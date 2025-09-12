¿Qué es la segmentación de las aplicaciones en la nube?

La segmentación es una técnica de ciberseguridad probada que divide una red o infraestructura de TI en segmentos más pequeños, protegiéndolos con políticas de seguridad más detalladas. Cuando un ciberataque vulnera con éxito un entorno de TI, la segmentación evita que los atacantes o el malware se muevan lateralmente para comprometer otras partes del entorno.

A medida que las organizaciones dependen más de la infraestructura de nube y de las aplicaciones basadas en SaaS en la nube, los equipos de TI protegen cada vez más estos activos mediante la segmentación. Al dividir un entorno de nube en segmentos o zonas independientes y aislados, los equipos pueden mejorar de forma eficaz la seguridad, controlar los flujos de tráfico y reducir la superficie de ataque.

La segmentación de las aplicaciones en la nube se suele lograr mediante el uso de redes de área local virtuales (VLAN) y subredes proporcionadas por la nube, pero también se puede lograr mediante la microsegmentación, una técnica basada en software que permite una aplicación más detallada de la política de seguridad. Las mejores soluciones de microsegmentación son independientes de la infraestructura, lo que significa que separan los controles de seguridad de la infraestructura subyacente para ampliar la visibilidad y la protección a la nube.