Gerenciamento de dados dos jogadores
Sincronização entre plataformas
Armazenamento de dados de sessão
Coordenação multijogador
Transações
Análises
Implemente facilmente clusters de banco de dados de alto desempenho
Implemente rapidamente um novo banco de dados e adie tarefas de gerenciamento como configurações, disponibilidade, recuperação de desastres, backups e replicação de dados.
Implantação flexível com segurança e backups diários
Recursos
Aumente o tamanho da máquina virtual no local, sem tempo de inatividade
Aproveite as extensões mais recentes do PostgreSQL
Receba métricas de status de cada banco de dados via API e integre com o Grafana
Gerencie seus dados em uma rede distribuída globalmente
Conte com a segurança de proteções e trilhas de auditoria durante o acesso de funcionários do fornecedor ao banco de dados do cliente
Confie em 99,99% de disponibilidade e tempo de resposta crítica de 15 minutos
Escolha o Akamai Managed Databases sempre precisar de uma solução estruturada, confiável e escalável para armazenamento e gerenciamento de dados.
Desenvolvimento de jogos
E-commerce
Listas de produtos
Gerenciamento de estoque
Perfis de usuário, personalização
Gerenciamento de transações
Processamento de pedidos
Promoções e descontos
Sistemas de gerenciamento de conteúdo
Repositórios de conteúdo
Inclusão de tags
SEO e análise
Perfis de usuário, conteúdo específico do usuário
Mídia e entretenimento
Bibliotecas de mídia
Gerenciamento de metadados
Autenticação e perfis de usuário
Busca avançada
Análises
Criação e colaboração de conteúdo
SaaS de última geração
Captura, registro e análise de dados de Internet das Coisas (IoT)
Rastreamento de comportamento do usuário e análises
Inferência de IA
Personalização
Próximas etapas
