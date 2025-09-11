Qu'est-ce que la segmentation pour les applications cloud ?

La segmentation est une technique de cybersécurité éprouvée qui divise un réseau ou une infrastructure informatique en segments plus petits, ce qui permet de les protéger avec des règles de sécurité plus granulaires. Lorsqu'une cyberattaque réussit à infiltrer un environnement informatique, la segmentation empêche les attaquants ou les logiciels malveillants de se déplacer latéralement pour compromettre d'autres parties de l'environnement.

Face à la dépendance croissante des entreprises vis-à-vis de l'infrastructure cloud et des applications SaaS dans le cloud, les équipes informatiques se tournent de plus en plus vers la segmentation pour protéger ces actifs. En divisant les environnements cloud en zones ou segments séparés et isolés, les équipes peuvent renforcer efficacement la sécurité, contrôler les flux de trafic et réduire la surface d'attaque.

La segmentation des applications cloud s'effectue généralement à l'aide de réseaux locaux virtuels (VLAN, Virtual Local Area Networks) et de sous-réseaux fournis dans le cloud, mais elle peut également être obtenue par microsegmentation, une technique logicielle qui permet une application plus granulaire de la stratégie de sécurité. Les meilleures solutions de microsegmentation sont indépendantes de l'infrastructure, ce qui signifie qu'elles séparent les contrôles de sécurité de l'infrastructure sous-jacente pour étendre la visibilité et la protection dans le cloud.