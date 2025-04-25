Qu'est-ce que l'hameçonnage ciblé ?

Les campagnes d'hameçonnage ciblé peuvent porter atteinte aux données, aux revenus, à la réputation, aux clients et aux opportunités commerciales d'une entreprise.
Blocage des attaques par hameçonnage ciblé grâce à une défense multicouche
Les campagnes d'hameçonnage ciblé ont provoqué certaines des cyberattaques les plus dévastatrices de l'histoire. Lors d'une attaque par hameçonnage ciblé, les cybercriminels choisissent une cible ou une victime et envoient un message qui semble provenir d'une source légitime pour l'inviter à agir rapidement. Généralement, ces attaques sont élaborées de façon à tromper la victime pour qu'elle divulgue des informations sensibles, transfère de l'argent à un compte frauduleux, partage des identifiants ou des numéros de carte de crédit, ou clique sur un lien de téléchargement de programmes malveillants.
Les individus qui conduisent des attaques par hameçonnage ciblé utilisent des techniques d'ingénierie sociale. En effet, ils misent sur notre nature à faire confiance et sur l'erreur humaine, c'est pourquoi ces opérations sont particulièrement difficiles à identifier et à bloquer. Les entreprises ont mis en place des protections de plus en plus sophistiquées. Les attaques par hameçonnage ont donc dû évoluer pour passer de simples campagnes destinées aux messageries professionnelles à des attaques ciblant les terminaux mobiles, SMS et réseaux sociaux. Ainsi, les acteurs malveillants ont plus d'options de ciblage.
Akamai propose une suite de solutions de sécurité informatique qui vous permet d'adopter une approche multicouche pour vous défendre contre les attaques par hameçonnage ciblé. La recherche sur les menaces de nos experts se transforme en une protection automatisée qui s'adapte aux menaces en constante évolution. Ainsi, Akamai peut aider votre entreprise à se parer à toute éventualité en protégeant vos clouds, applications, API et utilisateurs sans ralentir vos activités.
La structure d'une attaque par hameçonnage ciblé
Les attaques par hameçonnage ciblé impliquent deux éléments : un leurre et un point d'ancrage. Le leurre attire l'attention d'une victime en envoyant un avertissement, une demande urgente, un e-mail d'alerte ou un message préoccupant. La réponse de la victime offre un point d'ancrage aux pirates grâce aux pièces jointes malveillantes, aux liens malveillants, à un site Web cloné, à un faux portail de commerce de détail ou à un formulaire Web demandant des informations.
L'hameçonnage ciblé est souvent considéré comme une « attaque sociale », car le leurre est rédigé à partir d'informations accessibles au public. Avec les informations des sites Web publics et des réseaux sociaux à leur disposition, les pirates peuvent créer un e-mail d'hameçonnage ciblé qui semble provenir d'une source légitime en mentionnant suffisamment d'informations spécifiques et crédibles pour que la victime ou l'entreprise cible lui fasse confiance.
Lorsqu'une victime mord à l'hameçon et répond au message d'hameçonnage ciblé, divers événements indésirables s'ensuivent. Certaines campagnes sont conçues pour ancrer une charge utile malveillante telle qu'un ransomware ou un programme malveillant. D'autres attaques cherchent, elles, à extorquer des informations confidentielles telles que les identifiants de connexion pour permettre aux criminels d'accéder aux réseaux de l'entreprise afin de dérober des informations sensibles. Certaines attaques cherchent à pousser les employés d'un service financier à transférer des fonds vers un compte qui leur semble légitime.
Dispenser une formation de sensibilisation à la sécurité peut aider vos employés à identifier les différentes méthodes d'attaque ciblées utilisées pour mieux prévenir les attaques par hameçonnage ciblé. Mais ça ne suffit pas. Si vous ne parvenez pas à reconnaître un e-mail suspect, vous exposez votre entreprise à une attaque pouvant avoir des proportions dévastatrices. Les entreprises ont donc également besoin de solutions de sécurité de bout en bout capables d'identifier et de bloquer un large éventail de tentatives d'hameçonnage.
Protection contre les attaques par hameçonnage ciblé grâce à Akamai
Akamai dispose d'une plateforme complète dotée de solutions de cybersécurité qui protègent nos clients des principales menaces du secteur. L'étendue de notre technologie permet aux clients d'adopter les fonctionnalités de sécurité les plus efficaces en collaborant avec un nombre réduit de fournisseurs.
Les solutions de sécurité d'Akamai sont hautement différenciées et sont considérées comme les meilleures technologies dédiées à la protection des ressources critiques telles que les sites Web, les applications, les données et les accès. Les entreprises peuvent faire confiance à Akamai et à ses multiples offres pour se protéger des attaques par hameçonnage ciblé.
App & API Protector
En tant que solution globale de protection des applications Web et des API, Akamai App & API Protector défend l'intégralité des sites Web et des API avec des fonctionnalités techniques conçues pour une automatisation et une simplicité centrées sur le client. Dotée d'un nouveau moteur de sécurité adaptatif, cette solution réunit des technologies de pointe de pare-feu d'applications Web, de sécurité d'API, de protection contre les attaques DDoS et d'atténuation des bots.
Edge DNS
Akamai Edge DNS est une solution DNS dans le cloud qui améliore la réactivité des serveurs DNS, garantit leur disponibilité 24 h/24, 7 j/7 et offre la résilience nécessaire pour contrer les attaques DDoS les plus importantes. Edge DNS exploite Akamai Cloud, notre plateforme évolutive et distribuée à l'échelle mondiale, pour vous donner accès à des serveurs DNS déployés dans plus de 1 000 points de présence dans le monde. Edge DNS peut être exécuté en tant que service principal pour remplacer la technologie actuelle, mais il peut aussi servir de service DNS secondaire pour renforcer l'infrastructure existante.
Akamai Guardicore Segmentation
Akamai Guardicore Segmentation constitue le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus intuitif d'appliquer les principes Zero Trust au sein de votre environnement informatique. Utilisez l'apprentissage automatique pour visualiser l'activité de votre écosystème digital et utilisez ces données pour mettre en œuvre des politiques de microsegmentation précises destinées à détecter rapidement les menaces à la sécurité du réseau et à interrompre les attaques qui se propagent par mouvement latéral. Cette solution d'Akamai facilite la mise en œuvre de politiques en quelques clics à l'aide de recommandations par IA, de modèles de remèdes aux ransomwares et d'attributs précis de charge de travail tels que les processus, les utilisateurs et les noms de domaine.
Akamai MFA
Akamai MFA est une solution nouvelle génération dédiée à l'authentification multifactorielle pour lutter contre l'hameçonnage et l'hameçonnage ciblé. L'outil Akamai MFA compte sur FIDO2, méthode d'authentification basée sur des normes la plus solide du marché, pour sécuriser ses processus d'authentification grâce à un chiffrement de bout en bout et à un flux de défi-réponse scellé. En associant cette sécurité éprouvée à l'expérience utilisateur familière et sans friction d'une notification push plutôt qu'à des clés de sécurité physiques lourdes, Akamai réduit les risques tout en améliorant l'expérience utilisateur.
Akamai Account Protector
Akamai Account Protector a été conçu pour empêcher les connexions humaines frauduleuses suite à une usurpation d'identité et pour atténuer les bots malveillants sophistiqués qui font partie intégrante du processus de tentative de piratage d'un compte. Cette solution étudie et décode le comportement des propriétaires de comptes légitimes, puis évalue le risque de chaque demande d'authentification en fonction des anomalies détectées par rapport à leur comportement habituel. Account Protector vous permet d'identifier les interactions légitimes, de réduire les frictions du côté des utilisateurs et de protéger ces derniers contre les activités frauduleuses telles que les tentatives d'hameçonnage ciblé.
Managed Security Service d'Akamai
Lorsque vous souhaitez renforcer votre stratégie de sécurité afin de mieux vous défendre contre les menaces telles que les techniques d'hameçonnage ciblé, Akamai Managed Security Service (MSS) vous met en relation avec des experts en sécurité dédiés disposant de l'évolutivité nécessaire à la protection de votre entreprise contre les attaques les plus importantes, tout en permettant à vos équipes de se concentrer sur l'essentiel : votre entreprise.
Avec Akamai MSS, nos experts et nos défenses en ligne éprouvées se mettent à votre service pour une gestion de la sécurité, une surveillance et une atténuation des risques de qualité supérieure. En plus de procéder à une surveillance proactive des événements de sécurité pour une détection anticipée des menaces, nous produisons des rapports consultatifs pour vous donner un aperçu de ces événements et vous fournir des informations exploitables. Si votre entreprise est victime d'une attaque par hameçonnage ou d'une violation de ses données, nos équipes s'engagent à mettre en œuvre les réponses appropriées pour atténuer rapidement les menaces actives.
L'écosystème des menaces est en constante évolution. Les équipes MSS mettent donc régulièrement à jour les configurations de sécurité pour garantir des niveaux de protection toujours plus élevés. Les experts MSS doivent établir des stratégies de sécurité adaptées aux besoins de l'entreprise et intégrer l'expertise du secteur et les meilleures pratiques, le tout appuyé par l'envergure mondiale de la plateforme Akamai Cloud.
Foire aux questions (FAQ)
Contrairement à une campagne d'hameçonnage classique qui cible un grand nombre de personnes aléatoires pour les pousser à divulguer des données sensibles, l'hameçonnage ciblé vise une personne, un groupe ou une entreprise. Ce type d'attaque commence généralement par un e-mail détourné qui semble provenir d'une source fiable, mais qui, en réalité, a été conçu pour recueillir des informations personnelles ou infiltrer l'ordinateur du destinataire à l'aide de programmes malveillants. Généralement, ces e-mails ont été rédigés soigneusement pour avoir l'air légitimes. Les messages d'hameçonnage ciblé ne sont donc pas faciles à identifier.
L'hameçonnage ciblé est une attaque ciblée spécifique qui vise une ou plusieurs victimes alors que l'hameçonnage classique tente d'escroquer des milliers de personnes. Généralement, lors d'une attaque par hameçonnage ciblé, les fraudeurs utilisent des techniques d'ingénierie sociale et des e-mails détournés pour cibler des individus bien spécifiques au sein d'une entreprise.
Pour prévenir une attaque par hameçonnage ciblé, vous devez adopter une approche multicouche en matière de sécurité. Vous pouvez mettre en place des programmes de sensibilisation à la sécurité, des technologies d'authentification multifactorielle, une cadence de correction diligente ou une passerelle Web sécurisée, mais aussi opter pour d'autres moyens de protection capables d'interrompre toute attaque pouvant être lancée avec les informations d'identification volées.
