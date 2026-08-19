- Prenez en charge les flux de travail d'inférence d'IA grâce au module Valkey-Search et à l'extension pgvector
- Analysez, surveillez et observez les journaux et les indicateurs de performance de chaque base de données gérée avec Akamai Cloud Pulse
- Une disponibilité de 99,99 % et un temps de réponse critique de 15 minutes
Déployez facilement des applications de base de données haute performance à grande échelle
Créez des applications et des processus d'IA et déployez-les à grande échelle, tout en évitant la complexité des bases de données.
Des bases de données hautes performances, fiables, sécurisées et capables de monter en charge
Caractéristiques
Cas d'utilisation des Managed Databases
Optez pour Akamai Managed Databases pour les applications et les services d'IA qui exigent des performances, une fiabilité, une capacité d'adaptation et une sécurité élevées.
- Mise en cache sémantique
- Mémoire d'agent d'IA pour le RAG
- Limitation du débit :
- Gestion des données du joueur
- Synchronisation multiplateforme
- Stockage des données de session
- Coordination multijoueur
- Transactions
- Analyses
- Listes de produits
- Gestion des stocks
- Profils utilisateur, personnalisation
- Gestion des transactions
- Traitement des commandes
- Promotions et remises
- Référentiels de contenu
- Balisage
- SEO et analyses
- Profils utilisateur, contenu spécifique à l'utilisateur
- Bibliothèques multimédia
- Gestion des métadonnées
- Authentification et profils utilisateur
- Recherche avancée
- Analyses
- Création de contenu et collaboration
- Collecte de données, journalisation et analyse de l'Internet des objets
- Suivi et analyse du comportement de l'utilisateur
- Inférence de l'IA
- Personnalisation
Étapes suivantes
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Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.