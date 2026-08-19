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Managed Databases

Implemente bases de datos gestionadas fiables y de alto rendimiento, con tecnología de Aiven, para aplicaciones e IA

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Implemente y escale fácilmente aplicaciones de bases de datos de alto rendimiento

Cree y escale aplicaciones y flujos de trabajo de IA sin la complejidad que supone gestionar bases de datos.

Documentación

Bases de datos de alto rendimiento, escalables, resilientes y seguras

Escale aplicaciones con facilidad y flexibilidad

Implemente, escale y gestione bases de datos listas para producción desde Akamai Cloud Manager, la API o la CLI.

Acceso seguro

Cifre los datos en tránsito y en reposo. Añada fuentes de confianza para que los datos solo sean accesibles desde direcciones IP configuradas por el usuario.

Proteja los datos con copias de seguridad automatizadas

Realice copias de seguridad diarias de sus datos para protegerlos frente a incidentes de pérdida de datos y recuperarlos en caso de que se produzcan.

Características

  • Compatibilidad con flujos de trabajo de inferencia de IA mediante el módulo Valkey-Search y la extensión pgvector.
  • Audite, supervise y consulte los registros y las métricas de cada base de datos gestionada mediante Akamai Cloud Pulse.
  • Confíe en un tiempo de actividad del 99,99 % y un tiempo de respuesta crítico de 15 minutos.

*Consulte las Reglas y condiciones de canje de promociones

Casos de uso de Managed Databases

Elija Akamai Managed Databases para aplicaciones e IA que requieran alto rendimiento, fiabilidad, escalabilidad y seguridad.

  • Caché semántico
  • Memoria de agentes de IA para RAG
  • Limitación de velocidad:
  • Gestión de datos de jugadores
  • Sincronización multiplataforma
  • Almacenamiento de datos de sesión
  • Coordinación multijugador
  • Transacciones
  • Análisis
  • Listados de productos
  • Gestión de inventario
  • Perfiles de usuario, personalización
  • Gestión de transacciones
  • Procesamiento de pedidos
  • Promociones y descuentos
  • Repositorios de contenido
  • Etiquetado
  • Posicionamiento en navegadores (SEO) y análisis
  • Perfiles de usuario, contenido específico de usuario
     
  • Bibliotecas de contenido multimedia
  • Gestión de metadatos
  • Autenticación y perfiles de usuario
  • Búsqueda avanzada
  • Análisis
  • Creación de contenido y colaboración
  • Captura, registro y análisis de datos del Internet de las cosas
  • Seguimiento y análisis del comportamiento del usuario
  • Inferencia de IA
  • Personalización
     

Siguientes pasos

Compruebe si cumple los requisitos para recibir hasta 5000 USD en créditos de nube

Estamos aquí para ayudarle con procesos extensos, como implementaciones, migraciones, optimización de aplicaciones, evaluaciones de arquitecturas, auditorías de seguridad y fiabilidad, y mucho más. Para obtener ayuda o solucionar problemas con la cuenta, visite nuestra página de asistencia.