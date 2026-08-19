- Unterstützen Sie KI‑Inferenz-Workflows mit dem Valkey-Suchmodul und der pgvector-Erweiterung.
- Prüfen, überwachen und beobachten Sie die Protokolle und Metriken jeder verwalteten Datenbank mit Akamai Cloud Pulse.
- Verlassen Sie sich auf eine Verfügbarkeit von 99,99 % und eine kritische Reaktionszeit von 15 Minuten.
Einfache Bereitstellung und Skalierung leistungsstarker Datenbankanwendungen
Erstellen und skalieren Sie Anwendungen und KI‑Workflows ganz ohne komplexe Verwaltung von Datenbanken.
Leistungsstarke, skalierbare, resiliente und sichere Datenbanken
Funktionen
Anwendungsfälle für Managed Databases
Nutzen Sie verwaltete Akamai-Datenbanken für Anwendungen und KI, die hohe Performance, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit erfordern.
- Semantisches Caching
- KI‑Agenten-Arbeitsspeicher für RAG
- Ratenbeschränkung
- Verwaltung von Spielerdaten
- Plattformübergreifende Synchronisierung
- Speicherung von Sitzungsdaten
- Multiplayer-Koordination
- Transaktionen
- Analyse
- Produktlisten
- Bestandsverwaltung
- Nutzerprofile, Personalisierung
- Transaktionsverwaltung
- Bestellungsabwicklung
- Aktionen und Rabatte
- Content-Repositorys
- Tagging
- SEO und Analysen
- Nutzerprofile, nutzerspezifische Inhalte
- Medienbibliotheken
- Metadatenverwaltung
- Authentifizierung und Nutzerprofile
- Erweiterte Suche
- Analyse
- Inhaltserstellung und Zusammenarbeit
- Datenerfassung, Protokollierung und Analysen im Internet of Things
- Nachverfolgung und Analyse des Nutzerverhaltens
- KI-Inferenz
- Personalisierung
Nächste Schritte
Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf bis zu 5.000 US-Dollar an Cloud-Credits haben
Wir unterstützen Sie bei umfangreichen Implementierungen, Migrationen, Anwendungsoptimierung, Architekturbewertungen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsprüfungen und vielem mehr. Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Probleme mit Ihrem Konto haben, besuchen Sie bitte unsere Support‑Seite.