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"Image & Video Manager를 사용해 디바이스의 디스플레이 기능에 맞춰 이미지를 재압축하고 크기를 조정한 결과, 이전과 비교해 전달되는 전체 이미지 크기를 33% 줄일 수 있었습니다. 가장 비타협적이고 안목이 뛰어난 웹 디자이너들도 출력 이미지 품질을 인정했습니다."— 유키 테라사와(Yuki Terasawa), eBook Initiative Japan Co. CISO Office 보안 그룹 인프라팀
사용자 경험 개선과 오리진 트래픽 비용 절감이라는 도전 과제
eBook Initiative Japan Co., Ltd.는 콘텐츠의 디지털화 및 배포 서비스를 제공하기 위해 2000년 5월에 설립되었습니다. 2016년 9월, 이 기업은 Yahoo Japan Corporation(이하 "Yahoo")과 SoftBank Group Corp의 자회사로 편입되면서 e-Book 서비스인 'ebookjapan'과 종이책 온라인 서점인 'bookfan'을 통해 e-Book 업계의 선두주자로 자리매김했습니다.
CISO 오피스 보안 그룹 인프라팀의 유키 테라사와는 이 회사의 운영에 대해 다음과 같이 설명했습니다.
"현재 ebookjapan 서비스는 65만 권 이상의 도서를 보유한 일본 최대 규모의 e-Book 서비스입니다. ebookjapan에서만 독점적으로 만나볼 수 있는 도서를 비롯해 다양한 흥미로운 콘텐츠를 제공합니다. 엔터테인먼트 산업이 점점 더 다양해짐에 따라 독자들이 만화책과 책을 더 오래 즐기게 하려면 콘텐츠를 원활하고 편리하게 전달할 방법을 지속적으로 개발해야 합니다.
이 기업은 비즈니스의 주요 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력도 갖춰야 합니다. 2019년 봄, Yahoo의 콘텐츠 전송 오리진 서버에 대한 접속 요청 건수는 거의 3배로 증가했습니다. 서점과 ebookjapan이 통합된 것입니다.
“접속 요청이 증가함에 따라 오리진 서버를 호스팅하는 데이터 센터에 지불해야 하는 트래픽 비용이 곧장 늘어나게 되었습니다. 웹사이트의 콘텐츠 제공 속도를 더욱 높여 사용자에게 쾌적한 경험을 제공하기 위한 아이디어도 추가로 구상해야 했습니다. 이를 위해 Akamai의 Image & Video Manager를 활용해 이미지 데이터를 최적화하고, Cloud Wrapper를 통해 오리진 트래픽 비용을 크게 절감하는 방안을 고려했습니다.”라고 테라사와는 회상했습니다.
이미지 품질을 유지하면서 사용자 경험을 개선하는 방법
이 회사는 이전에 ebookjapan 페이지에 표시할 만화책 표지 썸네일 및 광고 배너용 이미지 파일과 e-Book에 포함된 바이너리 파일을 배포하기 위해 Akamai의 Download Delivery를 이용했습니다. 웹사이트에 표시되는 많은 양의 이미지 파일은 사용자 경험에 가장 큰 영향을 미칩니다. 접속 요청이 갑자기 증가함에 따라 원활한 페이지 로딩을 유지하기 위해, 이 회사에는 이미지 크기를 압축할 방안이 절실히 필요했습니다. Image & Video Manager는 이미지 압축과 같은 이미지 관리 작업을 자동화하고, 최종 사용자의 웹 브라우저 환경에 맞게 고품질의 이미지와 짧은 동영상을 지능적으로 최적화해 제공하는 솔루션입니다. 이 기술은 이미지 품질을 저하시키지 않으면서 이미지 파일 크기와 이미지 처리 워크로드를 크게 줄여줍니다. 이로 인해 웹사이트의 로딩 속도가 단축되어 사용자 경험이 크게 개선됩니다.
“표지 페이지와 같은 썸네일 이미지는 사용자의 디바이스에 따라 세 가지 크기로 변환됩니다.” 당사는 자체 개발한 툴을 사용해 이미지 크기를 조정하고 압축해 왔습니다. 표지 페이지의 이미지 품질은 특히 웹툰의 경우 판매량에 큰 영향을 미칩니다. 이미지 품질을 유지하는 것은 창작자 및 저자와의 신뢰 관계를 구축하는 데에도 필수적입니다. 그래서 웹 디자이너들이 이미지 품질에 매우 까다롭고, 일정 수준 이하로는 이미지 크기를 줄이려 하지 않습니다.”라고 테라사와는 설명합니다.
이 기업은 사용성과 수익성에 직접적인 영향을 미치는 페이지의 로딩 속도를 개선하는 데 어려움을 겪었습니다. 이때 이들은 Image & Video Manager의 지각 품질 기반 이미지 압축 알고리즘 솔루션을 발견했습니다.
“Image & Video Manager를 사용해 디바이스의 디스플레이 기능에 맞춰 이미지를 재압축하고 크기를 조정한 결과, 이전과 비교해 전달되는 전체 이미지 크기를 33% 줄일 수 있었습니다. 또한 이미지 품질을 그대로 유지하면서 일부 큰 JPEG 이미지의 파일 크기를 90% 이상 줄일 수 있었습니다. 가장 비타협적이고 안목이 뛰어난 웹 디자이너들도 출력 이미지 품질을 인정했습니다.”라고 테라사와는 회상합니다.
또 다른 큰 장점은 자동 이미지 압축 기능 덕분에 최적의 이미지를 빠르게 전송할 수 있다는 것입니다. 이 기업은 다른 회사에서 제공하는 서비스도 검토했지만, 이미지 생성 설정이 매우 유연하고 웹 엔지니어가 최적화된 이미지를 참조하는 데 HTML 코드를 수정할 필요가 없다는 이유로 Image & Video Manager를 선택했습니다.
부하 분산 기능 개선으로 오리진 트래픽 비용 약 90% 절감
한편, 해당 기업은 오리진 트래픽 비용을 절감하기 위해 Cloud Wrapper를 도입했습니다. Cloud Wrapper는 오리진 서버와 CDN 캐시 서버 사이에 위치하며, CDN 전송에 최적화되지 않은 롱테일 콘텐츠를 위한 전용 캐시 공간을 제공합니다.
“Yahoo Bookstore와의 합병으로 인해 제공하는 e-Book 콘텐츠 수와 사용자 수가 증가하면서 롱테일 방식으로 전환할 필요성이 더욱 명확해졌습니다. Download Delivery 캐시만으로는 더 이상 원활한 운영이 불가능했습니다. 콘텐츠를 가져오기 위해 오리진 서버에 더 자주 접속해야 했기 때문입니다. AWS S3 오리진 서버에서 발생하는 데이터 읽기 또는 이그레스 비용은 더 이상 무시할 수 없게 되었고, 비용을 절감하기 위해 CDN 콘텐츠 부하 분산 기능을 개선해야 했습니다.”라고 테라사와는 설명했습니다.
Cloud Wrapper를 도입함으로써 이 기업은 콘텐츠 부하 분산 효율성을 높이고, 오리진 서버에 대한 접속 요청을 줄이며, 이그레스 비용을 절감할 수 있었습니다.
“이전에도 콘텐츠 오프로딩은 Akamai가 지원한 미세 조정을 통해 93.8%에 이르렀습니다. 하지만 Cloud Wrapper의 도입으로 이 수치가 99.3%까지 개선되었습니다. 그 결과, AWS 이그레스 비용 약 90% 절감이라는 대단한 성과를 거뒀습니다.”라고 테라사와는 말합니다.
고품질 이미지를 원활하게 제공하는 동시에 비용도 절감
이 기업에서는 2019년 10월에 Image & Video Manager를 도입했으며, 그 후 2020년 1월 말에는 Cloud Wrapper를 추가로 도입했습니다.
“총 비용을 절감하기 위해 CDN을 교체하는 방안도 고려했습니다. 하지만 Akamai는 사용자 경험 개선과 오리진 트래픽 비용 절감이라는 두 가지 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 유일한 IT 벤더사였습니다. 또한 Image & Video Manager는 각 사용자의 웹 브라우징 환경에 최적화된 이미지를 전송할 수 있도록 이미지 관리 워크플로를 자동화합니다. 이는 워크로드를 줄일 뿐만 아니라, 사용자가 어떤 디바이스를 사용하든, 인터넷 연결 상태와 상관없이 원하는 책을 쉽게 찾도록 신속하게 도서를 게시하고 관련 서비스를 제공할 수 있게 해줍니다.”
이러한 성과는 주목을 받았으며, 테라사와는 해당 부서의 MVP로 선정되었습니다.
추가적인 세부 조정과 기회 상실 방지를 위한 향후 계획
이 기업에서는 2019년 10월에 Image & Video Manager를 도입했으며, 그 후 2020년 1월 말에는 Cloud Wrapper를 추가로 도입했습니다.
“총 비용을 절감하기 위해 CDN을 교체하는 방안도 고려했습니다. 하지만 Akamai는 사용자 경험 개선과 오리진 트래픽 비용 절감이라는 두 가지 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 유일한 IT 벤더사였습니다. 또한 Image & Video Manager는 각 사용자의 웹 브라우징 환경에 최적화된 이미지를 전송할 수 있도록 이미지 관리 워크플로를 자동화합니다. 이는 워크로드를 줄일 뿐만 아니라, 사용자가 어떤 디바이스를 사용하든, 인터넷 연결 상태와 상관없이 원하는 책을 쉽게 찾도록 신속하게 도서를 게시하고 관련 서비스를 제공할 수 있게 해줍니다.”
이러한 성과는 주목을 받았으며, 테라사와는 해당 부서의 MVP로 선정되었습니다.
eBook Initiative Japan Co., Ltd. 소개
2000년 5월에 콘텐츠 디지털화 및 배포 서비스를 제공하기 위해 설립된 이 기업은 2016년 9월에 Yahoo Japan Corporation과 SoftBank Group Corp.의 연결자회사가 되었습니다. 이 기업은 현재 Yahoo와 협력해 e-Book 판매 서비스인 ebookjapan과 종이책 온라인 판매 서비스인 bookfan을 운영하고 있습니다. 지난 20년간 업계 선도 기업으로서의 강점을 바탕으로, ebookjapan은 현재 일본 최대 규모의 e-Book 서비스 중 하나로 자리매김했고 특히 만화 분야에 강점을 보이면서 65만 권 이상의 도서를 제공하고 있습니다.
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