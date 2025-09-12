分段是一种成熟的网络安全技术，它可以将网络或 IT 基础架构划分为更小的分段，通过更精细的安全策略来保护它们。当网络攻击成功入侵 IT 环境时，分段可防止攻击者或恶意软件通过横向移动来入侵环境中的其他部分。

随着企业对云基础架构和基于 SaaS 的云应用程序的依赖日益加深，IT 团队会越来越多地通过分段来保护这些资产。通过将云环境划分为单独的隔离分段或区域，团队可以有效地增强安全性、控制流量并减小攻击面。

云应用程序的分段通常使用云提供的虚拟局域网 (VLAN) 和子网来实现，但也可以通过微分段来实现，这是一种基于软件的技术，能够更精细地应用安全策略。优秀的微分段解决方案与基础架构无关，这意味着它们能够将安全控制措施与底层基础架构分开，从而将监测能力和防护能力扩展到云端。