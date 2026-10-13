Popken Fashion Group은 140년 이상 플러스 사이즈 패션계에서 신뢰할 수 있는 기업으로 자리매김해 왔습니다. 이 기업은 보유 브랜드인 Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize 및 JP1880을 통해 전 세계 고객에게 트루 사이즈(true-size)의 옷을 제공합니다. 다채널 리테일 기업인 Popken은 30개국 이상에 진출해 온라인 및 오프라인 매장, 카탈로그는 물론 Amazon 및 Zalando와 같은 최대의 마켓플레이스에서도 활발히 활동하며 입지를 다지고 있습니다. 이 세계적인 패션 기업은 전 세계에 걸쳐 매끄러운 운영, 강력한 보안, 원활한 고객 경험을 위해 거의 10년 동안 Akamai와 파트너십을 맺어오며 온라인 비즈니스를 더욱 성장시키고 있습니다.
"수년간 우리의 온라인 비즈니스가 성장하는 과정에서 Akamai는 지속적으로 성능 및 보안을 한 단계 높이는 데 필요한 솔루션을 제공하고 있으며, 이는 최고의 온라인 쇼핑 경험으로 이어집니다."— 헤닝 로게(Henning Rogge), Popken Fashion Group 온라인 매장 개발 및 프로젝트 관리 책임자
플러스 사이즈 패션계에서 세계적으로 일으키고 있는 혁신
국경을 넘어 원활한 쇼핑 경험 제공
Popken에서 17년 넘게 근무한 헤닝 로게(Henning Rogge)는 회사의 디지털 전략 발전을 이끌었습니다. 온라인 매장 개발 및 프로젝트 관리 책임자로서 그는 Popken의 광범위한 온라인 부문 전반을 개발하고 운영하는 일을 감독합니다. 이 리테일 기업은 오프라인 매장의 매출은 꾸준히 유지하는 동시에 온라인 비즈니스를 계속 성장시켜 마켓플레이스 및 특정 국가에 맞춘 이커머스 사이트를 통해 회사의 영향력을 넓히고 있습니다. 로게는 "플러스 사이즈 패션계의 선도적인 글로벌 리테일 기업이 되기 위한 전략으로서 온라인 매장은 우리의 가장 중요한 채널입니다.”라고 설명했습니다.
따라서 전 세계의 쇼핑객들이 최고의 플러스 사이즈 브랜드에 쉽게 접근하고 구매할 수 있도록 로게의 소규모 개발팀은 Akamai의 전문 지식과 혁신적인 솔루션을 활용해 탁월한 쇼핑 경험을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 그는 "우리는 이러한 베스트 오브 브리드(best-of-breed) 전략을 사용함으로써 최대의 매출 채널을 통해 전 세계 고객에게 원활하고 안전하면서도 뛰어난 경험을 제공할 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
사이버 위협에 대한 방어
2016년 Popken은 DoS(Denial-of-Service) 공격을 방어하기 위해 Akamai와의 파트너십을 시작했습니다. 당시 Popken의 호스팅 공급업체는 이 리테일 기업의 온라인 스토어를 온프레미스로 관리했지만, 기존의 방화벽은 날로 증가하는 사이버 위협에 대해 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. 이때 Akamai의 콘텐츠 전송 서비스와 App & API Protector는 세계 최고 수준의 보호를 제공해 중단 없는 서비스를 보장했습니다.
Popken이 Microsoft Azure Cloud 기반의 SAP Commerce와 반응형 웹 디자인으로 전환했을 때 단 두 번의 클릭만으로 Akamai의 보호 기능을 적용할 수 있었습니다. 로게는 "우리에게 Akamai의 대안은 없습니다."라며 Akamai 보안 조치의 단순성과 효율성을 강조했습니다.
실제 쇼핑객을 위해 봇 트래픽 완화
Akamai의 전문가 주도 워크숍과 보안 감사는 지난 몇 년 동안 Popken이 새로운 사이버 보안 도전 과제를 극복하는 데 있어 중요한 역할을 했습니다. 이 리테일 기업이 증가하는 봇 트래픽을 해결하는 방법이 하나의 예시가 될 수 있습니다.
정상적인 쇼핑객과 원치 않는 봇 트래픽을 구별하기 위해 Popken은 Akamai를 이용했습니다. 이전에는 비인간 상호작용에 의해 대량의 트래픽이 왜곡되어 Popken의 플랫폼에 부담을 주고 쇼핑 경험을 저해했습니다. Popken은 Akamai의 지원을 통해 봇 활동을 탐지하고 방어해 실제 고객을 위한 대역폭을 확보하고 플랫폼을 더 효과적으로 확장할 수 있었습니다. 로게는 "Akamai는 봇이 한 단계에서 공격 트래픽의 71%를 차지했다는 것을 밝혀냈습니다."라고 설명했습니다.
로게가 언급했듯이 Popken은 봇과 AI가 더욱 활개를 치고 있는 상황에서도 고객 데이터를 안전하게 유지하고 원활한 온라인 쇼핑 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. "Akamai가 제공하는 전 세계적인 가시성을 통해 3개월 만에 217만 건 이상의 봇 요청을 탐지하고 처리할 수 있었습니다. Akamai의 기술 및 서비스와 이렇게 우수한 가시성을 함께 활용한 덕분에 우리는 이커머스 업계의 가장 선두에 서서 경쟁에서 앞서 나갈 수 있게 되었습니다."
성능을 최적화해 전환율 극대화
이러한 사이버 보안 문제를 해결하는 것 외에도 Popken은 Akamai 솔루션을 사용해 사이트 성능을 개선할 수 있었습니다. Popken은 고품질 시각 자료를 온라인에서 빠르게 제공하는 것이 중요하다는 사실을 알고 있었으며, 이에 따라 Akamai Image & Video Manager를 채택해 이미지 최적화 프로세스를 간소화했습니다.
이전에는 Popken의 사내 팀이 수동으로 이미지 변환을 처리했습니다. 이제는 Akamai가 쇼핑객의 디바이스 및 연결에 맞는 최상의 품질과 형식을 위해 제품 사진을 자동으로 변환합니다. 로게는 "우리 팀은 고품질 제품 사진을 촬영하고 업로드하는 데 집중합니다. 그리고 나머지는 Akamai의 솔루션이 처리합니다."라고 말합니다.
또한 Akamai의 CDN에 대한 고급 캐싱 옵션은 트래픽이 급증하는 경우에도 페이지가 즉시 로딩될 수 있도록 합니다. 그는 “성능은 전환율 최적화의 핵심입니다. Akamai를 사용하면 트래픽 양에 관계없이 항상 사이트를 사용할 수 있으며 페이지가 즉시 로드됩니다."라고 덧붙였습니다.
미래에 대비한 솔루션으로 성장 촉진
Popken은 플러스 사이즈 패션계의 글로벌 리더가 되겠다는 목표를 계속 추진하는 과정에서 이커머스 업계의 발전하는 도전 과제를 Akamai와 함께 해결하고 있습니다. 이러한 목표를 위해 Popken은 Akamai의 개념 증명(PoC) 접근 방식을 채택했으며, 덕분에 새로운 솔루션을 쉽게 테스트 및 도입해 온라인 플랫폼의 보안과 확장성을 보장할 수 있었습니다. 로게는 "Akamai 덕분에 요구사항 증가에 발맞춰 쉽게 발전하고 우리 고객에게 최고의 경험을 안정적으로 제공할 수 있습니다."고 말합니다.
가장 최근에 이 회사는 고객 데이터를 보호하고 PCI DSS 표준을 준수하기 위해 Akamai Client-Side Protection & Compliance를 테스트했습니다. 로게는 “이 Akamai 솔루션은 체크아웃 페이지에서 데이터 유출 및 JavaScript 위협으로부터 고객을 보호할 수 있습니다. 이는 Akamai가 모든 쇼핑객의 온라인 경험을 최적화함으로써 우리가 야심 찬 글로벌 계획을 달성하는 데 도움을 주고 있는 또 하나의 사례입니다."라고 결론을 내렸습니다.
Popken Fashion Group 소개
트루 사이즈 패션 전문 기업인 Popken Fashion Group은 전 세계를 무대로 활동하는 가족 경영 패션 기업입니다. 당사는 30개국 이상에 2000명의 직원을 보유하고 있으며 5개 브랜드, 즉 Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize 및 JP1880의 컬렉션을 약 200개 매장과 온라인 매장을 통해 판매하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.