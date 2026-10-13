Sport Network

Sport Network는 새로운 시청자를 유치하기 위해 콘텐츠를 다각화하는 한편 페이지 뷰와 광고 매출 간의 지속 가능한 균형을 모색함으로써 디지털 전환을 가속화하고 있습니다. 그렇다면 이 기업의 가장 큰 도전 과제는 무엇일까요? 바로 충성도와 참여를 향상시키는 부가가치 서비스를 통해 방문자를 유료 가입자로 전환하는 것입니다.

그와 동시에 트래픽 패턴은 급격하게 변화했습니다. 직접 채널을 통해 도착하는 것이 아니라 1000만 명 이상의 고유 방문자가 Google Discover 및 소셜 미디어 피드를 포함한 소스에서 매월 유입되고 있습니다. 이 알고리즘 기반 생태계에서 요구에 계속 부응하려면 Sport Network는 빠른 페이지 로딩, 몰입도 높은 콘텐츠 및 견고한 인프라를 보장해야 합니다.

이뿐만이 아닙니다. 이 회사의 명성 있는 디지털 브랜드는 방대한 양의 트래픽과 그에 따른 데이터를 생성합니다. 이 데이터는 개인정보 보호 규정에 따라 수집되어야 하며 편집상, 비즈니스상의 의사 결정을 내리기 위해 매일 이를 사용하는 기술 지식이 없는 이해관계자가 쉽게 접속할 수 있어야 합니다.

결론은 명확합니다. Sport Network는 속도, 인사이트 및 보호가 대규모로 필요했습니다.