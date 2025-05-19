Sichern Sie Ihr Unternehmen mit fortschrittlichem Schutz vor Bots und Missbrauch
Erleben Sie erstklassigen Schutz vor Bots und Missbrauch – jetzt einige Monate lang kostenlos
Stoppen Sie Bots und verhindern Sie Missbrauch mit Leichtigkeit
Bots und automatisierter Missbrauch werden immer raffinierter und Unternehmen aller Größen werden zum Ziel dieser Angriffe. Von Kontoübernahmen über gegnerische Bots bis hin zu nicht autorisiertem Content Scraping – diese Attacken können Ihre Sicherheit gefährden, vertrauliche Daten stehlen und den Umsatz mindern.
Wechseln Sie zu Akamai, um bis zu 6 oder 9 Monate kostenlosen Service für unsere Lösungen zum Schutz vor Bots und Missbrauch zu erhalten, einschließlich Bot Manager, Account Protector, Content Protector und Brand Protector, sowie Unterstützung für das Onboarding von Experten.*
Die Lösungen von Akamai zum Schutz vor Bots und Missbrauch unterstützen Sie dabei, mit branchenführender Genauigkeit, Skalierbarkeit und einfacher Bereitstellung einen Schritt voraus zu sein.
Zeitlich begrenztes Angebot
Legen Sie jetzt los und profitieren Sie von exklusiven Vorteilen:
- Kostenloser Service für mehrere Monate – beste Sicherheit zum besten Preis
- Kostenlose verwaltete Integration – fachkundige Unterstützung beim Einstieg
- Beratung zu ergänzenden Lösungen – maßgeschneiderte Empfehlungen basierend auf Ihren aktuellen Anwendungsfällen und Herausforderungen
Sprechen Sie mit einem Sicherheitsexperten von Akamai, um zu erfahren, wie Sie Ihre digitale Präsenz und Ihr Budget mit unseren gebündelten Lösungen schützen können.
* Das Angebot gilt nur für Neukunden. Es gelten die Geschäftsbedingungen.