최신 봇 및 남용 차단 솔루션으로 비즈니스를 안전하게 보호
지금 수개월간 무료로 제공되는 업계 최고 수준의 봇 및 남용 차단 솔루션을 경험해 보세요
간편하게 봇과 남용 차단
봇과 자동화된 남용 행위는 점점 더 정교해지고 있고 모든 규모의 기업을 표적으로 삼고 있습니다. 계정 탈취와 악의적 봇부터 무단 콘텐츠 스크레이핑까지, 이러한 공격은 보안을 위협하고, 민감한 데이터를 탈취하며, 매출 하락으로 이어질 수 있습니다.
Akamai로 전환하고 최대 6~9개월간 무료로 Bot Manager, Account Protector, Content Protector, Brand Protector를 비롯한 봇 및 남용 차단 솔루션을 이용해 보세요. 전문가의 온보딩 가이드도 함께 제공됩니다.*
Akamai의 봇 및 남용 차단 솔루션은 업계 최고 수준의 정확도, 확장성, 배포 용이성을 바탕으로 한 발 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.
한정 혜택
지금 바로 시작해 다음과 같은 특별한 혜택을 누리세요.
- 수개월의 무료 서비스 - 최고의 가격으로 누리는 최고의 보안
- 무료 관리형 통합 - 시작에 필요한 전문가 지원 제공
- 보완 솔루션 컨설팅 - 기존 사용 사례 및 도전 과제에 기반한 맞춤형 추천 제공
Akamai 보안 전문가와 상담해 번들 솔루션으로 온라인 인지도를 유지하고 예산을 절감하는 방법을 알아보세요.
* 신규 고객에게만 제공되는 혜택입니다. 이용약관이 적용됩니다.