X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Préservez votre activité grâce à une protection avancée contre les bots et les abus

Bénéficiez gratuitement d'une protection optimale contre les bots et les abus pendant quelques mois

Bloquez facilement les bots et les abus

Les bots et les abus automatisés sont de plus en plus sophistiqués et ciblent les entreprises de toutes tailles. Du piratage de compte aux bots malveillants, en passant par l'extraction de contenu non autorisée, ces attaques peuvent compromettre votre sécurité et entraîner des vols de données sensibles ainsi que des pertes de revenus.

Passez à Akamai pour profiter gratuitement pendant 6 ou 9 mois de nos solutions de protection contre les bots et les abus, notamment Bot Manager, Account Protector, Content Protector et Brand Protector, ainsi que de conseils d'intégration d'experts.* 

Les solutions de protection contre les bots et les abus d'Akamai vous aident à garder une longueur d'avance grâce à une précision, une évolutivité et une facilité de déploiement inégalées.

Offre à durée limitée

Commencez dès maintenant et profitez d'avantages exclusifs :

  • Plusieurs mois de service gratuits : la meilleure sécurité au meilleur prix
  • Une intégration gérée gratuite : une assistance d'experts pour vous aider à démarrer 
  • Des conseils en solutions complémentaires : des recommandations personnalisées en fonction de vos cas d'utilisation actuels et de vos défis

Contactez un expert en sécurité Akamai pour découvrir comment protéger votre présence en ligne et votre budget grâce à nos solutions groupées. 

* Offre réservée aux nouveaux clients. Offre soumise à conditions.

Contacter un expert

Plus de ressources sur les bots et les abus

Fiche produit Account Protector

Découvrez comment protéger les comptes utilisateur contre les bots et les abus humains tout au long de leur cycle de vie.

Lire la fiche produit

Fiche produit Brand Protector

Découvrez comment détecter et atténuer les attaques ciblées contre votre marque, notamment les escroqueries par hameçonnage, les usurpations d'identité, etc.

Lire la fiche produit

Fiche produit Content Protector

Découvrez comment empêcher les bots d'extraction Web de voler votre contenu et de réduire vos taux de conversion.

Lire la fiche produit