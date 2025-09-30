X
Ion

Offrite user experience affidabili, coinvolgenti e rapide sui vostri siti e app

Prova gratuita

La soluzione intelligente per le performance situazionali

Fornite user experience eccellenti su tutti i sistemi operativi e i dispositivi con tecnologie di delivery, accelerazione e ottimizzazione che consentono di prendere decisioni intelligenti sulle performance in tempo reale. Ion semplifica le complessità grazie alla sua perfetta compatibilità con infrastrutture di tipo misto e all'offload dei sistemi di origine. Offrite performance rapide, sicure e altamente disponibili con il supporto dello SLA di Akamai.

Soddisfazione costante dei clienti, su qualsiasi dispositivo e ovunque

Le migliori experience, in ogni circostanza

Attirate gli utenti con experience coerenti su tutti i dispositivi e tutte le reti, ovunque.

Utenti coinvolti con contenuti dinamici e veloci

Offrite contenuti complessi personalizzati, accelerando siti e app.

Performance ottimali con un minore impegno e costi ridotti

Concentratevi sullo sviluppo di funzionalità innovative, affidandovi all'ottimizzazione automatizzata.

Come funziona Ion

Richiesta

Le richieste degli utenti vengono instradate tramite l'Akamai Cloud per accedere alle pagine HTML da loro visitate.

Soddisfazione dei clienti

Le pagine vengono ottimizzate in termini di accelerazione, prefetching, riduzione di richieste e payload, memorizzazione nella cache, rendering e front-end.

Valutazione

Un motore di analisi asincrono valuta le proprietà web esistenti per stabilire come migliorare ulteriormente le ottimizzazioni front-end per le richieste future.

Delivery

Non sono richieste modifiche ai contenuti di origine esistenti e viene fornita un'accelerazione rapida e dinamica con bassa latenza e minime interruzioni.

Funzioni

  • Adattate e ottimizzate continuamente le performance tramite l'analisi dell'apprendimento automatico dei dati degli utenti reali
  • Superate i colli di bottiglia e accelerate i contenuti dinamici su qualsiasi dispositivo utilizzando i protocolli di rete
  • Gestite l'impatto sulle performance degli script proprietari e di terze parti con controlli automatizzati
  • Consentite ai team di sviluppo di sfruttare le funzionalità di computing senza server sull'edge

 

  • Garantite uno SLA (accordo sul livello di servizio) per una disponibilità totale, offrendo un accesso coerente ai contenuti e allineando il vostro brand alla prevedibilità del servizio
  • Mantenete i contenuti aggiornati e coinvolgenti con strumenti di sviluppo basati sul web

Storie dei clienti

Riot Games

"Akamai ci introduce in ambienti e mercati in cui altri fornitori di servizi simili non riescono altrettanto facilmente. Senza dubbio, quando guardiamo i dati sulle nostre performance, i trend delle soluzioni Akamai sembrano superare chiunque altro in tutti i mercati in cui le utilizziamo".

- McDonald Richards, Team Captain, Riot Games

Leggete le storie dei clienti
Casi di utilizzo di Ion

Abbiamo condiviso alcuni casi di utilizzo comuni che Ion può aiutare a risolvere.

Miglioramento delle user experience

Miglioramento delle user experience

Offrite ai vostri utenti immagini sempre ricche e rapide, ottimizzate per i dispositivi, i sistemi operativi e i browser in uso. Superate le sfide comuni che ostacolano le experience omnicanale desiderate dagli utenti.

Riduzione dei costi operativi

Riduzione dei costi operativi

Sfruttate la scalabilità di Akamai Connected Cloud per massimizzare l'offload dell'infrastruttura e ridurre i costi operativi anziché creare complessi metodi di ottimizzazione della delivery e metodi di delivery locali.

Potenziamento dei team DevOps

Potenziamento dei team DevOps

Mantenete i vostri contenuti aggiornati e coinvolgenti con strumenti basati sul web e API che semplificano le operazioni. Integrate Ion nei workflow di sviluppo esistenti con un'interfaccia programmabile, automatizzata e ripetibile, che consente di eseguire tempestivamente le operazioni di test, convalida e monitoraggio, offre una visibilità in tempo reale e una logica intuitiva per gli sviluppatori sull'edge.

Delivery di experience sicure

Delivery di experience sicure

Garantite una delivery sicura dei vostri contenuti. Ion dispone di una rete basata su cloud compatibile con lo standard PCI DSS che offre una serie di certificati gestiti (SAN, Wildcard, EV SAN) e il supporto dei certificati di terze parti caricati dai clienti, nonché il controllo degli accessi per salvaguardare le risorse con un'autorizzazione centralizzata, l'accesso ai contenuti tramite IP, intestazione e autorizzazioni e, infine, opzioni di delivery locali.

Domande frequenti (FAQ)

Il front-end web include tutte le operazioni effettuate da un browser su una pagina, tra cui il recupero degli oggetti incorporati, l'analisi dei fogli di stile e l'esecuzione dei codici JavaScript. La maggior parte del tempo di attesa di un utente finale su una specifica pagina trascorre sul front-end, pertanto le ottimizzazioni apportate alle performance del front-end offrono nello specifico notevoli vantaggi anche alle performance di un sito nel suo complesso.

Ion applica le ottimizzazioni in base a sofisticate analisi delle applicazioni web, oltre che alle condizioni in tempo reale vigenti nell'ambiente dell'utente finale, come browser, tipo di dispositivo, velocità di rete e utilizzo di servizi di terze parti. Ion applica quindi potenzialmente una serie di ottimizzazioni per ridurre le richieste, minimizzare il payload ed effettuare il rendering delle accelerazioni al fine di migliorare le user experience.

I potenziali vantaggi apportati alle performance da Ion variano da un sito all'altro e da una pagina all'altra, nonché dal browser o dispositivo utilizzato per effettuare la richiesta. Ecco perché Akamai consiglia di adottare un approccio multilivello nei confronti delle performance, che consiste nell'applicare ottimizzazioni a livello di accelerazione, prefetching, riduzione di richieste/payload e rendering. Ed ecco anche perché il fatto di disporre di un unico fornitore per queste ottimizzazioni è vantaggioso in quanto l'integrazione tra queste tecnologie è già inclusa e supportata.

Sì, Ion può migliorare l'esecuzione di contenuti e servizi di terze parti modificando la sequenza e l'ordine di esecuzione per aiutare ad evitare l'impatto negativo esercitato da performance di scarso livello. Questo risultato si ottiene solitamente utilizzando chiamate JavaScript asincrone e ritardando l'esecuzione dei codici JavaScript dopo il caricamento per aiutare a mitigare gli effetti negativi esercitati sulle user experience da terze parti.

Ion presenta una funzione definita "compressione adattiva delle immagini", che offre la possibilità di variare il livello di compressione delle immagini JPEG fornite ai dispositivi mobili in base alle condizioni della rete in tempo reale, consentendo alle pagine mobili di caricarsi in modo più rapido anche quando le condizioni della rete sono decisamente sfavorevoli. La compressione adattativa delle immagini fornisce opzioni di configurazione per decidere come e quando fornire una versione di un'immagine con compressione maggiore per ridurre la quantità di dati associati e aiutare a migliorare le performance dei dispositivi mobili. La compressione adattativa delle immagini consente di gestire un'immagine con compressione minore anche quando le condizioni della rete sono sfavorevoli. Ne risulta una mobile experience ottimizzata e migliorata che reagisce in modo intelligente alle condizioni della rete in tempo reale.

A causa della natura delle reti mobili, Ion può migliorare notevolmente le performance della delivery di contenuti mobili. Il cosiddetto "ultimo miglio" associato alle reti mobili è spesso soggetto alla latenza della rete e alla perdita di pacchetti, causando la ritrasmissione dei dati e aumentando i tempi di risposta, che nel complesso influiscono negativamente sulle user experience. Minore è il numero di negoziazioni di dati tra un protocollo e l'altro e minori sono i payload di dati, maggiori saranno i vantaggi apportati alle performance per gli utenti mobili. Poiché la soluzione Ion è appositamente concepita per offrire questi vantaggi, risulta ideale per tali casi di utilizzo.

Potete scegliere di integrare Ion con mPulse, la soluzione RUM (Real User Monitoring) di Akamai, che aiuta a misurare specifiche ottimizzazioni delle performance di Ion. mPulse raccoglie le informazioni sulle performance dai browser degli utenti finali quando caricano il vostro sito web. Il monitoraggio degli utenti reali, anche noto come monitoraggio dell'utente finale o monitoraggio delle experience effettive, è una tecnologia di monitoraggio web passiva che registra le interazioni degli utenti con un sito web. Il monitoraggio delle interazioni effettive degli utenti con un sito web è importante per gli operatori del sito perché consente di stabilire se le user experience sono rapide e senza problemi o, in caso contrario, quale parte di un processo aziendale sta influendo su tali experience.

Ion presenta una funziona denominata "caratterizzazione dei dispositivi", che permette alle organizzazioni di prendere decisioni in tempo reale sulle specifiche web experience fornite al visitatore di un sito in base alle funzionalità del dispositivo di questo utente. Sfruttando le informazioni ottenute dallo user agent del browser, Akamai Connected Cloud è in grado di decifrare molte caratteristiche del dispositivo richiedente, come le dimensioni dello schermo, la funzione GPS per i servizi basati sulla posizione, il supporto per JavaScript e molto altro ancora. Tali caratteristiche vengono rese quindi disponibili come parte della richiesta dell'utente, permettendo alle aziende di decidere in modo intelligente come rispondere a una richiesta specifica. È importante notare che le regole di caching specifiche basate su diverse caratteristiche dei dispositivi possono essere utilizzate per rendere una parte maggiore della vostra infrastruttura disponibile a livello di perimetro, dove è più utile per gli utenti mobili. La pagina che viene distribuita a ciascuna categoria di dispositivo può essere unica, fornendo una user experience migliorata e un peso di pagina ridotto, che può aiutare a ridurre il tempo necessario per distribuire la pagina.

