ボットおよび自動化された不正利用は、ますます高度になっており、あらゆる規模のビジネスをターゲットにしています。アカウントの乗っ取りや攻撃的なボットから不正なコンテンツスクレイピングまで、こうした攻撃はセキュリティを侵害し、機微な情報を盗み、収益を低下させる恐れがあります。

Akamai に切り替え、最大 6 か月または 9 か月間の無料サービスを利用し、Bot Manager、Account Protector、Content Protector、Brand Protector などのボットおよび不正利用防止ソリューションをお試しください。エキスパートによるオンボーディングガイダンスもご提供します。*

Akamai のボットおよび不正使用防止ソリューションは、業界をリードする精度、スケーラビリティ、展開の容易さにより、お客様が常に最新情報を把握できるよう支援します。