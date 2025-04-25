스피어 피싱이란 무엇일까요?

Akamai는 고객의 가장 큰 위협을 해결하는 사이버 보안 솔루션을 갖춘 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. 고객은 Akamai의 광범위한 기술력을 바탕으로 적은 수의 벤더사와 협력하면서도 가장 효과적인 보안 기능을 도입할 수 있습니다.



Akamai 보안 솔루션은 웹사이트, 애플리케이션, 데이터, 접속 등 중요한 자산을 보호하는 최고의 기술로 차별화되고 인정받았습니다. 기업은 스피어 피싱 공격을 방어할 때 다양한 Akamai 제품을 도입할 수 있습니다.

App & API Protector

종합 웹 애플리케이션 및 API 보호 솔루션으로서 Akamai App & API Protector는 고객 중심의 자동화 및 단순화를 위해 설계된 기술적 기능을 통해 전체 웹 및 API 환경을 보호합니다. 이 솔루션의 핵심은 웹 애플리케이션 방화벽, API 보안, DDoS 방어, 봇 방어 분야에서 업계를 선도하는 기술이 통합된 새로운 적응형 보안 엔진입니다.

Edge DNS

Akamai Edge DNS는 DNS 응답성을 개선하고 연중무휴 24시간 가용성을 보장하며 대규모 DDoS 공격을 방어할 수 있는 안정성을 갖춘 클라우드 기반 DNS 솔루션입니다. Edge DNS를 사용하면 전 세계적으로 분산된 Akamai의 확장 가능한 플랫폼인 Akamai Cloud를 통해 전 세계 1000개가 넘는 네트워크 거점에서 DNS 서버에 접속할 수 있습니다. Edge DNS는 현재 기술을 대체하는 기본 서비스로 또는 기존 인프라를 확장하는 보조 DNS 서비스로 구축될 수 있습니다.

Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation은 IT 환경 내에 제로 트러스트 원칙을 구현하는 가장 간편하고, 빠르고, 직관적인 방법을 제공합니다. 머신 러닝을 사용해 디지털 생태계 전체에서 이루어지는 활동을 시각화함으로써 정밀한 마이크로세그멘테이션 정책을 실현해 네트워크 보안에 대한 잠재적인 위협을 신속하게 탐지하고 측면 이동을 통해 확산되는 공격을 차단할 수 있습니다. 이 Akamai 솔루션은 AI 권장 사항, 랜섬웨어 문제를 해결하는 템플릿, 프로세스, 사용자, 도메인 이름 등의 정확한 워크로드 속성을 사용해 몇 번의 클릭만으로 간편하게 정책을 구현할 수 있도록 지원합니다.

Akamai MFA

Akamai MFA는 피싱 및 스피어 피싱에 영향을 받지 않는 멀티팩터 인증을 위한 차세대 솔루션입니다. Akamai MFA는 가장 강력한 표준 기반 인증 방법인 FIDO2를 활용해 엔드투엔드 암호화 및 비밀 보안 질문과 답변 플로우로 인증 프로세스를 보호합니다. Akamai는 번거로운 물리적 보안 키가 아닌 모바일 푸시와 같은 친숙하면서도 원활한 사용자 경험에 입증된 보안 방식을 결합함으로써 리스크를 줄이는 동시에 사용자 환경을 개선합니다.

Akamai Account Protector

Akamai Account Protector는 사용자 사칭 로그인을 방지하고 계정 탈취 시도 중에 작동하는 정교한 악성 봇을 방어하기 위해 설계되었습니다. 이 솔루션은 정상적인 계정 소유자의 행동을 연구하고 이해한 다음, 일반적인 행동에서 이상 징후를 기반으로 각 인증 요청의 리스크를 평가합니다. Account Protector를 사용하면 어떤 상호 작용이 정상적인지 파악할 수 있으며 이와 동시에 사용자와의 마찰을 줄이고 스피어 피싱 시도와 같은 사기 행위로부터 사용자를 보호할 수 있습니다.