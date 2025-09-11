Qu'est-ce que la segmentation pour les applications cloud ?

La segmentation des applications cloud renforce la sécurité des applications cloud natives et basées sur le cloud en isolant ces ressources et leurs charges de travail, et en les protégeant à l'aide de règles de sécurité granulaires qui limitent la communication et l'accès à celles-ci aux entités autorisées.
La segmentation est une technique de cybersécurité éprouvée qui divise un réseau ou une infrastructure informatique en segments plus petits, ce qui permet de les protéger avec des règles de sécurité plus granulaires. Lorsqu'une cyberattaque réussit à infiltrer un environnement informatique, la segmentation empêche les attaquants ou les logiciels malveillants de se déplacer latéralement pour compromettre d'autres parties de l'environnement.
Face à la dépendance croissante des entreprises vis-à-vis de l'infrastructure cloud et des applications SaaS dans le cloud, les équipes informatiques se tournent de plus en plus vers la segmentation pour protéger ces actifs. En divisant les environnements cloud en zones ou segments séparés et isolés, les équipes peuvent renforcer efficacement la sécurité, contrôler les flux de trafic et réduire la surface d'attaque.
La segmentation des applications cloud s'effectue généralement à l'aide de réseaux locaux virtuels (VLAN, Virtual Local Area Networks) et de sous-réseaux fournis dans le cloud, mais elle peut également être obtenue par microsegmentation, une technique logicielle qui permet une application plus granulaire de la stratégie de sécurité. Les meilleures solutions de microsegmentation sont indépendantes de l'infrastructure, ce qui signifie qu'elles séparent les contrôles de sécurité de l'infrastructure sous-jacente pour étendre la visibilité et la protection dans le cloud.
Segmentation traditionnelle des applications par rapport à la segmentation pour les applications cloud
La segmentation traditionnelle des applications s'effectue au niveau de la couche de transport (couche 4 du modèle OSI). En établissant un périmètre de sécurité autour d'une application, les équipes informatiques peuvent contrôler quels utilisateurs ou quels éléments y ont accès, assurant ainsi la protection des données et des ressources. Cependant, la segmentation traditionnelle des applications a ses limites. Étant donné qu'elle repose principalement sur des contrôles de couche 4, elle est plus difficile à gérer dans le contexte d'environnements dynamiques et de processus de déploiement d'applications tels que la conteneurisation. En outre, les outils de sécurité tels que les pare-feux ne sont pas capables de suivre le rythme rapide du développement et les changements constants qui ont lieu dans un environnement dynamique.
La microsegmentation s'impose désormais comme une alternative plus efficace à la segmentation traditionnelle des applications, notamment parce qu'elle permet une segmentation plus granulaire des applications dans les environnements de cloud hybride et multicloud. Les solutions de microsegmentation fournissent généralement une représentation visuelle détaillée des communications au sein des environnements sur site et dans le cloud, ainsi qu'un ensemble plus granulaire de contrôles des règles pour réduire davantage la surface d'attaque. Les solutions de microsegmentation supérieures proposent une approche axée sur les applications qui s'étend à la couche applicative (couche 7 du modèle OSI). Elles peuvent ainsi fournir une visibilité et un contrôle au niveau du processus individuel, ce qui réduit encore plus la surface d'attaque et la probabilité d'une violation.
Le besoin de segmentation des applications cloud
La segmentation des applications cloud est une stratégie de sécurité essentielle pour les environnements de Cloud Computing. À mesure que les applications cloud deviennent de plus en plus critiques pour la productivité et l'expérience client, elles deviennent également des cibles plus attrayantes pour les cybercriminels. Pourtant, même si les menaces pesant sur la sécurité dans le cloud se multiplient, de nombreux responsables de la sécurité signalent un manque de visibilité sur les services et applications cloud de leur entreprise, ce qui augmente les risques d'activités et de connexions non autorisées.
La segmentation des applications cloud doit commencer par une visibilité étendue sur les environnements cloud, suivie par l'isolation des applications pour empêcher tout accès non autorisé. Dans le cadre d'une approche complète de la sécurité du réseau cloud, la segmentation des applications dans le cloud améliore la sécurité globale de l'entreprise en empêchant les attaques et en limitant les dommages causés par une violation des données réussie.
Comment fonctionne la segmentation pour les applications cloud ?
La segmentation des applications cloud implique généralement les étapes suivantes.
- Découvrir les applications : les équipes informatiques utilisent des techniques reposant sur des agents et des réseaux pour collecter des informations détaillées sur l'activité des applications dans des environnements sur site et dans le cloud. En organisant, en étiquetant et en visualisant les données collectées, les équipes informatiques peuvent ensuite identifier les applications à protéger, puis élaborer des stratégies de sécurité qui restreignent la communication et l'accès aux utilisateurs, applications et systèmes autorisés.
- Segmenter le réseau : les équipes informatiques utilisent des réseaux VLAN, des sous-réseaux, des groupes de sécurité ou d'autres technologies pour créer des segments de réseau dédiés à des applications et des charges de travail spécifiques.
- Créer des règles : grâce à la technologie de microsegmentation et aux solutions SDN (Software-Defined Networking), les équipes développent des stratégies de sécurité qui offrent un contrôle précis du trafic et des charges de travail pour les machines virtuelles et les applications individuelles.
- Mettre les règles en application : les pare-feux et les listes de contrôle d'accès (ACL) peuvent être configurés pour mettre en application des règles de sécurité et contrôler le trafic entre les segments. Cela peut également passer par l'emploi de solutions de microsegmentation propriétaires. Ces stratégies de sécurité peuvent autoriser ou refuser le trafic en fonction des adresses IP, des ports, des protocoles et d'autres critères.
- Automatiser l'orchestration : les outils d'infrastructure en tant que code (IaC) et les cadres d'automatisation, soutenus par l'intelligence artificielle (IA), peuvent aider les équipes à fournir, configurer et appliquer des règles de segmentation de manière cohérente.
- Adopter la sécurité Zero Trust : le modèle de sécurité Zero Trust exige une authentification et une vérification chaque fois qu'un utilisateur, un appareil ou une application demande un accès au réseau pour accéder aux applications et aux ressources informatiques, quelle que soit leur origine. Les solutions de segmentation prennent en charge la sécurité Zero Trust en fournissant une visibilité et un contrôle sur l'accès réseau, et peuvent empêcher les attaques qui reposent sur les mouvements latéraux.
- Surveiller le trafic et les politiques : les solutions de sécurité qui permettent la segmentation des applications cloud comprennent des outils de surveillance pour suivre les flux de trafic réseau, identifier les incidents de sécurité potentiels et assurer la conformité aux règles de segmentation.
Les avantages de la segmentation pour les applications cloud
Grâce à la technologie de segmentation des applications cloud, les entreprises et les équipes informatiques peuvent :
- Améliorer la posture de sécurité des applications : la segmentation permet aux entreprises de créer des périmètres de sécurité autour des applications et des charges de travail individuelles. Par conséquent, la segmentation des applications cloud réduit efficacement la surface d'attaque et bloque les mouvements latéraux des attaquants ayant infiltré une partie du réseau et cherchant à compromettre d'autres ressources. Les meilleures solutions de segmentation peuvent contribuer à accélérer la réponse aux incidents, car elles permettent d'alerter plus tôt les équipes de sécurité lorsqu'une menace de sécurité tente de se déplacer latéralement.
- Assurer la conformité réglementaire : la segmentation pour les applications cloud aide les entreprises à respecter les exigences réglementaires et les normes spécifiques du secteur, telles que la norme PCI DSS, en isolant les données sensibles et en mettant en œuvre des contrôles de sécurité stricts. La microsegmentation permet d'appliquer des règles de sécurité avec la granularité requise pour créer un périmètre de sécurité autour des données sensibles ou réglementées, même lorsqu'elles traversent plusieurs environnements et plateformes. La visibilité supplémentaire offerte par les solutions de pointe est extrêmement précieuse pour la conformité réglementaire, et en particulier pour le processus d'audit réglementaire.
- Améliorer les performances des applications et du réseau : en réduisant la congestion du réseau et en optimisant les flux de trafic au sein des segments du réseau, la segmentation peut contribuer à améliorer les performances des réseaux et des applications.
- Simplifier la gestion de la sécurité : les meilleures solutions de segmentation pour les applications cloud offrent une visibilité et des fonctionnalités basées sur l'IA qui permettent aux équipes informatiques de créer, appliquer et gérer plus facilement des politiques de sécurité.
- Améliorer l'évolutivité : en segmentant les applications et les charges de travail selon les besoins de l'entreprise et les exigences de sécurité, et en tirant parti de solutions capables d'étendre automatiquement une règle de sécurité existante aux nouvelles instances de cloud, les organisations peuvent augmenter les capacités de leur infrastructure cloud plus efficacement, sans sacrifier la sécurité.
Foire aux questions
Lors de la segmentation des applications cloud, les équipes de sécurité sont souvent confrontées à des défis liés à la complexité des environnements de cloud hybride, à des configurations incorrectes des contrôles de sécurité, à la gestion des ressources nécessaires pour mettre en œuvre et maintenir la segmentation, et à l'atténuation de l'impact négatif que les méthodes de segmentation traditionnelles peuvent avoir sur les performances des applications et du réseau.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.