Qu'est-ce que l'hameçonnage ciblé ?

Akamai dispose d'une plateforme complète dotée de solutions de cybersécurité qui protègent nos clients des principales menaces du secteur. L'étendue de notre technologie permet aux clients d'adopter les fonctionnalités de sécurité les plus efficaces en collaborant avec un nombre réduit de fournisseurs.



Les solutions de sécurité d'Akamai sont hautement différenciées et sont considérées comme les meilleures technologies dédiées à la protection des ressources critiques telles que les sites Web, les applications, les données et les accès. Les entreprises peuvent faire confiance à Akamai et à ses multiples offres pour se protéger des attaques par hameçonnage ciblé.

App & API Protector

En tant que solution globale de protection des applications Web et des API, Akamai App & API Protector défend l'intégralité des sites Web et des API avec des fonctionnalités techniques conçues pour une automatisation et une simplicité centrées sur le client. Dotée d'un nouveau moteur de sécurité adaptatif, cette solution réunit des technologies de pointe de pare-feu d'applications Web, de sécurité d'API, de protection contre les attaques DDoS et d'atténuation des bots.

Edge DNS

Akamai Edge DNS est une solution DNS dans le cloud qui améliore la réactivité des serveurs DNS, garantit leur disponibilité 24 h/24, 7 j/7 et offre la résilience nécessaire pour contrer les attaques DDoS les plus importantes. Edge DNS exploite Akamai Cloud, notre plateforme évolutive et distribuée à l'échelle mondiale, pour vous donner accès à des serveurs DNS déployés dans plus de 1 000 points de présence dans le monde. Edge DNS peut être exécuté en tant que service principal pour remplacer la technologie actuelle, mais il peut aussi servir de service DNS secondaire pour renforcer l'infrastructure existante.

Akamai Guardicore Segmentation

Akamai Guardicore Segmentation constitue le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus intuitif d'appliquer les principes Zero Trust au sein de votre environnement informatique. Utilisez l'apprentissage automatique pour visualiser l'activité de votre écosystème digital et utilisez ces données pour mettre en œuvre des politiques de microsegmentation précises destinées à détecter rapidement les menaces à la sécurité du réseau et à interrompre les attaques qui se propagent par mouvement latéral. Cette solution d'Akamai facilite la mise en œuvre de politiques en quelques clics à l'aide de recommandations par IA, de modèles de remèdes aux ransomwares et d'attributs précis de charge de travail tels que les processus, les utilisateurs et les noms de domaine.

Akamai MFA

Akamai MFA est une solution nouvelle génération dédiée à l'authentification multifactorielle pour lutter contre l'hameçonnage et l'hameçonnage ciblé. L'outil Akamai MFA compte sur FIDO2, méthode d'authentification basée sur des normes la plus solide du marché, pour sécuriser ses processus d'authentification grâce à un chiffrement de bout en bout et à un flux de défi-réponse scellé. En associant cette sécurité éprouvée à l'expérience utilisateur familière et sans friction d'une notification push plutôt qu'à des clés de sécurité physiques lourdes, Akamai réduit les risques tout en améliorant l'expérience utilisateur.

Akamai Account Protector

Akamai Account Protector a été conçu pour empêcher les connexions humaines frauduleuses suite à une usurpation d'identité et pour atténuer les bots malveillants sophistiqués qui font partie intégrante du processus de tentative de piratage d'un compte. Cette solution étudie et décode le comportement des propriétaires de comptes légitimes, puis évalue le risque de chaque demande d'authentification en fonction des anomalies détectées par rapport à leur comportement habituel. Account Protector vous permet d'identifier les interactions légitimes, de réduire les frictions du côté des utilisateurs et de protéger ces derniers contre les activités frauduleuses telles que les tentatives d'hameçonnage ciblé.