Proteggete la vostra azienda con un'avanzata protezione dagli abusi e dai bot
Provate l'eccellente protezione dagli abusi e dai bot, ora con mesi di assistenza gratuita
Fermate i bot e prevenite gli abusi con facilità
I bot e gli abusi automatizzati stanno diventando più sofisticati e prendono di mira le aziende di tutte le dimensioni. Dal controllo degli account ai bot dannosi fino allo scraping dei contenuti non autorizzato, questi attacchi possono compromettere i sistemi di sicurezza, rubare dati sensibili e prosciugare i ricavi.
Usufruite dell'assistenza gratuita di 6 o 9 mesi per le soluzioni di protezione dagli abusi e dai bot di Akamai, tra cui Bot Manager, Account Protector, Content Protector e Brand Protector, con la guida all'installazione da parte di esperti*.
Le soluzioni di protezione dagli abusi e dai bot di Akamai vi aiutano a rimanere al passo con le caratteristiche di accuratezza, scalabilità e facilità d'implementazione leader del settore.
Offerta a tempo limitato
Iniziate subito a trarre vantaggio da tanti vantaggi esclusivi:
- Mesi di assistenza gratuita: la miglior sicurezza al miglior prezzo
- Integrazione gestita gratuita: l'assistenza degli esperti per iniziare con il piede giusto
- Consulenza gratuita sulle soluzioni: consigli personalizzati basati sui casi di utilizzo e sui problemi correnti
Parlate con un esperto della sicurezza di Akamai per scoprire come proteggere la vostra presenza online e i vostri budget con le nostre soluzioni in bundle.
* Offerta disponibile solo per i nuovi clienti. Offerta soggetta a termini e condizioni.