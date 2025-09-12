Was ist Segmentierung für Cloudanwendungen?

Die Segmentierung ist eine bewährte Cybersicherheitstechnik, die ein Netzwerk oder eine IT-Infrastruktur in kleinere Segmente unterteilt und diese mit detaillierteren Sicherheitsrichtlinien schützt. Wenn ein Cyberangriff erfolgreich die Abwehr einer IT-Umgebung durchdringt, verhindert die Segmentierung, dass sich Angreifer oder Malware lateral durch das Netzwerk bewegen können und schützt so andere Bereiche der Umgebung.

Da sich Unternehmen stärker auf die Cloudinfrastruktur und SaaS-basierte Anwendungen in der Cloud verlassen, schützen IT-Teams diese Ressourcen zunehmend durch Segmentierung. Durch die Aufteilung einer Cloudumgebung in separate, isolierte Segmente oder Zonen können Teams die Sicherheit effektiv verbessern, Trafficflüsse kontrollieren und die Angriffsfläche reduzieren.

Die Segmentierung von Cloudanwendungen passiert in der Regel durch den Einsatz von in der Cloud bereitgestellten VLANs (Virtual Local Area Networks) und Subnetzen, kann aber auch über Mikrosegmentierung erfolgen, eine softwarebasierte Technik, die eine detailliertere Anwendung von Sicherheitsrichtlinien ermöglicht. Die besten Mikrosegmentierungslösungen sind infrastrukturunabhängig, d. h. sie trennen Sicherheitskontrollen von der zugrunde liegenden Infrastruktur, um Transparenz und Schutz in die Cloud zu bringen.