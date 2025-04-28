Che cos'è la Certificazione IL5?

Il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti si affida all'infrastruttura e ai servizi cloud per la condivisione delle informazioni, l'esecuzione di applicazioni di difesa e la fornitura di supporto ai combattimenti in un'ampia gamma di operazioni militari. A causa della costante presenza di minacce agli ambienti cloud, il DoD richiede a qualsiasi CSP che lavora con i dati DoD di conformarsi ad una serie di requisiti di sicurezza e di disporre di determinati controlli e sistemi di protezione.

Il DoD utilizza un sistema a "livello di impatto" per classificare i dati in base a quanto sono sensibili le informazioni e a quanto sarebbero dannose se i dati venissero persi, esposti, rubati o compromessi.

Oltre a classificare i dati, i livelli di impatto consentono al DoD di valutare il livello di sicurezza di una specifica offerta di servizi cloud (CSO) da parte di un CSP. Una certificazione di livello di impatto fornisce una descrizione dei CSP e CSO che possono essere utilizzati per diverse esigenze di sicurezza dei dati.

Il livello di impatto 5, o IL5, è una classificazione assegnata a informazioni non classificate, ma altamente sensibili e importanti (IL-6 è la classificazione più alta, che è riservata ai sistemi informativi e ai dati classificati come SECRET). Una certificazione IL5 consente ai fornitori di archiviare ed elaborare informazioni controllate non classificate (CUI), informazioni mission-critical e informazioni sui sistemi di titoli nazionali, tra cui dati che potrebbero potenzialmente causare perdite di vite umane, gravi danni alla capacità del DoD di condurre operazioni o danni catastrofici alla sicurezza nazionale.