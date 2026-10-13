Riot Games는 2006년 브랜든 벡(Brandon Beck)과 마크 메릴(Marc Merrill)이 플레이어를 위한 비디오 게임의 제작 및 지원 방식을 바꾸겠다는 목표로 설립했습니다. 2009년 데뷔 타이틀인 리그 오브 레전드(League of Legends)를 출시해 전 세계적으로 큰 호평을 받았습니다. 이 게임은 세계에서 가장 많이 플레이되는 PC 게임이 되었으며 e스포츠의 폭발적인 성장의 주요 동인이 되었습니다. 플레이어는 Riot Games 커뮤니티의 근간이 되며 리그 오브 레전드의 경험을 지속적으로 발전하고 향상하는 데 중요한 역할을 합니다. Riot Games는 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 두고 있으며 전 세계 23곳에 지사가 있습니다.