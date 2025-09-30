Ion presenta una funziona denominata "caratterizzazione dei dispositivi", che permette alle organizzazioni di prendere decisioni in tempo reale sulle specifiche web experience fornite al visitatore di un sito in base alle funzionalità del dispositivo di questo utente. Sfruttando le informazioni ottenute dallo user agent del browser, Akamai Connected Cloud è in grado di decifrare molte caratteristiche del dispositivo richiedente, come le dimensioni dello schermo, la funzione GPS per i servizi basati sulla posizione, il supporto per JavaScript e molto altro ancora. Tali caratteristiche vengono rese quindi disponibili come parte della richiesta dell'utente, permettendo alle aziende di decidere in modo intelligente come rispondere a una richiesta specifica. È importante notare che le regole di caching specifiche basate su diverse caratteristiche dei dispositivi possono essere utilizzate per rendere una parte maggiore della vostra infrastruttura disponibile a livello di perimetro, dove è più utile per gli utenti mobili. La pagina che viene distribuita a ciascuna categoria di dispositivo può essere unica, fornendo una user experience migliorata e un peso di pagina ridotto, che può aiutare a ridurre il tempo necessario per distribuire la pagina.