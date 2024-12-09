高度なボットおよび不正利用防止機能でビジネスを保護
数か月ご利用いただける無料サービスで、最上位のボットと不正利用防止をご体験ください
ボットを阻止し、不正利用を容易に防止します
ボットおよび自動化された不正利用は、ますます高度になっており、あらゆる規模のビジネスをターゲットにしています。アカウントの乗っ取りや攻撃的なボットから不正なコンテンツスクレイピングまで、こうした攻撃はセキュリティを侵害し、機微な情報を盗み、収益を低下させる恐れがあります。
Akamai に切り替え、最大 6 か月または 9 か月間の無料サービスを利用し、Bot Manager、Account Protector、Content Protector、Brand Protector などのボットおよび不正利用防止ソリューションをお試しください。エキスパートによるオンボーディングガイダンスもご提供します。*
Akamai のボットおよび不正使用防止ソリューションは、業界をリードする精度、スケーラビリティ、展開の容易さにより、お客様が常に最新情報を把握できるよう支援します。
期間限定プロモーション
今すぐ開始して、限定特典をご利用ください。
- 数か月の無料サービス—最高の価格で最高のセキュリティを提供
- 無料のマネージド型統合—エキスパートによるサポートで、作業を開始
- 補完的なソリューションコンサルティング—現在のユースケースと課題に基づいてカスタマイズされた推奨事項
Akamai のセキュリティエキスパートにご相談いただき、Akamai のバンドルソリューションでオンラインプレゼンスと予算を守る方法をご確認ください。
* 特典は新規のお客様のみご利用いただけます。諸条件が適用されます。