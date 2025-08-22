O que é spear phishing?

A Akamai oferece uma plataforma abrangente com soluções de cibersegurança que abordam as maiores ameaças de nossos clientes. A amplitude de nossa tecnologia permite que os clientes adotem os recursos de segurança mais eficazes enquanto trabalham com menos fornecedores.



As soluções de segurança da Akamai são altamente diferenciadas e reconhecidas como as melhores tecnologias da categoria para proteger ativos críticos, como websites, aplicações, dados e acesso. Ao se defender contra ataques de spear phishing, as empresas podem adotar uma ampla gama de ofertas da Akamai.

App & API Protector

Como uma solução holística de proteção de aplicações Web e API, o Akamai App & API Protector defende todos os ativos Web e API com funcionalidades técnicas projetadas para automação e simplicidade focadas no cliente. Um novo mecanismo de segurança adaptável está no centro dessa solução, que reúne tecnologias líderes do setor em Web Application Firewall, segurança de API, proteção contra DDoS e atenuação de bots.

Edge DNS

O Akamai Edge DNS é uma solução de DNS baseada em nuvem que melhora a capacidade de resposta do DNS, garante a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com resiliência para se defender contra os maiores ataques DDoS. Com o Edge DNS, você tem acesso a servidores DNS em mais de 1.000 pontos de presença em todo o mundo por meio da Akamai Cloud, nossa plataforma escalável distribuída globalmente. O Edge DNS pode ser implementado como um serviço primário para substituir a tecnologia atual ou como um serviço DNS secundário para aumentar a infraestrutura existente.

Akamai Guardicore Segmentation

O Akamai Guardicore Segmentation oferece a maneira mais simples, rápida e intuitiva de aplicar os princípios do Zero Trust em seu ambiente de TI. Ao usar o machine learning para visualizar a atividade em todo o seu ecossistema digital, implemente políticas precisas de microssegmentação para detectar possíveis ameaças à segurança da rede rapidamente e interromper ataques que se espalham por meio de movimentos laterais. Essa solução da Akamai facilita a implementação de políticas com apenas alguns cliques usando recomendações de IA, modelos para corrigir ransomware e atributos precisos de carga de trabalho, como processos, usuários e nomes de domínio.

Akamai MFA

O Akamai MFA é uma solução de última geração para autenticação multifator imune a phishing e spear phishing. Usando FIDO2, o método de autenticação baseado em padrões mais forte disponível, o Akamai MFA protege o processo de autenticação com criptografia completa e um fluxo de desafio/resposta lacrado. Ao combinar essa segurança comprovada com uma experiência de usuário familiar e sem atritos de um push móvel, em vez de usar chaves de segurança física complicadas, a Akamai reduz os riscos e melhora a experiência do usuário.

o Akamai Account Protector

O Akamai Account Protector foi projetado para evitar logins fraudulentos de representação humana e para atenuar os sofisticados bots adversários que operam como parte de uma tentativa de tomada de conta. Esta solução estuda e compreende o comportamento dos proprietários legítimos de contas e, em seguida, avalia o risco de cada solicitação de autenticação com base nas anomalias do comportamento típico. Com o Account Protector, saiba quais interações são legítimas, reduzindo o atrito para os usuários e protegendo-os de atividades fraudulentas, como tentativas de spear phishing.