在满足消费者期望的同时保持敏捷性

如果您的品牌是市场上最大的私营品牌之一，那么，您必须提供相应的客户和品牌体验来继续让您的品牌与众不同，这种压力将不断增加。Maui Jim 就是这样，该公司销售太阳镜已超过 35 年，目前仍在不断推出革新镜片，最近一次的创新是其眼镜系列。就像他的同事一样，该公司的首席信息官 Jim Ferolo 不仅致力于让 Maui Jim 作为业内领导者而声名远扬，还要确保公司的客户及合作伙伴获得他们期望的在线体验。

为了营销和服务其产品，Maui Jim 在很大程度上依赖于四个数字资产，包括直接面向消费者的网站、提供处方太阳镜和光学眼镜的专业型 B2B 网站、产品维修门户以及移动应用程序。消费者可以通过 Maui Jim 移动目录应用程序查看和购买产品，同时其客户经理利用移动应用程序为其贸易客户提供服务。这些数字应用程序加起来每月为数百万个访客会话提供服务。

为了保持竞争优势，Maui Jim 努力维持敏捷性和灵活性，以便展现优质零售网站的品牌特征。然而，当该公司发现管理和更新与 5000 多个 SKU 相关的多个图像很麻烦时，这项任务就变得具有挑战性。

寻求更出色的图像优化体验

Maui Jim 在发布新产品的同时推出了一个微型网站，其相关的登录页面填充了相关的高质量图像。有专门的内容协调员负责管理这些图像，确保它们为每个网站和应用程序访客快速呈现内容。遗憾的是，该公司使用的图像管理工具达不到要求。上传图像并为不同的设备和用户场景配置不同的配置文件非常耗时且具有挑战性。

Maui Jim 正在重构其网站，以实现性能提升并支持新的国际市场；其对提高全球性能非常感兴趣，确保提供优质的用户体验，而不受设备或地理位置的影响。为此，Jim 的团队在站点重新发布设计和开发阶段进行了基准性能测试、综合测试和真实用户监控。这些测试表明 Maui Jim 使用之前的图像管理解决方案优化图像性能和质量方面到达了临界点。

“我们希望图像性能和质量更上一层楼，并为每个网站和应用程序访客提供优质的数字化和性能体验。虽然我们可以通过以前的解决方案实现这一目标，但这需要花费大量的时间和精力，最终也得不到回报，”他解释道。

Akamai Image & Video Manager 提供动态的自适应解决方案

Maui Jim 团队调查了基于代理检测进行自适应加载的可能性，在这个过程中使用自定义 JavaScript 来推送图像。事实上，Jim 过去曾以这种方式处理过图像优化，但觉得这不是一个明智的方法。“设备平台、浏览器、图像质量改进和压缩算法变化如此之快。以这种方式实时在特定设备上为特定显示屏真正优化图像几乎是不可能的，至少不能经济高效地完成，”他表示。

为了向其精益数字化团队提供支持，Jim 需要一个可动态处理所有图像优化要求的自适应平台。作为 Akamai 性能解决方案的客户，Maui Jim 自然而然地想到了 Akamai Image & Video Manager。Jim 和他的团队观看 Image & Video Manager 的演示后，选择就很明确了。

给 Jim 留下深刻印象的是：Akamai 的工程师不断调整 Image & Video Manager 以跟上设备和平台的变化速度，以恰当的方式处理最终用户设备的连接速度。Jim 表示，“要考虑用户端的环境因素，这对我们来说真的很有挑战性，但这正是 Akamai 的工作核心。”

“Akamai Image & Video Manager 独具匠心地将算法复杂性与灵活性相融合，以非常简单的方式进行使用，同时仍能提供更出色的用户体验。此外，它还能与 Akamai 的其他产品组合无缝协作。我们发现它为我们了提供一种低成本高回报的方式，”他继续说道。

借助可靠的技术和合作伙伴实现图像优化自动化

有了 Image & Video Manager，Maui Jim 无需再为每个用户请求创建图像变体和衍生图像，因为这些任务会由 Image & Video Manager 自动处理。它还可以在移动和桌面网站上将图像字节数减少多达 75%，而不会影响图像质量。正如 Jim 所描述的那样，Akamai 的解决方案帮助该公司提供了更出色的全球体验。反过来，由于网站重新发布和 Image & Video Manager 实施，Maui Jim 已在 Google 网页速度指数和 SEO 排名方面实现了改进，并且其转化率也得到提升。

正如 Jim 所解释的那样，快速加载正确且高质量的内容方可整体上实现出色的用户体验。但是，他强调这种体验还取决于提供这些内容的平台的正常运行时间和一致可用性。“Akamai 提供的产品不仅优质，还一直有效。这是让 Akamai 与众不同的运营基础，”他解释道。

从 Jim 的角度来看，Web 和数字化体验将继续以可视化为导向，特别是对于 Maui Jim 品牌。尽管该公司管理和发布的图像数量不是太多，但 Jim 表示，即使 Maui Jim 目录包含 100 万张图像，他也对 Image & Video Manager 非常有信心。

“许多直接面向消费者的品牌表示，他们的不同之处在于他们以客户为中心，但我们已经这样做了 35 年 - 这让客户不断回流。每次都做正确的事情才能保持竞争力。这说起来容易做起来难。然而，这就是我在职业关系和购买技术时所寻求的。这也正是我在 Akamai 发现的，”他总结道。