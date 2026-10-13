eBook Initiative Japan Co., Ltd.는 콘텐츠의 디지털화 및 배포 서비스를 제공하기 위해 2000년 5월에 설립되었습니다. 2016년 9월, 이 기업은 Yahoo Japan Corporation(이하 "Yahoo")과 SoftBank Group Corp의 자회사로 편입되면서 e-Book 서비스인 'ebookjapan'과 종이책 온라인 서점인 'bookfan'을 통해 e-Book 업계의 선두주자로 자리매김했습니다.

CISO 오피스 보안 그룹 인프라팀의 유키 테라사와는 이 회사의 운영에 대해 다음과 같이 설명했습니다.

"현재 ebookjapan 서비스는 65만 권 이상의 도서를 보유한 일본 최대 규모의 e-Book 서비스입니다. ebookjapan에서만 독점적으로 만나볼 수 있는 도서를 비롯해 다양한 흥미로운 콘텐츠를 제공합니다. 엔터테인먼트 산업이 점점 더 다양해짐에 따라 독자들이 만화책과 책을 더 오래 즐기게 하려면 콘텐츠를 원활하고 편리하게 전달할 방법을 지속적으로 개발해야 합니다.

이 기업은 비즈니스의 주요 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력도 갖춰야 합니다. 2019년 봄, Yahoo의 콘텐츠 전송 오리진 서버에 대한 접속 요청 건수는 거의 3배로 증가했습니다. 서점과 ebookjapan이 통합된 것입니다.

“접속 요청이 증가함에 따라 오리진 서버를 호스팅하는 데이터 센터에 지불해야 하는 트래픽 비용이 곧장 늘어나게 되었습니다. 웹사이트의 콘텐츠 제공 속도를 더욱 높여 사용자에게 쾌적한 경험을 제공하기 위한 아이디어도 추가로 구상해야 했습니다. 이를 위해 Akamai의 Image & Video Manager를 활용해 이미지 데이터를 최적화하고, Cloud Wrapper를 통해 오리진 트래픽 비용을 크게 절감하는 방안을 고려했습니다.”라고 테라사와는 회상했습니다.