米国国防総省は、情報の共有、防御アプリケーションの実行、あらゆる軍事作戦での戦闘支援の提供に、クラウドインフラとサービスを利用しています。クラウド環境への脅威は常に存在するため、DoDデータと連携するCSPは、さまざまなセキュリティ要件に準拠し、特定の制御と保護を導入する必要があります。

DoDは「影響レベル」システムを使用して、情報の機密性と、データの紛失、漏えい、盗難、侵害が発生した場合の損害度に応じてデータを分類します。

DoDは、データの分類に加えて、影響レベルを使用することで、CSPから特定のクラウドサービス（CSO）のセキュリティ体制を評価できます。影響レベルの認定は、さまざまなデータセキュリティニーズに対応できるCSPとCSOを理解するための簡潔な情報です。

影響レベル5（IL5）は、非機密でありながら機密性が高く重要な情報に与えられる分類です。（IL-6は最も高い分類であり、情報システムとSECRETとして分類されるデータ用に予約されています。）IL5認証により、ベンダーは、管理された非機密情報（CUI）、ミッションクリティカルな情報、および国のセキュリティシステム情報を保存および処理できます。これには、生命の損失、国防総省の活動能力への重大な損害、国家安全保障への壊滅的な損害につながる可能性のあるデータが含まれます。