A causa della natura delle reti mobili, Ion può migliorare notevolmente le performance della delivery di contenuti mobili. Il cosiddetto "ultimo miglio" associato alle reti mobili è spesso soggetto alla latenza della rete e alla perdita di pacchetti, causando la ritrasmissione dei dati e aumentando i tempi di risposta, che nel complesso influiscono negativamente sulle user experience. Minore è il numero di negoziazioni di dati tra un protocollo e l'altro e minori sono i payload di dati, maggiori saranno i vantaggi apportati alle performance per gli utenti mobili. Poiché la soluzione Ion è appositamente concepita per offrire questi vantaggi, risulta ideale per tali casi di utilizzo.