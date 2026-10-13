Lorsque vous êtes l'une des plus grandes marques privées de votre marché, vous êtes constamment sous pression pour fournir une expérience client qui vous démarque clairement de la concurrence. C'est le cas de Maui Jim, fabriquant de lunettes de soleil depuis plus de 35 ans, qui continue de lancer des technologies de verres révolutionnaires, dont les plus récentes concernent sa collection de lunettes de vue. Tout comme ses collègues, Jim Ferolo, directeur informatique de l'entreprise, va bien plus loin pour affirmer la position de leader de Maui Jim et s'assurer que les clients et partenaires de l'entreprise bénéficient de l'expérience en ligne qu'ils attendent.
Pour commercialiser et assurer l'entretien de ses produits, Maui Jim s'appuie principalement sur quatre propriétés digitales, notamment un site Web destiné aux internautes, un site Business-to-business (B2B) pour les professionnels de la vision proposant des lunettes de soleil et de vue sur ordonnance, un portail pour les réparations de produits et des applications pour mobile. Les internautes peuvent consulter et acheter les produits sur l'application catalogue pour mobile Maui Jim, tandis que les chargés de comptes utilisent une application pour mobile pour gérer leurs comptes commerciaux. Ces applications digitales comptent à elles deux des millions de sessions de visiteurs chaque mois.
Afin de conserver un avantage concurrentiel, Maui Jim s'efforce de rester agile et dynamique en proposant un site de vente en ligne optimal digne de la marque. Cependant, cela s'est avéré difficile lorsque gérer et mettre à jour les multiples images associées à ses plus de 5 000 références est devenu trop lourd pour l'entreprise.
« Chaque propriété digitale doit fournir une expérience de haute qualité et nous sommes en mesure de proposer cette qualité d'expérience de manière constante grâce à Image Manager. »— Jim Ferolo, CIO, Maui Jim
Rester agile tout en répondant aux exigences des internautes
Lorsque vous êtes l'une des plus grandes marques privées de votre marché, vous êtes constamment sous pression pour fournir une expérience client qui vous démarque clairement de la concurrence. C'est le cas de Maui Jim, fabriquant de lunettes de soleil depuis plus de 35 ans, qui continue de lancer des technologies de verres révolutionnaires, dont les plus récentes concernent sa collection de lunettes de vue. Tout comme ses collègues, Jim Ferolo, directeur informatique de l'entreprise, va bien plus loin pour affirmer la position de leader de Maui Jim et s'assurer que les clients et partenaires de l'entreprise bénéficient de l'expérience en ligne qu'ils attendent.
À la recherche d'une meilleure expérience d'optimisation d'image
Lors de la sortie d'un nouveau produit, Maui Jim lance en parallèle un microsite avec des pages connexes remplies d'images pertinentes de haute qualité. Un coordinateur de contenu dédié est chargé de la gestion de ces images pour s'assurer qu'elles s'affichent rapidement pour chaque visiteur sur le site et l'application. Malheureusement, l'outil de gestion d'image utilisé par l'entreprise n'a pas satisfait aux exigences. Le chargement d'images et la configuration de différents profils pour différents terminaux et scénarios utilisateur étaient longs et complexes.
Comme Maui Jim était en pleine refonte de ses sites afin de gagner en performance et de se lancer sur de nouveaux marchés internationaux, l'entreprise était extrêmement intéressée par l'amélioration des performances internationales pour garantir la meilleure expérience utilisateur, quels que soient la zone géographique ou le terminal. À cette fin, l'équipe de Jim a réalisé des tests de performances de référence, des tests synthétiques et a surveillé les performances utilisateur réelles pendant la conception et la phase de développement du nouveau site. Ces tests ont montré que Maui Jim avait atteint une limite en matière d'optimisation des performances et de la qualité des images avec sa solution précédente de gestion d'images.
« Nous voulions passer au niveau supérieur en matière de performances et de qualité d'images afin de fournir la meilleure expérience digitale et performative pour chaque visiteur sur le site et l'application. Même si nous aurions pu y parvenir avec notre solution précédente, cela aurait demandé beaucoup de temps et d'efforts qui n'auraient finalement pas pu être rentabilisés », explique-t-il.
Image & Video Manager d'Akamai constitue une solution dynamique et adaptative
L'équipe de Maui Jim a étudié la possibilité d'effectuer un chargement adaptatif basé sur la détection d'agents, à l'aide d'un logiciel JavaScript personnalisé pour envoyer des images. En fait, Jim Ferolo avait géré l'optimisation d'images de cette manière par le passé, mais il pensait qu'il ne s'agissait pas d'une approche réaliste. « Les plateformes de terminaux, les navigateurs, les améliorations de la qualité d'image et les algorithmes de compression évoluent très rapidement. Il est presque impossible d'optimiser entièrement une image en temps réel pour un affichage donné sur un terminal spécifique de cette manière. Tout du moins, cela ne rime pas avec économies et efficacité », déclare-t-il.
Pour renforcer son équipe digitale réduite, Jim recherchait une plateforme adaptative capable de gérer de manière dynamique toutes ses exigences en matière d'optimisation d'images. En tant que client des solutions de performances d'Akamai, Maui Jim a naturellement envisagé l'utilisation d'Image & Video Manager. Après avoir visionné la vidéo de démonstration d'Image & Video Manager, le choix de Jim et son équipe était clair.
Jim a été impressionné par le fait que les ingénieurs d'Akamai adaptent en permanence Image & Video Manager pour suivre l'évolution des terminaux et des plateformes et gérer de manière optimale la vitesse de connexion des terminaux des utilisateurs finaux. Selon Jim, « il est vraiment difficile pour nous de prendre en compte les facteurs relatifs à l'environnement de l'utilisateur final, mais ces critères sont au cœur de l'activité d'Akamai ».
« Image & Video Manager d'Akamai offre une combinaison unique de complexité algorithmique et de flexibilité pour une utilisation la plus simple possible tout en améliorant l'expérience utilisateur. De plus, il fonctionne de manière parfaitement fluide avec le reste du portefeuille de produits d'Akamai. Nous avons constaté qu'il offre un moyen simple d'obtenir un maximum de bénéfices », ajoute-t-il.
Automatisation de l'optimisation d'images grâce à une technologie et un partenaire fiables
Avec Image & Video Manager, Maui Jim n'a plus besoin de créer des variantes d'image pour chaque demande d'utilisateur, puisque le logiciel gère cela de façon automatique. Le poids des images a également été réduit jusqu'à 75 % sur les sites pour mobiles et ordinateurs sans compromettre la qualité d'image. D'après Jim, la solution Akamai a aidé l'entreprise à fournir une meilleure expérience globale. Suite au lancement de son nouveau site et de la mise en œuvre d'Image & Video Manager, Maui Jim a amélioré son indice Google Page Speed et sa position dans les moteurs de recherche, et a constaté une amélioration de son taux de conversion.
Comme l'explique Jim, un contenu de haute qualité qui se charge rapidement contribue à une expérience utilisateur globale exceptionnelle. Cependant, il souligne que l'expérience dépend également de la disponibilité permanente de la plateforme fournissant ce contenu. « Non seulement Akamai fournit un excellent produit, mais celui-ci fonctionne en permanence. C'est l'infrastructure opérationnelle fournie par Akamai qui permet vraiment à cette solution de se démarquer », explique-t-il.
Selon Jim, les expériences Web et digitales continueront d'être tournées vers le visuel, en particulier pour la marque Maui Jim. Bien que l'entreprise gère et publie un nombre modéré d'images, Jim affirme qu'il placerait toujours une grande confiance dans Image & Video Manager si le catalogue Maui Jim contenait un million d'images.
« De nombreuses marques direct-to-consumer affirment qu'elles sont différentes car elles se concentrent sur l'utilisateur, mais c'est ce que nous faisons depuis 35 ans et les utilisateurs continuent de nous faire confiance. Vous restez compétitif en faisant ce qu'il faut en toutes circonstances. C'est facile à dire, mais difficile à faire. C'est cependant ce que je recherche dans mes relations professionnelles et lors de l'achat de technologies. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Akamai », conclut-il.
À propos d'Akamai
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