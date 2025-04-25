민첩성을 유지하면서 고객 기대치 충족

해당 분야를 대표하는 모든 브랜드들은 지속적으로 차별화된 고객 경험과 브랜드 경험을 제공해야 하는 부담감을 끊임없이 느끼고 있습니다. 35년 이상 선글래스를 판매해 왔으며 최근에는 자사 안경 제품군에 혁신적인 브랜드를 연속해서 선보이고 있는 Maui Jim이 여기에 해당합니다. 다른 동료들과 마찬가지로 이 회사의 CIO인 짐 페롤로(Jim Ferolo)는 자신의 임무를 초월해 Maui Jim을 리더로서 차별화하고 자사 고객 및 파트너가 기대하는 온라인 경험을 제공하기 위해 모든 노력을 기울입니다.

자사 제품의 시장 진출과 매출 증대 목적으로 Maui Jim은 소비자 직접 접속 웹사이트, 의학용 선글래스 및 광학 선글래스를 제공하는 눈 관리 전문업체를 위한 B2B 사이트, 제품 수리를 위한 포털, 모바일 애플리케이션의 4가지 디지털 자산에 중점적으로 의존합니다. 소비자는 Maui Jim 모바일 카탈로그 애플리케이션을 통해 제품을 확인하고 구매할 수 있으며 Maui Jim의 고객 관리 담당자는 모바일 앱을 활용하여 거래 계정을 지원합니다. 이러한 디지털 애플리케이션에서 처리하는 총 방문자 세션은 매월 수백만 개에 달합니다.

Maui Jim은 민첩성과 역동성을 통해 경쟁우위를 유지하기 위해 노력해 왔고 최고 수준의 리테일 사이트 특성을 보여주었습니다. 하지만 5,000개 이상의 SKU에 연결된 여러 이미지의 관리 및 업데이트가 복잡하고 번거롭다는 점을 발견하면서 문제가 심각해졌습니다.

더 나은 이미지 최적화 경험 모색

Maui Jim은 신제품 출시와 동시에 관련 고품질 이미지로 채워진 랜딩 페이지를 제공하는 마이크로사이트를 가동합니다. 전담 콘텐츠 코디네이터는 모든 사이트 및 앱 방문자를 위해 이미지가 신속히 렌더링되도록 이미지 관리 책임을 맡고 있습니다. 안타깝게도 회사에서 사용하는 이미지 관리 툴은 기대에 미치지 못했습니다. 다양한 디바이스 및 사용자 시나리오에 맞춰 이미지를 업로드하고 서로 다른 프로필을 설정하는 일은 시간 소모적이고 까다로운 작업이었습니다.

Maui Jim은 성능을 개선하고 신규 해외 시장을 지원하기 위해 자사 사이트를 재구성하는 작업을 진행하고 있었습니다. 지역이나 디바이스에 상관없이 최고의 사용자 경험을 보장하기 위해 글로벌 성능을 개선하는데 특히 관심이 많았습니다. 이 목적을 달성하기 위해 짐의 팀은 사이트 재구현 설계 및 개발 단계 동안 기준 성능 테스트, 합성 테스트, 실제 사용자 모니터링을 수행했습니다. 이러한 테스트를 통해 Maui Jim이 이전 이미지 관리 솔루션으로 이미지 성능 및 품질을 최적화할 때 한계에 부딪혔다는 점이 밝혀졌습니다.

짐 페롤로는 "우리는 이미지 성능과 품질을 한 단계 향상시켜 각 사이트 및 앱 방문자에게 최고의 성능을 지원하는 디지털 경험을 제공하고 싶었습니다. 기존의 솔루션을 활용해 이 목표를 달성할 수도 있었겠지만 많은 시간과 노력이 필요했습니다."라고 언급합니다.

Akamai Image & Video Manager

Maui Jim은 이미지를 푸시하는 JavaScript를 사용해 에이전트 탐지를 기반으로 탄력적으로 로딩하는 방법을 고려했습니다. 실제로 과거에 동일한 방법으로 이미지를 최적화했었지만 현실적인 접근방법이 아니라고 판단했습니다. 짐 페롤로는 "디바이스 플랫폼, 브라우저, 이미지 품질 개선, 이미지 압축 알고리즘은 모두 빠르게 변화합니다. 이런 상황에서는 디바이스에 따라 특정 표시 목적으로 이미지를 완벽하게 최적화하는 것은 거의 불가능합니다. 적어도 경제성과 효율성 측면에서는 불가능합니다."라고 말합니다.

침체된 디지털 그룹에 활력을 불어넣기 위해 짐은 모든 이미지 최적화 요구사항을 동적으로 처리하는 적응형 플랫폼을 원했습니다. Maui Jim은 Akamai 성능 향상 솔루션을 사용하고 있었기 때문에 자연스럽게 Akamai Image & Video Manager를 고려했습니다. 짐 페롤로와 그의 팀이 Image & Video Manager 데모를 확인한 순간 선택은 명확해졌습니다.

짐 페롤로는 Akamai 엔지니어가 디바이스 및 플랫폼에 맞춰 Image & Video Manager를 연속적으로 조정하여 최종 사용자 디바이스의 연결 속도를 최적으로 처리한다는 사실에 깊은 감명을 받았습니다. 짐 페롤로는 "사용자의 환경적 요인을 고려하는 일은 우리에게는 매우 어려운 과제였지만, 바로 이것이 Akamai가 할 수 있는 핵심 역할이었습니다."라고 설명합니다.

또한 짐 페롤로는 "Akamai Image & Video Manager는 알고리즘 복잡도와 유연성의 독특한 조합을 통해 우수한 사용자 경험을 가장 간편하게 제공하도록 지원합니다. 또한 나머지 Akamai 제품 포트폴리오와 원활히 연동됩니다. 우리는 Image & Video Manager를 통해 큰 노력을 들이지 않고 최대 효과를 거둘 수 있다는 사실을 확인했습니다."라고 언급합니다.

신뢰할 수 있는 기술과 파트너를 통해 이미지 최적화 자동화

Maui Jim은 Image & Video Manager를 적용한 후 사용자 요청에 따라 이미지를 변환하고 파생 이미지를 생성할 필요가 없어졌습니다. Image & Video Manager가 이 작업을 자동으로 처리하기 때문입니다. 또한 이미지 품질의 저하 없이 모바일 및 데스크탑 사이트 전반에서 이미지 바이트를 최대 75% 줄였습니다. 짐이 설명한 대로 Akamai 솔루션은 Maui Jim에서 향상된 글로벌 경험을 제공하도록 지원했습니다. 결과적으로 사이트를 다시 런칭할 때 Image & Video Manager를 적용하면서 Google 페이지 속도 인덱스와 SEO 순위가 상승했고 전환율 역시 증가했습니다.

짐 페롤로의 표현에 따르면 우수한 사용자 경험을 구현할 수 있었던 이유는 적절한 고품질 콘텐츠가 신속하게 로딩되었기 때문입니다. 그러나 짐은 사용자 경험이 콘텐츠를 전송하는 플랫폼의 업타임과 일관된 가용성에도 의존한다고 강조합니다. 짐 페롤로는 "Akamai는 우수할 뿐만 아니라 항상 가용한 제품을 제공합니다. 이것이 바로 운영 측면에서 Akamai의 차별화 포인트입니다."라고 말합니다.

짐은 특히 Maui Jim 브랜드의 경우 웹 및 디지털 경험이 비주얼 중심으로 계속 발전할 것으로 전망합니다. 지금 Maui Jim이 관리하고 퍼블리싱하는 이미지 개수는 많지 않습니다. 하지만 카탈로그 이미지가 백만 개로 증가한다 하더라도 Image & Video Manager를 확실하게 신뢰할 것이라고 말합니다.

짐 페롤로는 "대부분의 D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드는 고객 중심 방식을 차별화 포인트라고 말하지만 우리는 35년 동안 고객에게 집중해 왔습니다. 이것이 바로 고객을 다시 돌아오게 만드는 원동력입니다. 언제나 상황에 맞게 적시에 일을 처리해야 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 말하기는 쉽지만 실천하기는 어렵습니다. 그러나 이것은 제가 전문적인 관계를 구축하고 기술을 구매할 때 고려하는 사항입니다. 그리고 Akamai에서 해결책을 찾을 수 있었습니다."라고 말합니다.