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Managed Databases

Stellen Sie zuverlässige und leistungsstarke verwaltete Datenbanken auf Basis von Aiven für Anwendungen und KI bereit.

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Einfache Bereitstellung und Skalierung leistungsstarker Datenbankanwendungen

Erstellen und skalieren Sie Anwendungen und KI‑Workflows ganz ohne komplexe Verwaltung von Datenbanken.

Dokumentation

Leistungsstarke, skalierbare, resiliente und sichere Datenbanken

Einfache und flexible Anwendungsskalierung

Sie können produktionsfähige Datenbanken per Akamai Cloud Manager, API oder CLI bereitstellen, skalieren und betreiben.

Sicherer Zugriff

Verschlüsseln Sie Daten während der Übertragung und im Ruhezustand. Fügen Sie vertrauenswürdige Quellen mit Daten hinzu, die über nutzerkonfigurierte IP‑Adressen abgerufen werden.

Datensicherheit dank automatisierter Backups

Sichern Sie Ihre Daten täglich, um sich vor Datenverlusten zu schützen und sich davon zu erholen.

Funktionen

  • Unterstützen Sie KI‑Inferenz-Workflows mit dem Valkey-Suchmodul und der pgvector-Erweiterung.
  • Prüfen, überwachen und beobachten Sie die Protokolle und Metriken jeder verwalteten Datenbank mit Akamai Cloud Pulse.
  • Verlassen Sie sich auf eine Verfügbarkeit von 99,99 % und eine kritische Reaktionszeit von 15 Minuten.

* Siehe Regeln und Bedingungen für das Einlösen von Werbeaktionen

Anwendungsfälle für Managed Databases

Nutzen Sie verwaltete Akamai-Datenbanken für Anwendungen und KI, die hohe Performance, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit erfordern.

  • Semantisches Caching
  • KI‑Agenten-Arbeitsspeicher für RAG
  • Ratenbeschränkung
  • Verwaltung von Spielerdaten
  • Plattformübergreifende Synchronisierung
  • Speicherung von Sitzungsdaten
  • Multiplayer-Koordination
  • Transaktionen
  • Analyse
  • Produktlisten
  • Bestandsverwaltung
  • Nutzerprofile, Personalisierung
  • Transaktionsverwaltung
  • Bestellungsabwicklung
  • Aktionen und Rabatte
  • Content-Repositorys
  • Tagging
  • SEO und Analysen
  • Nutzerprofile, nutzerspezifische Inhalte
     
  • Medienbibliotheken
  • Metadatenverwaltung
  • Authentifizierung und Nutzerprofile
  • Erweiterte Suche
  • Analyse
  • Inhaltserstellung und Zusammenarbeit
  • Datenerfassung, Protokollierung und Analysen im Internet of Things
  • Nachverfolgung und Analyse des Nutzerverhaltens
  • KI-Inferenz
  • Personalisierung
     

Nächste Schritte

Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben

Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierung, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.