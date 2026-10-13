L'équipe de Maui Jim a étudié la possibilité d'effectuer un chargement adaptatif basé sur la détection d'agents, à l'aide d'un logiciel JavaScript personnalisé pour envoyer des images. En fait, Jim Ferolo avait géré l'optimisation d'images de cette manière par le passé, mais il pensait qu'il ne s'agissait pas d'une approche réaliste. « Les plateformes de terminaux, les navigateurs, les améliorations de la qualité d'image et les algorithmes de compression évoluent très rapidement. Il est presque impossible d'optimiser entièrement une image en temps réel pour un affichage donné sur un terminal spécifique de cette manière. Tout du moins, cela ne rime pas avec économies et efficacité », déclare-t-il.



Pour renforcer son équipe digitale réduite, Jim recherchait une plateforme adaptative capable de gérer de manière dynamique toutes ses exigences en matière d'optimisation d'images. En tant que client des solutions de performances d'Akamai, Maui Jim a naturellement envisagé l'utilisation d'Image & Video Manager. Après avoir visionné la vidéo de démonstration d'Image & Video Manager, le choix de Jim et son équipe était clair.



Jim a été impressionné par le fait que les ingénieurs d'Akamai adaptent en permanence Image & Video Manager pour suivre l'évolution des terminaux et des plateformes et gérer de manière optimale la vitesse de connexion des terminaux des utilisateurs finaux. Selon Jim, « il est vraiment difficile pour nous de prendre en compte les facteurs relatifs à l'environnement de l'utilisateur final, mais ces critères sont au cœur de l'activité d'Akamai ».



« Image & Video Manager d'Akamai offre une combinaison unique de complexité algorithmique et de flexibilité pour une utilisation la plus simple possible tout en améliorant l'expérience utilisateur. De plus, il fonctionne de manière parfaitement fluide avec le reste du portefeuille de produits d'Akamai. Nous avons constaté qu'il offre un moyen simple d'obtenir un maximum de bénéfices », ajoute-t-il.