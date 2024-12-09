X
Proteja sua empresa com defesa avançada contra bots e violações

Conheça a proteção contra bots e violações de nível avançado, agora com meses de serviço gratuito

Detenha bots e evite violações com facilidade

Os bots e as violações automatizadas estão ficando mais sofisticados, visando empresas de todos os tamanhos. Desde a aquisição indevida de contas e bots mal-intencionados até a captura não autorizada de conteúdo, esses ataques podem comprometer sua segurança, roubar dados confidenciais e acabar com a receita.

Mude para a Akamai por até 6 ou 9 meses de serviço gratuito de nossas soluções de proteção contra bots e violoações, incluindo o Bot Manager, o Account Protector, o Content Protector e o Brand Protector, além de orientação de integração especializada.* 

As soluções da Akamai de proteção contra bots e violações ajudam você a se manter à frente com precisão, escalabilidade e facilidade de implantação líderes do setor.

Oferta por tempo limitado

Comece agora e aproveite os benefícios exclusivos:

  • Meses de serviço gratuitos: a melhor segurança pelo melhor preço
  • Integração gerenciada gratuita: assistência especializada para ajudar você a começar 
  • Consultoria complementar para a solução: recomendações personalizadas com base em seus casos de uso e desafios atuais

Converse com um especialista em segurança da Akamai para saber como proteger sua presença online e seu orçamento com nossas soluções integradas. 

* A oferta está disponível apenas para novos clientes. Aplicam-se termos e condições.

Fale com um especialista

