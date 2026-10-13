Sport Network는 이탈리아 스포츠 미디어 및 광고 분야의 주요 기업으로 18개 웹사이트, 모바일 앱, TV, 라디오 및 이벤트에 걸쳐 Corriere dello Sport 및 Tuttosport와 같은 유명 브랜드를 대표로 운영 중입니다. 시청자가 온라인으로 이동하고 트래픽 소스가 변화함에 따라 이 회사는 콘텐츠를 더 빠르게 전송하고, 공격을 방어하고, 데이터 규정을 준수하고, 운영을 최적화해야 했습니다. 그러나 이를 위한 IT 팀은 인력 부족에 시달렸습니다. Sport Network는 성능, 보호 및 옵저버빌리티를 제공하는 원스톱 솔루션 공급업체로 Akamai를 선정했으며, 덕분에 전 세계 디지털 시청자에게 빠르고 안전한 인사이트 기반 스포츠 콘텐츠를 제공하고 있습니다.
"리는 필요한 모든 것, 즉 성능, 보호, 옵저버빌리티를 단 하나의 신뢰할 수 있는 파트너, Akamai에게서 제공받고 있습니다. 덕분에 관리할 툴이 줄어들었고 의사 결정이 빨라졌으며 비즈니스를 위한 기반이 강화되었습니다."— 파올로 포티토(Paolo Potitò), Sport Network 디지털 콘텐츠 책임자
전 세계 팬을 위해 빠르고 안전하게 콘텐츠 제공
디지털 전환: 변화하는 미디어 환경에 따른 도전 과제
Sport Network는 새로운 시청자를 유치하기 위해 콘텐츠를 다각화하는 한편 페이지 뷰와 광고 매출 간의 지속 가능한 균형을 모색함으로써 디지털 전환을 가속화하고 있습니다. 그렇다면 이 기업의 가장 큰 도전 과제는 무엇일까요? 바로 충성도와 참여를 향상시키는 부가가치 서비스를 통해 방문자를 유료 가입자로 전환하는 것입니다.
그와 동시에 트래픽 패턴은 급격하게 변화했습니다. 직접 채널을 통해 도착하는 것이 아니라 1000만 명 이상의 고유 방문자가 Google Discover 및 소셜 미디어 피드를 포함한 소스에서 매월 유입되고 있습니다. 이 알고리즘 기반 생태계에서 요구에 계속 부응하려면 Sport Network는 빠른 페이지 로딩, 몰입도 높은 콘텐츠 및 견고한 인프라를 보장해야 합니다.
이뿐만이 아닙니다. 이 회사의 명성 있는 디지털 브랜드는 방대한 양의 트래픽과 그에 따른 데이터를 생성합니다. 이 데이터는 개인정보 보호 규정에 따라 수집되어야 하며 편집상, 비즈니스상의 의사 결정을 내리기 위해 매일 이를 사용하는 기술 지식이 없는 이해관계자가 쉽게 접속할 수 있어야 합니다.
결론은 명확합니다. Sport Network는 속도, 인사이트 및 보호가 대규모로 필요했습니다.
스포츠의 속도에 걸맞은 콘텐츠: Image & Video Manager
스포츠 팬을 실시간으로 참여시키려면 이미지를 빠르게 로드하는 것이 중요합니다. Sport Network는 Akamai Image & Video Manager를 통해 백엔드 인프라에 의존하지 않고도 이미지를 자동으로 최적화하고 크기를 조정할 수 있습니다. 또한 홈페이지 로딩 속도를 35%나 높였습니다. 로딩 속도 증가는 여러 디바이스에서 사용자 경험을 더 원활하게 하는 동시에 사이트 방문자 경험을 향상시키고 Google Core Web Vitals와 같은 SEO 지표를 개선했습니다.
보이지 않는 곳에서 경기를 보호하는 방법: App & API Protector
Sport Network는 공격자들에게 집중적인 표적이 되지는 않지만, 높은 인지도의 스포츠 사이트를 운영하고 있으며 이는 악성 트래픽을 유인합니다. Akamai App & API Protector는 검색 엔진 크롤러와 같은 정상 사용자에게 영향을 주지 않으면서 봇, DDoS 공격 시도, 악용으로부터 기업의 웹사이트, 앱, API를 방어합니다. 결과적으로 Sport Network는 중요한 캠페인 기간 동안 브랜드를 온전한 상태로 유지하고 고객 신뢰를 얻을 수 있었습니다.
이러한 보호 서비스는 2003년 Tuttosport가 제정했으며 현재 유럽 축구의 가장 권위 있는 시상식 중 하나인 골든보이(Golden Boy) 상에 큰 지원을 제공했습니다. 자동화된 봇이 골든보이의 투표 시스템을 조작하려고 시도했을 때 Akamai는 실제 팬들을 방해하지 않으면서 사기 활동을 차단했습니다. 또한 Akamai는 디지털 플랫폼을 겨냥한 정교한 레이어 7 DDoS 공격으로부터 Sport Network를 보호해 팬들이 중단 없이 콘텐츠에 접속할 수 있도록 했습니다.
전체 상황을 실시간으로 확인: TrafficPeak
또한 Sport Network는 로그 접속을 간소화하고, 트래픽을 프론트엔드 성능과 상호 연관시키고, 매출에 타격을 주기 전에 오류를 실시간으로 표시할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. TrafficPeak을 사용하는 Sport Network는 디지털 자산 전반에 걸쳐 성능과 행동을 모니터링하고 Google Discover 및 소셜 피드와 같은 소스에서 전송되는, 빠르게 변화하는 트래픽을 따라잡을 수 있습니다.
사용자 지정 대시보드는 페이지 뷰, 엣지 활동 및 오류를 실시간으로 표시하므로 신속한 문제 해결과 더욱 스마트하고 신속한 편집상의 의사 결정이 가능합니다. 엣지에서 일어나는 일에 대한 장기적인 로그 접근성과 가시성을 확보한 Sport Network는 광고가 언제 실패하는지 파악하고, SEO 활동의 영향을 추적하며, 어떤 콘텐츠를 전달할지에 대해 보다 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. Sport Network의 AI, 데이터 및 SEO 매니저인 안드레아 바르비에리(Andrea Barbieri)는 "TrafficPeak을 통해 스포츠 팬에게 가장 관련성 높은 광고를 표시할 수 있게 하는 인사이트를 얻고 있습니다. 간단히 말해, 빠르게 행동하고 업계 대기업들과 경쟁할 수 있게 되었습니다."라고 설명합니다.
Sport Network는 TrafficPeak으로부터 매우 필요했던 가시성을 제공받은 덕분에 성능 개선을 위한 구체적인 조치를 취할 수도 있습니다. 바르비에리는 “Akamai가 필요한 성능을 제공한 덕분에 우리 콘텐츠가 Google 및 기타 소셜 사이트 검색 결과에서 상위에 표시됩니다.”라고 덧붙였습니다.
민첩성을 갖춘 설계, 전문가의 지원
인력 부족에 시달리는 Sport Network의 IT 팀은 Akamai Professional Services 전문가로부터 구성 및 성과 최적화에 대해 적극적인 가이드를 받고 있습니다. 협업 파트너십은 구현 속도를 높이고, 지속적으로 미세 조정을 수행하고, 문제 해결에 소요되는 시간을 줄여 내부 리소스가 과도하게 소모되는 것을 방지합니다.
다가올 미래: 클라우드로의 진화
Sport Network는 성능, 보호 및 옵저버빌리티를 바탕으로 디지털 혁신의 다음 단계로서 이제 Akamai Cloud를 알아보고 있습니다. 이 회사는 Akamai의 분산 클라우드 플랫폼과 클라우드 컴퓨팅 서비스를 평가 중입니다. Sport Network의 인프라 책임자인 필리포 디 레바(Filipo Di Leva)는 "Akamai는 단순한 공급업체만이 아니라 전략적 파트너입니다. 실시간 모니터링 및 AI 기반 보안 기능과 함께 Akamai가 계속 제공하는 지원을 통해 변화하는 미디어 환경에서 민첩성을 유지할 수 있습니다."라고 결론을 내렸습니다.
Sport Network 소개
1999년에 설립된 Sport Network는 로마에 기반을 두고 있으며, 이탈리아의 스포츠 전문 광고 에이전시입니다. Sport Network는 자사가 대표하는 출판물의 편집적 강점 덕분에 경쟁력과 시너지 효과를 바탕으로 시장에 진출했습니다. 이는 Sport Network가 이탈리아 전역에 유서 깊은 이탈리아 출판사와 최첨단 인쇄 센터를 소유한 대규모 산업체의 필수적인 존재로 자리잡은 원동력이 되었습니다. 또한 Sport Network는 관광 분야에서도 발빠르게 매우 강력한 영향력을 미치고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.