Managed Databases

플레이어 데이터 관리
크로스 플랫폼 동기화
세션 데이터 저장
멀티플레이어 조정
트랜잭션
애널리틱스
고성능 데이터베이스 클러스터를 쉽게 배포하세요
새로운 데이터베이스를 신속하게 배포하고 설정, 가용성, 재해 복구, 백업, 데이터 복제 등의 관리 작업을 연기할 수 있습니다.
보안과 일일 백업을 지원하는 유연한 배포 환경
기능
다운타임 없이 VM의 크기를 늘릴 수 있습니다.
최신 PostgreSQL 확장 기능의 장점을 활용할 수 있습니다.
API를 통해 각 데이터베이스의 상태 지표를 받아들이고, Grafana와 통합할 수 있습니다.
전 세계에 분산된 네트워크에서 데이터를 관리할 수 있습니다.
벤더사 직원이 고객의 데이터베이스에 접속하는 동안 보안 조치와 감사 추적을 통해 안전을 유지할 수 있습니다.
99.99% 업타입과 15분의 긴급 대응 시간의 이점을 누릴 수 있습니다.
구조화되고, 신뢰할 수 있고, 확장 가능한 데이터 저장 및 관리 솔루션이 필요할 때면 언제나 Akamai Managed Databases를 선택하세요.
게임 개발
이커머스
제품 목록
재고 관리
사용자 프로필, 개인화
트랜잭션 관리
주문 처리
프로모션 및 할인
콘텐츠 관리 시스템
콘텐츠 저장소
태그 지정
SEO 및 애널리틱스
사용자 프로필, 사용자 전용 콘텐츠
미디어 및 엔터테인먼트
미디어 라이브러리
메타데이터 관리
인증 및 사용자 프로필
고급 검색
애널리틱스
콘텐츠 제작 및 협업
차세대 SaaS
사물 인터넷 데이터 캡처, 로깅, 애널리틱스
사용자 행동 추적 및 애널리틱스
AI 추론
개인 맞춤화
