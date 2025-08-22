Agilidade ao atender às expectativas do consumidor

Quando você é uma das maiores marcas privadas do seu mercado, há uma pressão incessante para oferecer uma experiência de cliente e da marca que continue diferenciando sua empresa. Esse é o caso da Maui Jim, que vende óculos de sol há mais de 35 anos e continua a introduzir lentes revolucionárias, mais recentemente em sua coleção de óculos. Assim como seus colegas, Jim Ferolo, CIO da empresa, vai além para destacar a Maui Jim como líder e garantir que os clientes e parceiros da empresa obtenham a experiência online que esperam.

Para comercializar e prestar serviços de manutenção a seus produtos, a Maui Jim depende de quatro propriedades digitais, incluindo um website direto ao consumidor, um website business-to-business para profissionais de oftalmologia que oferece óculos de sol e óculos ópticos prescritos, um portal para reparos de produtos e aplicações móveis. Os consumidores podem visualizar e comprar produtos pela aplicação de catálogo móvel da Maui Jim, enquanto seus executivos usam uma aplicação móvel para atender suas contas comerciais. Combinados, essas aplicações digitais atendem a milhões de sessões de visitantes todos os meses.

Para manter uma vantagem competitiva, a Maui Jim se esforça para permanecer ágil e dinâmico, exibindo os atributos da marca dos melhores websites de varejo. No entanto, isso se tornou um desafio quando a empresa achou complicado gerenciar e atualizar as várias imagens associadas a seus mais de 5.000 SKUs.

Busca de uma melhor experiência de otimização de imagem

Quando a Maui Jim lança um novo produto, ela simultaneamente inicia um microsite com páginas iniciais relacionadas, preenchidas com imagens relevantes de alta qualidade. Um coordenador de conteúdo dedicado é responsável por gerenciar essas imagens para garantir que elas renderizem rapidamente para cada visitante do website e da aplicação. Infelizmente, a ferramenta de gerenciamento de imagens usada pela empresa não foi suficiente. Era demorado e desafiador carregar imagens e configurar diferentes perfis para diferentes dispositivos e cenários de usuário.

A Maui Jim estava no meio da refatoração de seus websites para obter ganhos de desempenho e dar suporte a novos mercados internacionais; estava extremamente interessada em melhorar o desempenho global para garantir a melhor experiência do usuário, independentemente da região ou do dispositivo. Para isso, a equipe conduziu testes de desempenho de linha de base, testes sintéticos e monitoramento de usuário real durante a fase de design e desenvolvimento de relançamento do website. Esses testes deixaram claro que a Maui Jim havia atingido um limite em otimizar o desempenho e a qualidade da imagem com sua solução anterior de gerenciamento de imagens.

"Queríamos passar para o próximo nível com nosso desempenho e nossa qualidade de imagem para oferecer a melhor experiência digital e de desempenho a cada visitante do website e da aplicação. Embora fosse possível fazer isso com a solução anterior, teria levado muito tempo e esforço e não valeria a pena", ele explica.

O Akamai Image & Video Manager oferece uma solução dinâmica e adaptável

A equipe da Maui Jim investigou a possibilidade de fazer o carregamento adaptável com base na detecção de agentes, usando JavaScript personalizado para enviar imagens. De fato, a empresa lidou com a otimização de imagens dessa forma no passado, mas sentiu que não era uma abordagem realista. "Plataformas de dispositivos, navegadores, melhorias na qualidade da imagem e algoritmos de compactação mudam com muita rapidez. É praticamente impossível otimizar uma imagem para determinada tela em um dispositivo específico em tempo real dessa forma. No mínimo, isso não pode ser feito de forma econômica e eficiente", diz ele.

Para capacitar seu grupo digital enxuto, a Maui Jim queria uma plataforma adaptável que tratasse de todos os requisitos de otimização de imagem dinamicamente. Como cliente das soluções de desempenho da Akamai, a Maui Jim naturalmente considerou o Akamai Image & Video Manager. Depois que Jim e sua equipe viram a demonstração do Image & Video Manager, a escolha foi natural.

Jim ficou impressionado com a adaptação contínua que os engenheiros da Akamai realizam no Image & Video Manager para acompanhar a mudança de dispositivos e plataformas, a fim de lidar de forma ideal com a velocidade conectada dos dispositivos do usuário final. De acordo com Jim, "para nós, é realmente desafiador levar em conta fatores ambientais do usuário, mas isso é fundamental para o que a Akamai faz".

"O Akamai Image & Video Manager oferece uma combinação exclusiva de complexidade algorítmica com a flexibilidade para usá-lo das maneiras mais simples e, ainda assim, entregar uma melhor experiência do usuário. Além disso, ele funciona perfeitamente com o restante do portfólio de produtos da Akamai. Vimos que isso oferecia uma maneira de baixo esforço para obter o máximo de retorno", continua ele.

Automatização da otimização de imagens com uma tecnologia e um parceiro confiáveis

Com o Image & Video Manager implantado, a Maui Jim eliminou a necessidade de criar variantes e derivados de imagem para cada solicitação do usuário, pois o Image & Video Manager lida com isso automaticamente. Ela também reduziu os bytes de imagem em até 75% em seus websites para dispositivos móveis e desktops, sem comprometer a qualidade. Como Jim descreve, a solução da Akamai ajudou a empresa a oferecer uma experiência global melhor. Por sua vez, a Maui Jim observou uma melhoria no índice de velocidade de sua página do Google e na classificação de SEO como resultado do relançamento do website e da implantação do Image & Video Manager, além de observar um aprimoramento em sua taxa de conversão.

Como Jim explica, o que permite uma excelente experiência do usuário, de maneira abrangente, é o conteúdo certo de alta qualidade que é carregado rapidamente. No entanto, ele ressalta que a experiência também depende do tempo de atividade e da disponibilidade consistente da plataforma que entrega esse conteúdo. "A Akamai não oferece apenas um produto excelente, mas que também funciona o tempo todo. É a estrutura operacional que a Akamai oferece que a diferencia", explica.

Da perspectiva de Jim, as experiências na Web e digitais continuarão sendo visualmente direcionadas, especialmente para a marca Maui Jim. Embora a empresa gerencie e publique um número moderado de imagens, Jim afirma que estaria extremamente confiante no Image & Video Manager mesmo que o catálogo da Maui Jim tivesse 1 milhão de imagens.

"Muitas marcas diretas ao consumidor dizem que são diferentes porque se concentram no cliente, mas fazemos isso há 35 anos e os clientes continuam voltando. Você se mantém competitivo fazendo sempre a coisa certa. É fácil falar, mas difícil de executar. No entanto, isso é o que eu procuro em meus relacionamentos profissionais e ao comprar tecnologia. Foi o que encontrei na Akamai", conclui.