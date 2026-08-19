- Compatibilidad con flujos de trabajo de inferencia de IA mediante el módulo Valkey-Search y la extensión pgvector.
- Audite, supervise y consulte los registros y las métricas de cada base de datos gestionada mediante Akamai Cloud Pulse.
- Confíe en un tiempo de actividad del 99,99 % y un tiempo de respuesta crítico de 15 minutos.
Implemente y escale fácilmente aplicaciones de bases de datos de alto rendimiento
Cree y escale aplicaciones y flujos de trabajo de IA sin la complejidad que supone gestionar bases de datos.
Bases de datos de alto rendimiento, escalables, resilientes y seguras
Características
Casos de uso de Managed Databases
Elija Akamai Managed Databases para aplicaciones e IA que requieran alto rendimiento, fiabilidad, escalabilidad y seguridad.
- Caché semántico
- Memoria de agentes de IA para RAG
- Limitación de velocidad:
- Gestión de datos de jugadores
- Sincronización multiplataforma
- Almacenamiento de datos de sesión
- Coordinación multijugador
- Transacciones
- Análisis
- Listados de productos
- Gestión de inventario
- Perfiles de usuario, personalización
- Gestión de transacciones
- Procesamiento de pedidos
- Promociones y descuentos
- Repositorios de contenido
- Etiquetado
- Posicionamiento en navegadores (SEO) y análisis
- Perfiles de usuario, contenido específico de usuario
- Bibliotecas de contenido multimedia
- Gestión de metadatos
- Autenticación y perfiles de usuario
- Búsqueda avanzada
- Análisis
- Creación de contenido y colaboración
- Captura, registro y análisis de datos del Internet de las cosas
- Seguimiento y análisis del comportamiento del usuario
- Inferencia de IA
- Personalización
Siguientes pasos
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Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad, y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.