借助先进的爬虫程序和滥用防护解决方案，为您的业务保驾护航

体验卓越的爬虫程序和滥用防护解决方案，现在可获享数月免费服务

轻松阻止爬虫程序并防止滥用

爬虫程序和自动滥用正变得越来越复杂，并以各种规模的企业为攻击目标。从帐户接管、对抗性爬虫程序到未经授权的内容抓取，这些攻击都会危及企业安全、窃取敏感数据并导致收入流失。

改用 Akamai 产品，可获享最长 6 或 9 个月的免费服务及专家入门指导，体验包括 Bot Manager、Account Protector、Content Protector 和 Brand Protector 在内的爬虫程序及滥用防护解决方案。*

凭借卓越的准确性、可扩展性及易部署性，Akamai 的爬虫程序和滥用防护解决方案可帮助您保持领先。

限时优惠

立即开始试用，享受专属福利：

  • 免费使用服务 6 个月——以实惠价格享受出色安全防护能力
  • 免费托管集成——专家协助您快速入门 
  • 免费解决方案咨询——根据您的当前应用场景和挑战提供量身定制的建议

与 Akamai 安全专家交谈，了解如何通过我们的组合解决方案来保护您的在线业务和宝贵预算。

* 此优惠仅适用于新客户。需遵守适用的条款和条件。

与专家交谈

