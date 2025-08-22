O que é spear phishing?

Campanhas de spear phishing podem resultar em perda significativa de dados, dinheiro, reputação, clientes e oportunidades de negócios.
Bloqueie ataques de spear phishing com uma defesa multicamadas
Campanhas de spear phishing representam alguns dos ataques cibernéticos mais devastadores da história. Em um ataque de spear phishing, os cibercriminosos enviam uma mensagem a um alvo ou vítima que parece vir de uma fonte confiável, incentivando a vítima a tomar uma ação rápida. Esses ataques geralmente são projetados para enganar a vítima para revelar informações confidenciais, transferir dinheiro para uma conta fraudulenta, compartilhar credenciais ou números de cartão de crédito ou clicar em um link que baixa malware.
Os criminosos que conduzem ataques de spear phishing usam técnicas de engenharia social para tirar proveito da natureza humana e o erro humano, tornando essas explorações entre as mais difíceis de identificar e bloquear. Conforme as empresas constroem defesas cada vez mais sofisticadas, os golpes de phishing evoluíram de simples campanhas comerciais baseadas em e-mail para esforços que envolvem dispositivos móveis, mensagens de texto e mídias sociais, oferecendo aos agentes de ameaças mais opções quando se trata de direcionar suas vítimas.
A Akamai oferece um conjunto de soluções de segurança de TI que permite adotar uma abordagem em várias camadas para se defender contra ataques de spear phishing. Ao transformar a pesquisa de ameaças especializadas em proteção automatizada contra ameaças em evolução, a Akamai ajuda sua organização a estar pronta para o que vier e a proteger nuvens, aplicações, APIs e usuários sem diminuir a velocidade de seus negócios.
A anatomia de um ataque de spear phishing
Os ataques de spear phishing envolvem dois elementos: uma isca e um receptor. A isca foi projetada para capturar a atenção de uma vítima emitindo um aviso, uma solicitação urgente ou enviando uma mensagem cheia de alarme ou preocupação. A resposta da vítima leva a um recebimento, que pode ser de anexos mal-intencionados ou links mal-intencionados, um site clonado, um falso portal de varejo ou um formulário da Web solicitando informações.
O spear phishing é frequentemente chamado de ataque social porque a isca é projetada com informações que existem no domínio público. Os hackers podem usar informações de websites públicos e mídias sociais para criar um e-mail de spear phishing que parece vir de uma fonte bem conhecida e que faz referência a informações suficientes e idôneas para serem confiáveis pela vítima ou organização alvo.
Quando uma vítima é enganada para responder a uma mensagem de spear phishing, uma variedade de eventos adversos pode ocorrer. Algumas campanhas são projetadas para receber uma carga mal-intencionada, como ransomware ou malware. Outros ataques são projetados para roubar informações confidenciais, como credenciais de login, permitindo que criminosos acessem redes corporativas e roubem informações confidenciais. Alguns ataques têm a intenção de fazer com que os funcionários do departamento financeiro transfiram fundos para uma conta que eles acreditam ser legítima.
O treinamento de conscientização sobre segurança pode ajudar a evitar ataques de spear phishing, familiarizando os funcionários com métodos de ataque direcionados. Mas, como uma única falha em reconhecer um e-mail suspeito pode resultar em um ataque de proporções devastadoras, as empresas também precisam de soluções de segurança completas que possam reconhecer e bloquear uma grande variedade de tentativas de phishing.
Evite ataques de spear phishing com a Akamai
A Akamai oferece uma plataforma abrangente com soluções de cibersegurança que abordam as maiores ameaças de nossos clientes. A amplitude de nossa tecnologia permite que os clientes adotem os recursos de segurança mais eficazes enquanto trabalham com menos fornecedores.
As soluções de segurança da Akamai são altamente diferenciadas e reconhecidas como as melhores tecnologias da categoria para proteger ativos críticos, como websites, aplicações, dados e acesso. Ao se defender contra ataques de spear phishing, as empresas podem adotar uma ampla gama de ofertas da Akamai.
App & API Protector
Como uma solução holística de proteção de aplicações Web e API, o Akamai App & API Protector defende todos os ativos Web e API com funcionalidades técnicas projetadas para automação e simplicidade focadas no cliente. Um novo mecanismo de segurança adaptável está no centro dessa solução, que reúne tecnologias líderes do setor em Web Application Firewall, segurança de API, proteção contra DDoS e atenuação de bots.
Edge DNS
O Akamai Edge DNS é uma solução de DNS baseada em nuvem que melhora a capacidade de resposta do DNS, garante a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com resiliência para se defender contra os maiores ataques DDoS. Com o Edge DNS, você tem acesso a servidores DNS em mais de 1.000 pontos de presença em todo o mundo por meio da Akamai Cloud, nossa plataforma escalável distribuída globalmente. O Edge DNS pode ser implementado como um serviço primário para substituir a tecnologia atual ou como um serviço DNS secundário para aumentar a infraestrutura existente.
Akamai Guardicore Segmentation
O Akamai Guardicore Segmentation oferece a maneira mais simples, rápida e intuitiva de aplicar os princípios do Zero Trust em seu ambiente de TI. Ao usar o machine learning para visualizar a atividade em todo o seu ecossistema digital, implemente políticas precisas de microssegmentação para detectar possíveis ameaças à segurança da rede rapidamente e interromper ataques que se espalham por meio de movimentos laterais. Essa solução da Akamai facilita a implementação de políticas com apenas alguns cliques usando recomendações de IA, modelos para corrigir ransomware e atributos precisos de carga de trabalho, como processos, usuários e nomes de domínio.
Akamai MFA
O Akamai MFA é uma solução de última geração para autenticação multifator imune a phishing e spear phishing. Usando FIDO2, o método de autenticação baseado em padrões mais forte disponível, o Akamai MFA protege o processo de autenticação com criptografia completa e um fluxo de desafio/resposta lacrado. Ao combinar essa segurança comprovada com uma experiência de usuário familiar e sem atritos de um push móvel, em vez de usar chaves de segurança física complicadas, a Akamai reduz os riscos e melhora a experiência do usuário.
o Akamai Account Protector
O Akamai Account Protector foi projetado para evitar logins fraudulentos de representação humana e para atenuar os sofisticados bots adversários que operam como parte de uma tentativa de tomada de conta. Esta solução estuda e compreende o comportamento dos proprietários legítimos de contas e, em seguida, avalia o risco de cada solicitação de autenticação com base nas anomalias do comportamento típico. Com o Account Protector, saiba quais interações são legítimas, reduzindo o atrito para os usuários e protegendo-os de atividades fraudulentas, como tentativas de spear phishing.
Akamai Managed Security Service
Quando você deseja aumentar sua postura de segurança para se defender melhor contra ameaças como técnicas de spear phishing, o Akamai Managed Security Service (MSS) disponibiliza especialistas em segurança dedicados com escala para proteger sua organização contra os maiores ataques, permitindo que suas equipes permaneçam focadas em seus negócios.
Com o Akamai MSS, tenha certeza de que nossos especialistas e defesas online comprovadas ajudarão a fornecer gerenciamento, monitoramento e atenuação de segurança superiores. Monitoramos de forma proativa os eventos de segurança para permitir a detecção antecipada de ameaças, e fornecemos inteligência e percepções acionáveis por meio de relatórios de consultoria. Se sua empresa sofrer qualquer tipo de ataque de phishing ou violação de dados, nossas equipes implementarão as respostas apropriadas para atenuar rapidamente as ameaças ativas.
Como o cenário de ameaças está em constante evolução, as equipes de MSS atualizam regularmente as configurações de segurança para garantir os mais altos níveis de proteção. Especialistas em MSS mapeiam estratégias de segurança que se alinham com as necessidades de negócios, ao mesmo tempo em que integram o conhecimento do setor e as práticas recomendadas apoiadas pela escala global da plataforma Akamai Cloud.
Perguntas frequentes
Em contraste com uma campanha de phishing padrão que visa indiscriminadamente um grande número de pessoas e tenta persuadi-las a revelar dados confidenciais, o spear phishing é direcionado a um indivíduo, grupo ou organização específicos. Um ataque geralmente começa com um e-mail falsificado que parece ser de uma fonte confiável, mas na verdade foi concebido para coletar informações pessoais ou infectar o computador do destinatário com malware. As mensagens de spear phishing podem ser difíceis de identificar porque geralmente envolvem mensagens cuidadosamente criadas que parecem ser legítimas.
Spear phishing é um ataque específico e direcionado a uma ou a um número seleto de vítimas, enquanto o phishing comum tenta atacar um grande número de pessoas. No ataque de spear phishing, os golpistas geralmente usam engenharia social e e-mails falsificados para direcionar indivíduos específicos de uma organização.
A prevenção de um ataque de spear phishing requer uma abordagem de segurança em várias camadas, incluindo programas de conscientização sobre segurança, tecnologias de autenticação multifator, cadências de aplicação de patches diligentes, um gateway seguro da Web e outras defesas que podem impedir uma variedade de ataques que os cibercriminosos podem lançar com credenciais roubadas.
Por que os clientes escolhem a Akamai
