Akamai は、顧客が最大規模の脅威に対応するためのサイバーセキュリティソリューションを備えた包括的なプラットフォームを提供しています。当社の幅広いテクノロジーは、最も効果的なセキュリティ機能の導入を可能にするだけでなく、ベンダーの数を減らすこともできます。



Akamai のセキュリティソリューションは高度に差別化されており、Web サイト、アプリケーション、データなどの重要な資産やアクセスを保護するクラス最高のテクノロジーとして認められています。スピアフィッシング攻撃を防御する場合、企業は Akamai のさまざまなサービスを導入することができます。

App & API Protector

Web アプリケーションと API を保護する包括的ソリューションである Akamai App & API Protector は、顧客重視の自動化と簡素化を重視して設計された技術的な機能により、Web と API の資産全体を守ります。このソリューションの中心となる新しい適応型セキュリティエンジンには、Web アプリケーションファイアウォール、API セキュリティ、DDoS 防御、ボット緩和など、業界最先端のテクノロジーが統合されています。

Edge DNS

Akamai Edge DNS はクラウドベースの DNS ソリューションです。24 時間／365 日の可用性を実現し、DNS の応答性を高め、最大規模の DDoS 攻撃を防御できる耐障害性も備えています。Edge DNS を使用すると、Akamai のスケーラブルなグローバル分散プラットフォームである Akamai Cloud を通じて、世界 1,000 か所以上の Point of Presence にある DNS サーバーにアクセスできます。Edge DNS は、現在のテクノロジーを置き換えるプライマリサービスとして、あるいは既存のインフラを補強するセカンダリ DNS サービスとして実装できます。

Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation は、IT 環境内でゼロトラストの原則を適用するための非常にシンプルで高速、かつ直感的な方法を提供します。機械学習を使用してデジタルエコシステム全体のアクティビティを可視化することで、正確なマイクロセグメンテーションポリシーを実装して、ネットワークセキュリティに対する脅威を迅速に検知し、ラテラルムーブメント（横方向の移動）で拡散する攻撃を阻止できます。この Akamai ソリューションを使用すると、AI の推奨事項、ランサムウェアを修復するためのテンプレート、プロセス、ユーザー、ドメイン名などの正確なワークロード属性を使用して、わずか数回のクリックでポリシーを簡単に実装できます。

Akamai MFA

Akamai MFA は、フィッシング攻撃やスピアフィッシング攻撃に対する防壁となる多要素認証のための次世代ソリューションです。標準ベースの認証方法の中でも最も強力な FIDO2 を活用し、エンドツーエンドの暗号化と保護されたチャレンジ／レスポンスフローで認証プロセスを保護します。この実績あるセキュリティ手法と、モバイルプッシュ通知という使い慣れたフリクションレスな（手間をかけない）ユーザー体験を組み合わせることで、リスクを軽減できるだけでなく、ユーザー体験も改善されます。

Akamai Account Protector

Akamai Account Protector は、他人になりすました不正ログインを防止し、アカウント乗っ取りの一環として動作する巧妙な敵対的ボットを緩和するように設計されています。このソリューションは、正規のアカウント所有者の行動を研究して理解し、典型的な行動から逸脱した異常に基づいて、認証要求のたびにリスクを評価します。Account Protector を使用すると、正当なインタラクションの特徴を把握して、ユーザーのフリクションを軽減し、スピアフィッシング攻撃などの不正行為からユーザーを守ることができます。