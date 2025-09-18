X
Managed Databases

Implante bancos de dados gerenciados simples e confiáveis na Akamai Cloud, com tecnologia Aiven

Implemente facilmente clusters de banco de dados de alto desempenho

Implemente rapidamente um novo banco de dados e adie tarefas de gerenciamento como configurações, disponibilidade, recuperação de desastres, backups e replicação de dados.

Implantação flexível com segurança e backups diários

Simples, rápido e flexível

Implemente um banco de dados pronto para produção, dimensione vertical ou horizontalmente e ajuste os recursos por meio do Cloud Manager, API ou CLI.

Acesso seguro

Adicione fontes confiáveis para que seus dados sejam acessados por endereços IP configurados pelo usuário.

Backups diários incluídos

Faça backup de seus dados a cada 24 horas para restaurar facilmente o serviço e evitar a perda de dados.

Recursos

  • Aumente o tamanho da máquina virtual no local, sem tempo de inatividade

  • Aproveite as extensões mais recentes do PostgreSQL

  • Receba métricas de status de cada banco de dados via API e integre com o Grafana

  • Gerencie seus dados em uma rede distribuída globalmente

  • Conte com a segurança de proteções e trilhas de auditoria durante o acesso de funcionários do fornecedor ao banco de dados do cliente

  • Confie em 99,99% de disponibilidade e tempo de resposta crítica de 15 minutos

Planos de preços do Managed Databases

Explore nossos planos de preços de cluster de banco de dados MySQL e PostgreSQL totalmente gerenciados, com preços mensais transparentes.

Casos de uso do Managed Databases

Escolha o Akamai Managed Databases sempre precisar de uma solução estruturada, confiável e escalável para armazenamento e gerenciamento de dados.

Desenvolvimento de jogos

  • Gerenciamento de dados dos jogadores

  • Sincronização entre plataformas

  • Armazenamento de dados de sessão

  • Coordenação multijogador

  • Transações

  • Análises

E-commerce

  • Listas de produtos

  • Gerenciamento de estoque

  • Perfis de usuário, personalização

  • Gerenciamento de transações

  • Processamento de pedidos

  • Promoções e descontos

Sistemas de gerenciamento de conteúdo

  • Repositórios de conteúdo

  • Inclusão de tags

  • SEO e análise

  • Perfis de usuário, conteúdo específico do usuário

Mídia e entretenimento

  • Bibliotecas de mídia

  • Gerenciamento de metadados

  • Autenticação e perfis de usuário

  • Busca avançada

  • Análises

  • Criação e colaboração de conteúdo

SaaS de última geração

  • Captura, registro e análise de dados de Internet das Coisas (IoT)

  • Rastreamento de comportamento do usuário e análises

  • Inferência de IA

  • Personalização

Para obter suporte ou ajuda com problemas na sua conta, acesse nossa página de suporte.

Agradecemos o seu envio.