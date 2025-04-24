鱼叉式网络钓鱼活动可能会造成重大的数据、金钱、声誉和客户损失，还会导致错失业务机会。
部署多层防御，阻止鱼叉式网络钓鱼攻击
鱼叉式网络钓鱼攻击是史上最具破坏性的网络攻击之一。在鱼叉式网络钓鱼攻击中，网络犯罪分子会将一段看似来源可信的消息发送给攻击目标或受害者，并诱使他们快速采取行动。这些攻击的目的通常是为了诱骗受害者泄露敏感信息、将资金汇到非法账户、分享凭据或信用卡号，或者点击用以下载恶意软件的链接。
执行鱼叉式网络钓鱼攻击的犯罪分子使用社会工程技术来利用人性和人为错误，使此类漏洞变得最难识别和阻止。随着各家公司采取的防御措施越来越复杂，网络钓鱼诈骗已经从简单的商务电子邮件活动发展到涉及移动设备、短信和社交媒体的活动，这也使攻击者在确定目标受害者时有了更多选择。
Akamai 提供一整套 IT 安全解决方案，助您采用多层防御策略，应对鱼叉式网络钓鱼攻击。通过将专家的威胁研究成果转化为针对不断演变的威胁的自动化保护，Akamai 可帮助企业做好万全准备，并在不降低业务运营速度的情况下对云、应用程序、API 和用户加以保护。
鱼叉式网络钓鱼攻击剖析
鱼叉式网络钓鱼攻击需要做两件事：诱骗和登录。诱骗的目的是通过发出警告、紧急请求或充满惊慌或担忧意味的消息，吸引受害者的关注。受害者的回应就会导致登录的发生，这可能是恶意附件或恶意链接、克隆网站、假冒零售门户，也可能是请求填入信息的 Web 表单。
鱼叉式网络钓鱼常被称为社交型攻击，这是因为在其设计的手段中，诱骗信息是存在于公共域中的。黑客可能会利用公共网站和社交媒体上的信息来创建鱼叉式网络钓鱼电子邮件，该电子邮件看上去是来自于知名来源，并且引用的信息也足够具体和可信，以此获得受害者或目标企业的信任。
如果受害者因受到诱骗而对鱼叉式网络钓鱼消息做出回应，就可能会发生各种不良事件。有些攻击的目的是为了植入恶意攻击载荷，例如勒索软件或恶意软件。还有些攻击是为了窃取登录凭据之类的机密信息，从而使犯罪分子能够访问企业网络并窃取敏感信息。有些攻击是为了诱使财务部门的员工将资金转移到他们认为合法的账户。
安全意识培训可以使员工了解各类定向攻击方法，从而帮助防范鱼叉式网络钓鱼攻击。但是，只要有一次未能识别出可疑电子邮件，就有可能因遭受攻击而造成灾难性破坏。因此，企业还需要部署端到端安全解决方案，以有效地识别并阻止各种网络钓鱼企图。
借助 Akamai 技术，防范鱼叉式网络钓鱼攻击
Akamai 提供了一个全面的平台，其中包含的网络安全解决方案能够有效应对客户遭受的严重威胁。我们的技术非常全面，客户只需要与较少的供应商合作，即可获得最有效的安全功能。
Akamai 安全解决方案具有独特的优势以及公认的出色技术，可为网站、应用程序、数据和口令等关键资产提供保护。在鱼叉式网络钓鱼攻击的防御方面，Akamai 提供了广泛的产品可供各家公司选择。
App & API Protector
作为一款全面的 Web 应用和 API 防护解决方案，Akamai App & API Protector 凭借以客户为中心的自动化与简化设计，为整个 Web 和 API 资产提供技术层面的全面防护。这套解决方案以一个全新的自适应安全引擎为核心，它汇集了 Web 应用程序防火墙、API 安全、DDoS 保护和爬虫程序防护等方面的出色技术。
Edge DNS
Akamai Edge DNS 是一种基于云的 DNS 解决方案，可改善 DNS 响应度，确保全天候可用性，同时还拥有足够的恢复能力来抵御大型 DDoS 攻击。借助 Edge DNS，您可以通过我们可扩展的全球分布式平台 Akamai Cloud，访问全球 1,000 多个入网点中的 DNS 服务器。Edge DNS 可以作为主服务来实施以替代当前技术，也可以作为辅助 DNS 服务来实施以增强现有基础架构。
Akamai Guardicore Segmentation
Akamai Guardicore Segmentation 可助您在网络中以非常简单、快速和直观的方法实施 Zero Trust 原则。您可以使用机器学习来监测整个数字生态系统内的活动，以便实施精准的微分段策略，从而迅速检测到可能存在的网络安全威胁，并阻止攻击通过横向移动而扩散。这种 Akamai 解决方案使策略的实施变得非常轻松，在人工智能建议、用于补救勒索软件的模板以及精确的工作负载属性（如流程、用户和域名）的辅助之下，只需点击几下即可完成。
Akamai MFA
Akamai MFA 是用于多重身份验证的新一代解决方案，是有效防御网络钓鱼和鱼叉式网络钓鱼攻击的利器。FIDO2 是基于标准的强大身份验证方法，Akamai MFA 可以利用该方法，通过端到端加密和封闭的质询/响应流程来确保身份验证流程的安全可靠。通过将这种久经考验的安全功能与熟悉且流畅的移动推送用户体验（而非与繁琐的物理安全密钥）相结合，Akamai 在改善用户体验的同时进一步降低了风险。
Akamai Account Protector
Akamai Account Protector 旨在防止欺诈性的人为登录，并抵御在遭遇帐户接管攻击时常会出现的复杂对抗式爬虫程序。.这种解决方案首先会对合法帐户持有者的行为进行了研究和了解，然后根据偏离典型行为的异常情况来评估每个身份验证请求的风险。借助 Account Protector，您可以了解哪些交互是合法的，减少给用户造成的阻碍，同时保护用户免受鱼叉式网络钓鱼等欺诈活动的侵扰。
Akamai Managed Security Service
当您希望提升安全防护能力，以更好地抵御如鱼叉式网络钓鱼等威胁时，Akamai Managed Security Service (MSS) 可提供专属的安全专家团队，并具备应对最大规模攻击的能力，让您的内部团队能够专注于核心业务。
有了 Akamai MSS，您便能安枕无忧，我们的安全专家和久经验证的在线防御服务将提供出色的安全管理、监控和防御。我们会主动监控安全事件以实现早期威胁检测，还会以咨询报告的形式提供相关情报和切实可行的见解。如果您的公司遭受任何类型的网络钓鱼攻击或数据泄露，我们的团队将实施适当的响应措施以快速抵御活跃威胁。
鉴于威胁形势在不断变化，MSS 团队会定期更新安全配置，以确保提供高级别的保护。MSS 专家能够根据您的业务需求制定和调整安全策略，同时融合行业专业知识和最佳实践，所有这些都有全球范围内的 Akamai Cloud 平台作为坚实后盾。
常见问题
与针对大量人员进行无差别攻击并试图诱使他们泄露敏感数据的常规网络钓鱼活动不同，鱼叉式网络钓鱼针对的是特定的个人、团体或企业。攻击通常始于一封伪造的电子邮件，它看似来自于某个可信的来源，但目的实际上是为了收集个人信息，或者用恶意软件感染收件人的计算机。鱼叉式网络钓鱼消息通常包含精心编制且看似合法的消息，因此可能很难识别。
鱼叉式网络钓鱼是针对一个或选定数量受害者的具体且有针对性的攻击，而常规的网络钓鱼则是以大批人群作为目标发起攻击。在鱼叉式网络钓鱼中，诈骗者常常使用社会工程和伪造的电子邮件，针对企业中的特定个人发起攻击。
要防范鱼叉式网络钓鱼攻击，您就需要采取多层次的安全方法，包括安全意识培训、多重身份验证技术、及时的程序修补、安全的 Web 网关，以及可以阻止网络犯罪分子利用被盗凭据发动各种攻击的其他防御措施。
客户为什么选择 Akamai
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。