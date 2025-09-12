従来のアプリケーションセグメンテーションは、トランスポートレイヤーである OSI モデルのレイヤー 4 で行われます。アプリケーションの周囲にセキュリティ境界を確立することで、IT チームはそのアプリケーションにアクセスできる人や物を制御できます。しかし、従来のアプリケーションセグメンテーションには限界があります。主にレイヤー 4 の制御に依存するため、動的な環境や、コンテナ化のようなアプリケーション展開プロセスにおける管理が困難です。さらに、ファイアウォールなどのセキュリティツールは、動的な環境で発生する急速な開発や絶え間ない変化に対応するようには設計されていません。

マイクロセグメンテーションは、従来のアプリケーションセグメンテーションに代わる、より効果的な選択肢として登場しました。なぜなら、ハイブリッドクラウド環境やマルチクラウド環境でアプリケーションをよりきめ細かくセグメント化できるからです。マイクロセグメンテーションソリューションは通常、オンプレミス環境とクラウド環境内の通信を詳細に可視化すると同時に、アタックサーフェスを大幅に減らすための、よりきめ細かい一連のポリシー制御を提供します。優れたマイクロセグメンテーションソリューションは、アプリケーションレイヤー（OSI モデルのレイヤー 7）にまで及ぶアプリケーション中心のアプローチを採用しています。これにより、個々のプロセスレベルでの可視化と制御が可能になり、アタックサーフェスと侵害の可能性がさらに減少します。