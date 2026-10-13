Mit Image & Video Manager musste Maui Jim nicht länger für jede Nutzeranfrage verschiedene Bildvarianten und -versionen erstellen, da Image & Video Manager diese Aufgabe automatisch übernimmt. Darüber hinaus reduzierte die Lösung die für Bilder benötigten Bytes über mobile und Desktopsites hinweg um bis zu 75 %, ohne dass hierdurch die Bildqualität leiden musste. Laut Ferolo kann Maui Jim mit der Lösung von Akamai global bessere Erlebnisse bereitstellen. Gleichzeitig konnte das Unternehmen durch die Umstrukturierung seiner Website und die Implementierung von Image & Video Manager seinen Google-Index hinsichtlich der Seitenladezeit sowie das SEO-Ranking optimieren und seine Konversionsrate steigern.



Denn nur hochwertiger Inhalt, der auch schnell geladen wird, ermöglicht ein großartiges Nutzererlebnis – und Ferolo und sein Team wissen das. Er unterstreicht jedoch, dass das Erlebnis auch von der einheitlichen Verfügbarkeit der Plattform abhängt, die diesen Inhalt bereitstellt. „Akamai bietet hier nicht einfach nur ein großartiges Produkt an, sondern eins, das immer funktioniert. Es ist das technologische Fundament, das Akamai von anderen Anbietern abhebt“, erklärt er.



Aus Ferolos Sicht basieren Web- und digitale Erlebnisse auf visuellem Inhalt, gerade bei der Marke Maui Jim. Und obwohl das Unternehmen eine verhältnismäßig überschaubare Anzahl an Bildern veröffentlicht und verwaltet, hätte Ferolo laut eigener Aussage auch bei Millionen von Bildern im Katalog vollstes Vertrauen in Image & Video Manager.



„Viele D2C-Marken behaupten, sie seien anders, weil sie sich auf den Verbraucher konzentrieren. Aber wir machen das seit 35 Jahren, und unsere Kunden kommen immer wieder zurück. Man bleibt wettbewerbsfähig, indem man jedes Mal das Richtige tut. Das ist zwar einfacher gesagt als getan, aber genau nach diesem Ansatz suche ich auch bei Unternehmenspartnern und bei der Auswahl neuer Technologie. Und bei Akamai habe ich ihn gefunden“, fährt er fort.