玩家数据管理
跨平台同步
会话数据存储
多玩家协调
交易
分析
轻松部署高性能数据库集群
快速部署新数据库，并推迟配置、高可用性、灾难恢复、备份和数据复制等管理任务。
部署灵活，安全可靠，提供每日备份
特点
无需停机即可原地增加虚拟机的大小
最新 PostgreSQL 扩展程序带来的好处
通过 API 接收每个数据库的状态指标，并与 Grafana 进行集成
在全球广泛分布的网络上管理您的数据
在供应商员工访问客户的数据库时，可获享防护措施和审计跟踪带来的安全保障
依赖 99.99% 的正常运行时间和 15 分钟的关键响应时间
在需要结构化、可靠且可扩展的数据存储和管理解决方案时，Akamai Managed Databases 是您的理想之选。
游戏开发
电子商务
产品详情
库存管理
用户个人资料、个性化
交易管理
订单处理
促销和折扣
内容管理系统
内容存储库
标记
SEO 和分析
用户个人资料、用户特定内容
媒体和娱乐
媒体库
元数据管理
身份验证和用户个人资料
高级搜索
分析
内容创建与协作
新一代 SaaS
物联网数据捕获、日志记录和分析
用户行为跟踪和分析
AI 推理
个性化
