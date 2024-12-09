X
Proteja su empresa con seguridad avanzada contra bots y el uso indebido

Disfrute de una protección contra bots y el uso indebido de vanguardia, ahora de forma gratuita durante meses

Detenga los bots y evite el uso indebido con facilidad

Los bots y el uso indebido automatizado son cada vez más sofisticados y afectan a empresas de todos los tamaños. Desde el robo de cuentas y los bots maliciosos hasta el scraping de contenido no autorizado, estos ataques pueden poner en peligro su seguridad, robar datos confidenciales y ocasionar pérdidas económicas.

Cambie a Akamai para disfrutar de un servicio gratuito de hasta 6 o 9 meses de nuestras soluciones de protección contra bots y el uso indebido, que incluyen Bot Manager, Account Protector, Content Protector y Brand Protector, así como asesoramiento durante el proceso de incorporación.* 

Las soluciones de protección contra bots y el uso indebido de Akamai le ayudan a mantenerse a la vanguardia con una precisión, escalabilidad y facilidad de implementación líderes en el sector.

Oferta por tiempo limitado

Empiece ahora y aproveche las ventajas exclusivas:

  • Meses de servicio gratuito: la mejor seguridad al mejor precio
  • Integración gestionada gratuita: asistencia experta para ayudarle a empezar 
  • Asesoramiento sobre soluciones complementarias: recomendaciones personalizadas basadas en sus casos de uso y retos actuales

Hable con un experto en seguridad de Akamai para obtener información sobre cómo proteger su presencia online sin salirse de su presupuesto con nuestros paquetes de soluciones. 

* La oferta solo está disponible para nuevos clientes. Se aplican términos y condiciones.

Hable con un experto

