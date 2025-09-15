Che cos'è la segmentazione per le applicazioni cloud?

La segmentazione tradizionale delle applicazioni avviene al livello di trasporto, ossia al livello 4 del modello OSI. Stabilendo un perimetro di sicurezza intorno a un'applicazione, i team IT possono controllare chi o cosa vi accede. Tuttavia, la segmentazione tradizionale delle applicazioni presenta i suoi limiti. Poiché si basa principalmente su controlli eseguiti al livello 4, è più difficile da gestire nel contesto di ambienti dinamici e processi di distribuzione delle applicazioni come la containerizzazione. Inoltre, gli strumenti di sicurezza, come i firewall, non sono progettati per tenere il passo con il rapido ritmo dello sviluppo e con i costanti cambiamenti che si verificano in un ambiente dinamico.

La microsegmentazione è emersa come un'alternativa più efficace alla segmentazione tradizionale delle applicazioni, soprattutto perché consente una segmentazione più granulare delle applicazioni negli ambienti cloud ibridi e multicloud. Le soluzioni di microsegmentazione, di solito, forniscono una rappresentazione visiva dettagliata delle comunicazioni all'interno degli ambienti on-premise e cloud, nonché una serie più granulare di controlli delle policy per una maggiore riduzione della superficie di attacco. Le soluzioni di microsegmentazione di livello superiore hanno un approccio incentrato sulle applicazioni che si estende al livello delle applicazioni (livello 7 del modello OSI). Ciò può fornire visibilità e controllo a livello del singolo processo, riducendo ulteriormente la superficie di attacco e la probabilità di una violazione.