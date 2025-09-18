プレイヤーデータ管理
クロスプラットフォームの同期
セッションデータのストレージ
マルチプレイヤーの調整
トランザクション
分析
高パフォーマンスのデータベースクラスターを容易に展開
新しいデータベースを迅速に展開し、設定、可用性、災害復旧、バックアップ、データ複製などの管理タスクを任せることができます。
セキュリティと毎日のバックアップで、柔軟な展開が可能に
特長
ダウンタイムなしで、VM のサイズを拡張します
最新の PostgreSQL 拡張機能を活用できます
API を介して各データベースのステータス指標を受信し、Grafana と統合します
グローバル分散ネットワークでデータを管理します
ベンダーの従業員が顧客のデータベースにアクセスする際には、ガードレールおよび監査証跡のセキュリティ対策を講じます
99.99% のアップタイムに加え、重要な問題には 15 分で応答します
構造化された、信頼性が高く、スケーラブルなデータストレージと管理ソリューションが必要な場合は、Akamai Managed Databases をお選びください。
ゲーム開発
e コマース
製品リスト
在庫管理
ユーザープロファイル、パーソナライズ
トランザクション管理
注文処理
プロモーションと割引
コンテンツ管理システム
コンテンツリポジトリ
タグ付け
SEO と分析
ユーザープロファイル、ユーザー固有のコンテンツ
メディアおよびエンターテイメント
メディアライブラリ
メタデータ管理
認証およびユーザープロファイル
高度な検索
分析
コンテンツの制作とコラボレーション
次世代 SaaS
モノのインターネット（IoT）におけるデータ取得、ロギング、分析
ユーザーのふるまいの追跡と分析
AI 推論
パーソナライズ
次のステップ
最大 5,000 米ドルの条件を満たしているか、申請を確認いたします
大規模な展開、移行、アプリの最適化、アーキテクチャの評価、セキュリティと信頼性の監査などを Akamai がサポートします。サポートやアカウントに関するご質問は、サポートページをご覧ください。