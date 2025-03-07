Para provedores de serviços em nuvem, uma certificação IL5 abre portas para mais oportunidades de firmar contratos com agências governamentais que exigem serviços em nuvem compatíveis com os mais altos padrões de segurança. Para agências governamentais, o processo de certificação IL5 fornece uma maneira rápida e altamente eficiente de encontrar e contratar um CSP. Empresas do setor privado também podem se beneficiar ao trabalhar com CSPs que obtiveram uma certificação IL5, pois essa distinção garante que o provedor está comprometido em oferecer os mais altos níveis de segurança e pode ajudar melhor as empresas a alcançar resiliência cibernética.
A IL5 é uma certificação emitida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD) que autoriza um provedor de serviços em nuvem (CSP) a armazenar e processar alguns dos dados mais confidenciais do DoD. A certificação IL5 indica que um provedor de serviços em nuvem possui o nível de controles, protocolos e tecnologias necessários para lidar com segurança com informações não classificadas controladas (CUI) consideradas essenciais para a missão. Os controles de segurança exigidos para a certificação IL5 estão entre os mais rigorosos da indústria de serviços em nuvem.
O que são os níveis de impacto do DoD?
O Departamento de Defesa dos EUA depende de infraestrutura e serviços de nuvem para compartilhar informações, executar aplicações de defesa e oferecer suporte a operações militares em todo o espectro de missões. Devido à presença constante de ameaças a ambientes de nuvem, o DoD exige que qualquer provedor de serviços em nuvem que trabalhe com dados do DoD cumpra uma série de requisitos de segurança e mantenha controles e proteções específicos.
O DoD utiliza um sistema de “Níveis de impacto” para classificar os dados de acordo com a sensibilidade das informações e o grau de dano potencial caso esses dados sejam perdidos, expostos, roubados ou comprometidos.
Além de classificar os dados, os Níveis de impacto permitem ao DoD avaliar a postura de segurança de uma oferta específica de CSO (serviço em nuvem) de um CSP. Uma certificação de Nível de impacto fornece uma forma resumida de entender quais provedores e ofertas de serviço podem ser utilizados para diferentes necessidades de segurança de dados.
O Nível de impacto 5, ou IL5, é uma classificação atribuída a informações não classificadas, porém altamente confidenciais e importantes. (O IL-6 é a classificação mais alta e é reservado a sistemas e dados classificados como SECRET.) Uma certificação IL5 permite que fornecedores armazenem e processem informações não classificadas controladas (CUI), informações essenciais para a missão e informações de sistemas de segurança nacional. Isso inclui dados que podem potencialmente resultar em perda de vidas, em sérios danos à capacidade do Departamento de Defesa (DoD) de conduzir operações ou em danos catastróficos à segurança nacional.
Qual é a diferença entre os níveis de impacto?
Atualmente, existem quatro Níveis de impacto do DoD, que representam diferentes níveis de confidencialidade dos dados.
- O Nível de impacto 2 (IL2) é destinado a informações do DoD aprovadas para divulgação pública
- O Nível de impacto 4 (IL4) é destinado a informações não classificadas controladas (CUI) do DoD
- O Nível de impacto 5 (IL5) é destinado a CUI e NSS (Sistemas de Segurança Nacional) do DoD
- O Nível de impacto 6 (IL6) é destinado a informações classificadas do DoD até o nível de classificação SECRET
Qual agência gerencia a certificação IL5?
A DISA (Defense Information Systems Agency, Agência de Sistemas de Informação de Defesa) faz parte do DoD e é responsável por desenvolver e manter o CC SRG (Guia de Requisitos de Segurança de Computação em Nuvem) do DoD. Esse documento define os requisitos básicos de segurança para avaliar a postura de segurança de um CSO e apoia o processo de tomada de decisão para conceder uma autorização provisória (PA) que permita que um CSP hospede missões do DoD.
Qual é a relação entre o FedRAMP e a certificação IL5?
O FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) é um programa governamental de abrangência nacional responsável por desenvolver e gerenciar uma abordagem padronizada para avaliar, autorizar e monitorar continuamente produtos e serviços de CSPs. O FedRAMP supervisiona um processo de avaliação e autorização (incluindo autorizações provisórias de níveis baixo, moderado e alto) que certifica CSPs para trabalhar com diversas agências federais e armazenar e processar diferentes níveis de informações confidenciais. Qualquer CSP que deseje trabalhar com o governo federal e suas agências deve obter uma certificação FedRAMP. No entanto, as empresas que desejam uma certificação IL5 precisam seguir etapas adicionais e incorporar controles de segurança ainda mais rigorosos.
Que tipo de informação requer uma certificação IL5?
Os CSPs devem obter uma certificação IL5 para trabalhar com dados que incluam:
- CUI que exige um nível de segurança mais alto do que o fornecido pelo DoD IL4. Isso inclui informações em várias categorias, como infraestrutura crítica, defesa, controle de exportações, inteligência, aplicação da lei, finanças, energia nuclear, privacidade e outras.
- Informações que façam parte de Sistemas de Segurança Nacional (NSS). Isso inclui informações relacionadas a atividades de inteligência, atividades criptológicas voltadas à segurança nacional, informações usadas no comando e controle de forças militares, informações para equipamentos que fazem parte integrante de sistemas de armas e dados que possibilitam funções críticas ao cumprimento direto de missões militares ou de inteligência.
Que tipo de controles de segurança são exigidos para a certificação IL5?
Obter uma certificação IL5 exige uma avaliação rigorosa de segurança e a adoção de alguns dos controles físicos, lógicos e criptográficos mais rigorosos. Isso inclui os controles necessários para obter uma autorização FedRAMP High, além de diversos requisitos adicionais necessários para proteger Sistemas de Segurança Nacional e garantir o mais alto nível de segurança para CUI.
Uma certificação IL5 requer uma variedade de controles em várias categorias.
- Projeto de infraestrutura e arquitetura de segurança: os CSPs podem precisar implementar segmentação de rede, sistemas de detecção de invasão, configurações robustas de firewall e canais de comunicação criptografados.
- Controles de identidade e gerenciamento de acesso: a autenticação multifator (MFA), controles de acesso baseados em função e gerenciamento de acesso privilegiado ajudam a impedir que usuários não autorizados acessem dados e sistemas críticos.
- Criptografia de dados: para garantir que qualquer informação exposta permaneça ilegível, mecanismos fortes de criptografia são essenciais para dados em repouso, em trânsito e em uso.
- Monitoramento contínuo: O monitoramento contínuo, utilizando sistemas de detecção de invasão e gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM), ajuda a identificar e mitigar ameaças rapidamente.
- Práticas seguras de DevOps: os CSPs podem prevenir vulnerabilidades no processo de desenvolvimento adotando práticas e metodologias de codificação segura, realizando testes de segurança regulares e automatizados para identificar e corrigir vulnerabilidades.
- Gerenciamento de patches e atualizações: manter uma cadência regular de aplicação de patches de segurança e atualização de sistemas é essencial. Testes de penetração e avaliações de vulnerabilidade ajudam a identificar falhas que podem ser exploradas por invasores.
- Documentação e relatórios: os CSPs devem fornecer documentação abrangente de seus controles de segurança e esforços de conformidade, incluindo registros detalhados de políticas, procedimentos e auditorias.
- Gerenciamento de risco de terceiros: as avaliações de risco de terceiros são cruciais para identificar lacunas de segurança e prevenir ameaças que possam surgir dentro da cadeia de suprimentos de uma organização.
Perguntas frequentes (FAQ)
A certificação IL5 é essencial para empresas que desejam oferecer suporte a workloads de clientes do setor público dos EUA.
As certificações FedRAMP e os Níveis de impacto do DoD estão ambos envolvidos na avaliação das capacidades de segurança de produtos e serviços em nuvem, mas essas autorizações diferem em escopo e foco. O FedRAMP é um programa governamental criado para garantir a segurança de sistemas baseados em nuvem que armazenam e processam dados governamentais, sendo a certificação FedRAMP a referência mínima de segurança para todos os serviços em nuvem do DoD. Os Níveis de impacto são específicos para os padrões de cibersegurança exigidos pelo DoD para proteger avaliações essenciais à missão.
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