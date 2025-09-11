O que é segmentação para aplicações na nuvem?

A segmentação é uma técnica comprovada de cibersegurança que divide uma rede ou infraestrutura de TI em segmentos menores, protegendo-os com políticas de segurança mais granulares. Quando um ataque cibernético viola com sucesso um ambiente de TI, a segmentação impede que os invasores ou o malware se movam lateralmente para comprometer outras partes do ambiente.

À medida que as organizações dependem mais da infraestrutura em nuvem e das aplicações baseadas em SaaS na nuvem, as equipes de TI protegem cada vez mais esses ativos com segmentação. Ao dividir um ambiente de nuvem em segmentos ou zonas separados e isolados, as equipes podem efetivamente melhorar a segurança, controlar os fluxos de tráfego e reduzir a superfície de ataque.

A segmentação de aplicações na nuvem geralmente é realizada com o uso de VLANs (redes locais virtuais) e sub-redes fornecidas pela nuvem, mas também pode ser obtida por meio da microssegmentação, uma técnica baseada em software que permite uma imposição mais granular da política de segurança. As melhores soluções de microssegmentação são independentes de infraestrutura, o que significa que elas separam os controles de segurança da infraestrutura subjacente para ampliar a visibilidade e a proteção da nuvem.