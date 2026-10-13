Riot Games에게는 플레이어 경험이 가장 중요합니다. 일관성 있고 빠르며 높은 가용성의 고품질 플레이어 경험을 전 세계 사용자에게 제공해야 했습니다. 이와 동시에 사용자 경험에 영향을 미치지 않으면서 게임의 잦은 콘텐츠 업데이트와 대규모 연간 업데이트를 지원할 수 있어야 했습니다. Riot Games는 Akamai Intelligent Edge Platform에서 지원하는 다양한 솔루션을 사용해 전 세계 사용자에게 일관성 있는 고품질 플레이어 환경을 제공한다는 목표를 달성할 수 있습니다.
Riot Games 소개
Riot Games는 2006년 브랜든 벡(Brandon Beck)과 마크 메릴(Marc Merrill)이 플레이어를 위한 비디오 게임의 제작 및 지원 방식을 바꾸겠다는 목표로 설립했습니다. 2009년 데뷔 타이틀인 리그 오브 레전드(League of Legends)를 출시해 전 세계적으로 큰 호평을 받았습니다. 이 게임은 세계에서 가장 많이 플레이되는 PC 게임이 되었으며 e스포츠의 폭발적인 성장의 주요 동인이 되었습니다. 플레이어는 Riot Games 커뮤니티의 근간이 되며 리그 오브 레전드의 경험을 지속적으로 발전하고 향상하는 데 중요한 역할을 합니다. Riot Games는 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 두고 있으며 전 세계 23곳에 지사가 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.