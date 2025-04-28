Che cos'è lo spear phishing?

Akamai offre una piattaforma completa con soluzioni per la sicurezza informatica che affrontano le maggiori minacce dei nostri clienti. L'ampiezza della nostra tecnologia consente ai clienti di adottare le funzionalità di sicurezza più efficaci collaborando con un minor numero di fornitori.



Le soluzioni per la sicurezza di Akamai sono altamente differenziate e riconosciute come migliori tecnologie per la protezione di risorse critiche come siti web, applicazioni, dati e accesso. Per la difesa dagli attacchi di spear phishing, le aziende possono adottare un'ampia gamma di soluzioni Akamai.

App & API Protector

Come soluzione olistica per la protezione delle applicazioni web e delle API, Akamai App & API Protector protegge l'intero patrimonio di applicazioni web e API con funzionalità tecniche progettate per garantire un'automazione e una semplicità incentrate sul cliente. Questa soluzione si basa su un nuovo motore di sicurezza adattivo che riunisce tecnologie leader nei settori WAF (Web Application Firewall), sicurezza delle API, protezione dagli attacchi DDoS e mitigazione dei bot.

Edge DNS

Akamai Edge DNS è una soluzione DNS basata su cloud che migliora la rapidità di risposta DNS, garantisce la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è dotata della resilienza necessaria per consentire di difendersi dai più imponenti attacchi DDoS. Edge DNS offre l'accesso ai server DNS in oltre 1.000 punti di presenza in tutto il mondo tramite l'Akamai Cloud, la nostra piattaforma scalabile distribuita a livello globale. Edge DNS può essere implementato come servizio principale per sostituire la tecnologia attuale o come servizio DNS secondario per potenziare l'infrastruttura esistente.

Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation fornisce il modo più semplice, rapido e intuitivo per applicare i principi del modello Zero Trust all'ambiente IT. Utilizzando l'apprendimento automatico per visualizzare l'attività in tutto il vostro ecosistema digitale, potete implementare policy di microsegmentazione precise per rilevare rapidamente possibili minacce alla sicurezza della rete e fermare gli attacchi che si diffondono tramite il movimento laterale. Questa soluzione Akamai semplifica l'implementazione delle policy con pochi clic utilizzando consigli dell'intelligenza artificiale, modelli per la correzione del ransomware e precisi attributi del carico di lavoro come processi, utenti e nomi di dominio.

Akamai MFA

Akamai MFA è una soluzione di nuova generazione per l'autenticazione a più fattori resistente al phishing e allo spear phishing. Sfruttando FIDO2, il più solido metodo di autenticazione basato su standard disponibile, Akamai MFA protegge il processo di autenticazione con la crittografia end-to-end e un flusso di verifica/risposta MFA chiuso Combinando questo affidabile sistema di sicurezza con la consueta user experience offerta da una notifica push mobile, anziché con ingombranti chiavi di sicurezza fisiche, Akamai riduce i rischi migliorando al tempo stesso le user experience.

Akamai Account Protector

La soluzione Akamai Account Protector è progettata per prevenire accessi fraudolenti di impersonificazione umana e mitigare i bot più sofisticati che operano come parte di un tentativo di controllo dell'account. Questa soluzione studia e comprende il comportamento dei proprietari di account legittimi, quindi valuta il rischio di ogni richiesta di autenticazione in base alle anomalie rispetto al comportamento tipico. Con Account Protector, potete sapere quali interazioni sono legittime riducendo le criticità per gli utenti e proteggendoli da attività fraudolente come i tentativi di spear phishing.