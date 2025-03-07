O Departamento de Defesa dos EUA depende de infraestrutura e serviços de nuvem para compartilhar informações, executar aplicações de defesa e oferecer suporte a operações militares em todo o espectro de missões. Devido à presença constante de ameaças a ambientes de nuvem, o DoD exige que qualquer provedor de serviços em nuvem que trabalhe com dados do DoD cumpra uma série de requisitos de segurança e mantenha controles e proteções específicos.

O DoD utiliza um sistema de “Níveis de impacto” para classificar os dados de acordo com a sensibilidade das informações e o grau de dano potencial caso esses dados sejam perdidos, expostos, roubados ou comprometidos.

Além de classificar os dados, os Níveis de impacto permitem ao DoD avaliar a postura de segurança de uma oferta específica de CSO (serviço em nuvem) de um CSP. Uma certificação de Nível de impacto fornece uma forma resumida de entender quais provedores e ofertas de serviço podem ser utilizados para diferentes necessidades de segurança de dados.

O Nível de impacto 5, ou IL5, é uma classificação atribuída a informações não classificadas, porém altamente confidenciais e importantes. (O IL-6 é a classificação mais alta e é reservado a sistemas e dados classificados como SECRET.) Uma certificação IL5 permite que fornecedores armazenem e processem informações não classificadas controladas (CUI), informações essenciais para a missão e informações de sistemas de segurança nacional. Isso inclui dados que podem potencialmente resultar em perda de vidas, em sérios danos à capacidade do Departamento de Defesa (DoD) de conduzir operações ou em danos catastróficos à segurança nacional.