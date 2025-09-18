X

了解我们在中国开展业务的承诺。

Managed Databases

在 Akamai Cloud 上部署由 Aiven 提供支持的简单可靠的托管数据库

轻松部署高性能数据库集群

快速部署新数据库，并推迟配置、高可用性、灾难恢复、备份和数据复制等管理任务。

部署灵活，安全可靠，提供每日备份

简单、快速、灵活

使用 Cloud Manager、API 或 CLI，部署生产级数据库、实现纵向或横向扩展，并灵活调整资源。

安全访问

添加可信来源，让用户配置的 IP 地址可以访问您的数据。

包含每日备份

每 24 小时备份一次您的数据，以便轻松恢复服务并防止数据丢失。

特点

  • 无需停机即可原地增加虚拟机的大小

  • 最新 PostgreSQL 扩展程序带来的好处

  • 通过 API 接收每个数据库的状态指标，并与 Grafana 进行集成

  • 在全球广泛分布的网络上管理您的数据

  • 在供应商员工访问客户的数据库时，可获享防护措施和审计跟踪带来的安全保障

  • 依赖 99.99% 的正常运行时间和 15 分钟的关键响应时间

Managed Databases 定价方案

了解我们的全托管式 MySQL 和 PostgreSQL 数据库集群定价方案，每月定价透明。

Managed Databases 应用场景

在需要结构化、可靠且可扩展的数据存储和管理解决方案时，Akamai Managed Databases 是您的理想之选。

游戏开发

  • 玩家数据管理

  • 跨平台同步

  • 会话数据存储

  • 多玩家协调

  • 交易

  • 分析

电子商务

  • 产品详情

  • 库存管理

  • 用户个人资料、个性化

  • 交易管理

  • 订单处理

  • 促销和折扣

内容管理系统

  • 内容存储库

  • 标记

  • SEO 和分析

  • 用户个人资料、用户特定内容

媒体和娱乐

  • 媒体库

  • 元数据管理

  • 身份验证和用户个人资料

  • 高级搜索

  • 分析

  • 内容创建与协作

新一代 SaaS

  • 物联网数据捕获、日志记录和分析

  • 用户行为跟踪和分析

  • AI 推理

  • 个性化

