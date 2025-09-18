X
Managed Databases

Implementate i database gestiti in modo semplice e affidabile sull'Akamai Cloud con Aiven

Implementate facilmente i cluster di database dalle performance elevate

Implementate rapidamente un nuovo database e rimandate le attività di gestione quali configurazioni, disponibilità, disaster recovery, backup e replica dei dati.

Implementazione flessibile con sicurezza e backup giornalieri

In modo semplice, veloce e flessibile

Implementate un database pronto per la produzione, scalate in modo verticale oppure orizzontale o regolate le risorse tramite Cloud Manager, API o CLI.

Accesso sicuro

Aggiungete risorse affidabili per accedere ai vostri dati dagli indirizzi IP configurati dall'utente.

Backup giornalieri inclusi

Eseguite il backup dei vostri dati ogni 24 ore per ripristinare facilmente il servizio desiderato e impedire la perdita dei dati.

Funzioni

  • Incremento delle dimensioni delle VM utilizzate senza problemi di downtime

  • Le estensioni PostgreSQL più aggiornate

  • Metriche sullo stato di ogni database tramite le API e integrazione con Grafana

  • Gestione dei dati su una rete distribuita a livello globale

  • La sicurezza offerta da linee guida e audit trail insieme all'accesso del database dei clienti da parte dei dipendenti del vendor

  • Tempi di attività pari al 99,99% e tempi di risposta ai problemi critici entro 15 minuti

Piani dei prezzi di Managed Databases

Scoprite i nostri piani dei prezzi per i cluster dei database MySQL e PostgreSQL totalmente gestiti con prezzi mensili trasparenti.

Casi di utilizzo dei Managed Databases

Scegliete Akamai Managed Databases se vi serve una soluzione di storage e gestione dei dati strutturata, affidabile e scalabile.

Sviluppo di giochi

  • Gestione dei dati dei giocatori

  • Sincronizzazione su diverse piattaforme

  • Storage dei dati delle sessioni di gioco

  • Coordinazione multigiocatore

  • Transazioni

  • Analisi

eCommerce

  • Listino prezzi dei prodotti

  • Gestione dell'inventario

  • Personalizzazione dei profili degli utenti

  • Gestione delle transazioni

  • Elaborazione degli ordini

  • Promozioni e sconti

Sistemi di gestione dei contenuti

  • Archivi dei contenuti

  • Applicazione di tag

  • SEO e analisi

  • Contenuti specifici nei profili degli utenti

Media & Entertainment

  • Librerie multimediali.

  • Gestione dei metadati

  • Autenticazione e profili degli utenti

  • Ricerca avanzata

  • Analisi

  • Creazione dei contenuti e collaborazione

SaaS di nuova generazione

  • Acquisizione dei dati, registrazione e analisi dell'IoT (Internet of Things)

  • Monitoraggio e analisi dei comportamenti degli utenti

  • AI inferencing

  • Personalizzazione

Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud

Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.

