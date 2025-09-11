클라우드 애플리케이션의 세그멘테이션이란?

세그멘테이션은 네트워크 또는 IT 인프라를 더 작은 세그먼트로 분할해 보다 세분화된 보안 정책으로 보호하는 검증된 사이버 보안 기술입니다. 사이버 공격이 IT 환경에 성공적으로 침투할 경우 세그멘테이션은 공격자나 멀웨어가 측면 이동을 통해 환경의 다른 부분을 감염시키지 못하도록 방지합니다.

클라우드의 클라우드 인프라와 SaaS 기반 애플리케이션에 대한 기업의 의존도가 높아지면서 IT팀에서 세그멘테이션을 통해 이러한 자산을 보호하는 경우가 증가하고 있습니다. 팀에서는 클라우드 환경을 별도의 격리된 세그먼트나 구역으로 분할해 보안을 효과적으로 강화하고, 트래픽 흐름을 제어하며, 공격 표면을 줄일 수 있습니다.

클라우드 애플리케이션의 세그멘테이션은 보통 클라우드에서 제공하는 VLAN(Virtual Local Area Network)과 서브넷을 통해 이루어지지만, 보안 정책을 보다 세밀하게 적용할 수 있는 소프트웨어 기반 기술인 마이크로세그멘테이션을 통해서도 달성할 수 있습니다. 최고의 마이크로세그멘테이션 솔루션은 인프라에 구애받지 않습니다. 즉, 보안 제어를 기본 인프라와 분리해 가시성 및 보호 기능을 클라우드로 확장할 수 있는 것입니다.