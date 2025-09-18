Gestione dei dati dei giocatori
Sincronizzazione su diverse piattaforme
Storage dei dati delle sessioni di gioco
Coordinazione multigiocatore
Transazioni
Analisi
Implementate facilmente i cluster di database dalle performance elevate
Implementate rapidamente un nuovo database e rimandate le attività di gestione quali configurazioni, disponibilità, disaster recovery, backup e replica dei dati.
Implementazione flessibile con sicurezza e backup giornalieri
Funzioni
Incremento delle dimensioni delle VM utilizzate senza problemi di downtime
Le estensioni PostgreSQL più aggiornate
Metriche sullo stato di ogni database tramite le API e integrazione con Grafana
Gestione dei dati su una rete distribuita a livello globale
La sicurezza offerta da linee guida e audit trail insieme all'accesso del database dei clienti da parte dei dipendenti del vendor
Tempi di attività pari al 99,99% e tempi di risposta ai problemi critici entro 15 minuti
Scegliete Akamai Managed Databases se vi serve una soluzione di storage e gestione dei dati strutturata, affidabile e scalabile.
Sviluppo di giochi
eCommerce
Listino prezzi dei prodotti
Gestione dell'inventario
Personalizzazione dei profili degli utenti
Gestione delle transazioni
Elaborazione degli ordini
Promozioni e sconti
Sistemi di gestione dei contenuti
Archivi dei contenuti
Applicazione di tag
SEO e analisi
Contenuti specifici nei profili degli utenti
Media & Entertainment
Librerie multimediali.
Gestione dei metadati
Autenticazione e profili degli utenti
Ricerca avanzata
Analisi
Creazione dei contenuti e collaborazione
SaaS di nuova generazione
Acquisizione dei dati, registrazione e analisi dell'IoT (Internet of Things)
Monitoraggio e analisi dei comportamenti degli utenti
AI inferencing
Personalizzazione
Passaggi successivi
Scoprite se siete idonei a ricevere fino a 5.000 dollari in crediti per il cloud
Siamo a vostra disposizione per fornirvi servizi di assistenza con implementazioni su larga scala, operazioni di migrazione, ottimizzazione delle app, valutazione dell'architettura, verifiche di sicurezza e affidabilità e molto altro. Per supporto o problemi relativi all'account, potete visitare la nostra pagina dell'assistenza.