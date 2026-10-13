Popken Fashion Group

Akamai의 전문가 주도 워크숍과 보안 감사는 지난 몇 년 동안 Popken이 새로운 사이버 보안 도전 과제를 극복하는 데 있어 중요한 역할을 했습니다. 이 리테일 기업이 증가하는 봇 트래픽을 해결하는 방법이 하나의 예시가 될 수 있습니다.

정상적인 쇼핑객과 원치 않는 봇 트래픽을 구별하기 위해 Popken은 Akamai를 이용했습니다. 이전에는 비인간 상호작용에 의해 대량의 트래픽이 왜곡되어 Popken의 플랫폼에 부담을 주고 쇼핑 경험을 저해했습니다. Popken은 Akamai의 지원을 통해 봇 활동을 탐지하고 방어해 실제 고객을 위한 대역폭을 확보하고 플랫폼을 더 효과적으로 확장할 수 있었습니다. 로게는 "Akamai는 봇이 한 단계에서 공격 트래픽의 71%를 차지했다는 것을 밝혀냈습니다."라고 설명했습니다.

로게가 언급했듯이 Popken은 봇과 AI가 더욱 활개를 치고 있는 상황에서도 고객 데이터를 안전하게 유지하고 원활한 온라인 쇼핑 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. "Akamai가 제공하는 전 세계적인 가시성을 통해 3개월 만에 217만 건 이상의 봇 요청을 탐지하고 처리할 수 있었습니다. Akamai의 기술 및 서비스와 이렇게 우수한 가시성을 함께 활용한 덕분에 우리는 이커머스 업계의 가장 선두에 서서 경쟁에서 앞서 나갈 수 있게 되었습니다."