丢失、泄露、被盗或遭到破坏时可能造成的危害程度，对数据进行分类。

除了对数据进行分类之外，影响级别还使美国国防部能够评估 CSP 中特定云服务产品 (CSO) 的安全态势。影响级别认证提供了简略的信息，可帮助您了解哪些 CSP 和 CSO 可满足不同的数据安全需求。

影响级别 5 (IL5) 是一种针对未分类但高度敏感、重要的信息的分类。（IL-6 是最高级别的分类，专用于被列为机密的信息系统和数据。）IL5 认证使供应商能够存储和处理受控未分类信息 (CUI)、任务关键型信息和国家安全系统信息。这包括可能导致人员伤亡、严重损害美国国防部开展行动的能力或对国家安全造成灾难性损害的数据。