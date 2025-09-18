X
+1-8774252624
+1-8774252624
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する
製品トライアル
サイバー脅威にお困りの方
ログイン
Control Center
Akamai プラットフォームへのアクセス
Cloud Manager
クラウドリソースを管理する

Managed Databases

Aiven を活用した、シンプルで信頼性の高いマネージド型データベースを Akamai Cloud 上に展開

アカウントを作成する
お問い合わせ

高パフォーマンスのデータベースクラスターを容易に展開

新しいデータベースを迅速に展開し、設定、可用性、災害復旧、バックアップ、データ複製などの管理タスクを任せることができます。

セキュリティと毎日のバックアップで、柔軟な展開が可能に

シンプル、高速、柔軟

Cloud Manager、API、または CLI を使用して、本番環境に対応したデータベースを展開し、垂直方向や水平方向にスケーリングし、リソースを調整することができます。

セキュアなアクセス

信頼できるソースを追加して、ユーザーが設定した IP アドレスからデータにアクセスできるようにします。

毎日バックアップを実行

24 時間ごとにデータをバックアップして、サービスを簡単に復元し、データ損失を防止します。

特長

  • ダウンタイムなしで、VM のサイズを拡張します

  • 最新の PostgreSQL 拡張機能を活用できます

  • API を介して各データベースのステータス指標を受信し、Grafana と統合します

  • グローバル分散ネットワークでデータを管理します

  • ベンダーの従業員が顧客のデータベースにアクセスする際には、ガードレールおよび監査証跡のセキュリティ対策を講じます

  • 99.99% のアップタイムに加え、重要な問題には 15 分で応答します

Managed Databases の料金プラン

フルマネージド型の MySQL および PostgreSQL データベースクラスターの価格プランをご覧ください。透明性の高い月額料金を設定しています。

価格を見る

*プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください

Managed Databases のユースケース

構造化された、信頼性が高く、スケーラブルなデータストレージと管理ソリューションが必要な場合は、Akamai Managed Databases をお選びください。

ゲーム開発

  • プレイヤーデータ管理

  • クロスプラットフォームの同期

  • セッションデータのストレージ

  • マルチプレイヤーの調整

  • トランザクション

  • 分析

e コマース

  • 製品リスト

  • 在庫管理

  • ユーザープロファイル、パーソナライズ

  • トランザクション管理

  • 注文処理

  • プロモーションと割引

コンテンツ管理システム

  • コンテンツリポジトリ

  • タグ付け

  • SEO と分析

  • ユーザープロファイル、ユーザー固有のコンテンツ

メディアおよびエンターテイメント

  • メディアライブラリ

  • メタデータ管理

  • 認証およびユーザープロファイル

  • 高度な検索

  • 分析

  • コンテンツの制作とコラボレーション

次世代 SaaS

  • モノのインターネット（IoT）におけるデータ取得、ロギング、分析

  • ユーザーのふるまいの追跡と分析

  • AI 推論

  • パーソナライズ

最大 5,000 米ドルの条件を満たしているか、申請を確認いたします

大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。

送信いただきありがとうございます。