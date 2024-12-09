Os bots e as violações automatizadas estão ficando mais sofisticados, visando empresas de todos os tamanhos. Desde a aquisição indevida de contas e bots mal-intencionados até a captura não autorizada de conteúdo, esses ataques podem comprometer sua segurança, roubar dados confidenciais e acabar com a receita.

Mude para a Akamai por até 6 ou 9 meses de serviço gratuito de nossas soluções de proteção contra bots e violoações, incluindo o Bot Manager, o Account Protector, o Content Protector e o Brand Protector, além de orientação de integração especializada.*

As soluções da Akamai de proteção contra bots e violações ajudam você a se manter à frente com precisão, escalabilidade e facilidade de implantação líderes do setor.