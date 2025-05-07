¿Qué es el spear phishing?

Akamai ofrece una plataforma completa con soluciones de ciberseguridad para hacer frente a las mayores amenazas de nuestros clientes. Nuestra tecnología tan completa permite a los clientes adoptar las funciones de seguridad más eficaces, pero trabajando con menos proveedores.



Las soluciones de seguridad de Akamai están muy diferenciadas y han sido reconocidas como las mejores tecnologías de su clase para proteger activos críticos como sitios web, aplicaciones, datos y accesos. Al defenderse de ataques de spear phishing, las empresas pueden adoptar una amplia gama de ofertas de Akamai.

App & API Protector

Como solución integral de protección de API y aplicaciones web, Akamai App & API Protector protege todo el entorno web y de API con funciones técnicas diseñadas para ofrecer automatización y sencillez centradas en el cliente. El nuevo motor de seguridad adaptable es la base de esta solución, que reúne las tecnologías líderes del sector en firewall de aplicaciones web, seguridad de API, protección contra DDoS y mitigación de bots.

Edge DNS

Akamai Edge DNS es una solución DNS basada en la nube que mejora la respuesta de DNS, garantiza la disponibilidad ininterrumpida y ofrece la resistencia necesaria para combatir los ataques DDoS de mayor tamaño. Edge DNS proporciona acceso a servidores DNS en más de 1000 puntos de presencia en todo el mundo a través de Akamai Cloud, nuestra plataforma escalable distribuida globalmente. Edge DNS se puede implementar como un servicio principal para sustituir a la tecnología actual o como servicio DNS secundario para reforzar la infraestructura existente.

Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation proporciona el método más sencillo, rápido e intuitivo para aplicar los principios Zero Trust en su red. Al utilizar el aprendizaje automático para visualizar la actividad en todo su ecosistema digital, puede implementar políticas de microsegmentación precisas para detectar rápidamente posibles amenazas a la seguridad de la red y detener los ataques que se propagan a través del movimiento lateral. Esta solución de Akamai facilita la implementación de políticas con tan solo unos clics mediante recomendaciones de IA, plantillas para solución de problemas de ransomware y atributos de carga de trabajo precisos, como procesos, usuarios y nombres de dominio.

Akamai MFA

Akamai MFA es una solución de autenticación multifactorial de nueva generación que es inmune al phishing y al spear phishing. Con FIDO2, el método de autenticación basado en estándares más sólido que existe, Akamai MFA protege el proceso de autenticación con criptografía integral y un flujo de desafío/respuesta sellado. Al combinar esta seguridad de eficacia demostrada con la experiencia de usuario familiar y mejorada de una notificación móvil, en lugar de con engorrosas claves de seguridad físicas, Akamai reduce el riesgo y mejora la experiencia de usuario.

Akamai Account Protector

Akamai Account Protector se ha diseñado para prevenir los inicios de sesión fraudulentos por parte de usuarios no autorizados y mitigar los sofisticados ataques de bots que funcionan como parte de un intento de robo de cuentas. Esta solución estudia y comprende el comportamiento de los propietarios legítimos de las cuentas y, después, evalúa el riesgo de cada solicitud de autenticación según las desviaciones del perfil de comportamiento. Con Account Protector, puede descubrir qué interacciones son legítimas, a la vez que reducir los obstáculos para los usuarios y protegerlos de la actividad fraudulenta como los intentos de spear phishing.