Akamai 提供了一个全面的平台，其中包含的网络安全解决方案能够有效应对客户遭受的严重威胁。我们的技术非常全面，客户只需要与较少的供应商合作，即可获得最有效的安全功能。



Akamai 安全解决方案具有独特的优势以及公认的出色技术，可为网站、应用程序、数据和口令等关键资产提供保护。在鱼叉式网络钓鱼攻击的防御方面，Akamai 提供了广泛的产品可供各家公司选择。

App & API Protector

作为一款全面的 Web 应用和 API 防护解决方案，Akamai App & API Protector 凭借以客户为中心的自动化与简化设计，为整个 Web 和 API 资产提供技术层面的全面防护。这套解决方案以一个全新的自适应安全引擎为核心，它汇集了 Web 应用程序防火墙、API 安全、DDoS 保护和爬虫程序防护等方面的出色技术。

Edge DNS

Akamai Edge DNS 是一种基于云的 DNS 解决方案，可改善 DNS 响应度，确保全天候可用性，同时还拥有足够的恢复能力来抵御大型 DDoS 攻击。借助 Edge DNS，您可以通过我们可扩展的全球分布式平台 Akamai Cloud，访问全球 1,000 多个入网点中的 DNS 服务器。Edge DNS 可以作为主服务来实施以替代当前技术，也可以作为辅助 DNS 服务来实施以增强现有基础架构。

Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation 可助您在网络中以非常简单、快速和直观的方法实施 Zero Trust 原则。您可以使用机器学习来监测整个数字生态系统内的活动，以便实施精准的微分段策略，从而迅速检测到可能存在的网络安全威胁，并阻止攻击通过横向移动而扩散。这种 Akamai 解决方案使策略的实施变得非常轻松，在人工智能建议、用于补救勒索软件的模板以及精确的工作负载属性（如流程、用户和域名）的辅助之下，只需点击几下即可完成。

Akamai MFA

Akamai MFA 是用于多重身份验证的新一代解决方案，是有效防御网络钓鱼和鱼叉式网络钓鱼攻击的利器。FIDO2 是基于标准的强大身份验证方法，Akamai MFA 可以利用该方法，通过端到端加密和封闭的质询/响应流程来确保身份验证流程的安全可靠。通过将这种久经考验的安全功能与熟悉且流畅的移动推送用户体验（而非与繁琐的物理安全密钥）相结合，Akamai 在改善用户体验的同时进一步降低了风险。

Akamai Account Protector

Akamai Account Protector 旨在防止欺诈性的人为登录，并抵御在遭遇帐户接管攻击时常会出现的复杂对抗式爬虫程序。.这种解决方案首先会对合法帐户持有者的行为进行了研究和了解，然后根据偏离典型行为的异常情况来评估每个身份验证请求的风险。借助 Account Protector，您可以了解哪些交互是合法的，减少给用户造成的阻碍，同时保护用户免受鱼叉式网络钓鱼等欺诈活动的侵扰。