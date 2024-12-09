Préservez votre activité grâce à une protection avancée contre les bots et les abus
Bénéficiez gratuitement d'une protection optimale contre les bots et les abus pendant quelques mois
Bloquez facilement les bots et les abus
Les bots et les abus automatisés sont de plus en plus sophistiqués et ciblent les entreprises de toutes tailles. Du piratage de compte aux bots malveillants, en passant par l'extraction de contenu non autorisée, ces attaques peuvent compromettre votre sécurité et entraîner des vols de données sensibles ainsi que des pertes de revenus.
Passez à Akamai pour profiter gratuitement pendant 6 ou 9 mois de nos solutions de protection contre les bots et les abus, notamment Bot Manager, Account Protector, Content Protector et Brand Protector, ainsi que de conseils d'intégration d'experts.*
Les solutions de protection contre les bots et les abus d'Akamai vous aident à garder une longueur d'avance grâce à une précision, une évolutivité et une facilité de déploiement inégalées.
Offre à durée limitée
Commencez dès maintenant et profitez d'avantages exclusifs :
- Plusieurs mois de service gratuits : la meilleure sécurité au meilleur prix
- Une intégration gérée gratuite : une assistance d'experts pour vous aider à démarrer
- Des conseils en solutions complémentaires : des recommandations personnalisées en fonction de vos cas d'utilisation actuels et de vos défis
Contactez un expert en sécurité Akamai pour découvrir comment protéger votre présence en ligne et votre budget grâce à nos solutions groupées.
* Offre réservée aux nouveaux clients. Offre soumise à conditions.