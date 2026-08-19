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Managed Databases

Déployez des bases de données gérées, fiables et hautes performances, propulsées par Aiven, pour vos applications et vos services d'IA

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Déployez facilement des applications de base de données haute performance à grande échelle

Créez des applications et des processus d'IA et déployez-les à grande échelle, tout en évitant la complexité des bases de données.

Documentation

Des bases de données hautes performances, fiables, sécurisées et capables de monter en charge

Adaptez les capacités de vos applications en toute simplicité et de manière flexible

Déployez, gérez et adaptez des bases de données prêtes pour la production via Akamai Cloud Manager, son API ou son interface en ligne de commande.

Accès sécurisé

Chiffrez les données en transit et au repos. Ajoutez des sources fiables pour que vos données soient accessibles par des adresses IP configurées par l'utilisateur.

Protégez vos données grâce à des sauvegardes automatisées

Effectuez des sauvegardes chaque jour pour prévenir les pertes de données et faciliter la récupération en cas d'incident.

Caractéristiques

  • Prenez en charge les flux de travail d'inférence d'IA grâce au module Valkey-Search et à l'extension pgvector
  • Analysez, surveillez et observez les journaux et les indicateurs de performance de chaque base de données gérée avec Akamai Cloud Pulse
  • Une disponibilité de 99,99 % et un temps de réponse critique de 15 minutes

*Voir les Conditions générales pour l'utilisation des promotions

Cas d'utilisation des Managed Databases

Optez pour Akamai Managed Databases pour les applications et les services d'IA qui exigent des performances, une fiabilité, une capacité d'adaptation et une sécurité élevées.

  • Mise en cache sémantique
  • Mémoire d'agent d'IA pour le RAG
  • Limitation du débit :
  • Gestion des données du joueur
  • Synchronisation multiplateforme
  • Stockage des données de session
  • Coordination multijoueur
  • Transactions
  • Analyses
  • Listes de produits
  • Gestion des stocks
  • Profils utilisateur, personnalisation
  • Gestion des transactions
  • Traitement des commandes
  • Promotions et remises
  • Référentiels de contenu
  • Balisage
  • SEO et analyses
  • Profils utilisateur, contenu spécifique à l'utilisateur
     
  • Bibliothèques multimédia
  • Gestion des métadonnées
  • Authentification et profils utilisateur
  • Recherche avancée
  • Analyses
  • Création de contenu et collaboration
  • Collecte de données, journalisation et analyse de l'Internet des objets
  • Suivi et analyse du comportement de l'utilisateur
  • Inférence de l'IA
  • Personnalisation
     

Étapes suivantes

Découvrez si vous avez droit à 5 000 $ de crédits cloud

Nous vous accompagnons dans les déploiements à grande échelle, les migrations, l'optimisation des applications, les évaluations d'architecture, les audits de sécurité et de fiabilité, et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide ou signaler des problèmes liés au compte, veuillez consulter notre page d'assistance.