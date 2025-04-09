©2025 Akamai Technologies
더욱 안전한 온라인 라이프 지원
지난 수십 년 동안 이 선구적인 기업은 진화하는 사이버 위협으로부터 사용자를 보호하는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다. 오늘날, 온라인 보안 분야의 이 세계적인 리더는 끊임없이 진화하는 복잡한 디지털 환경에서 디바이스와 데이터를 보호함으로써 이러한 전통을 계속 이어가고 있습니다. 하지만 AI 기반 공격, 딥페이크 사기, 갈수록 정교해지는 봇 트래픽이 등장함에 따라 이 기업의 보안 엔지니어링팀은 한 발 앞서 나가기 위한 지원을 받아야 했습니다. Akamai의 도움을 받음으로써 이 기업은 보안 체계를 강화하고 고객 신뢰를 높이며 중요한 비즈니스 연속성을 지원했습니다.
사이버 보안의 엄청난 변화
수석 엔지니어링 매니저에 따르면 이 기업은 위협 환경에서 극적인 변화를 목격하고 있습니다. "AI로 인해 사기, 가짜 비디오, 가짜 목소리 등 완전히 새로운 위협이 생겨났습니다. 우리의 과제는 신속하게 비즈니스를 지원하는 동시에 사용자를 보호하는 것입니다."
수백만 디지털 라이프를 보호하는 이 기업의 리더들은 리스크가 높다는 점을 잘 알고 있습니다. 수석 엔지니어링 매니저는 "사용자 신뢰는 모든 것을 의미합니다."라고 강조했습니다. "오늘날의 유출 사고는 단순히 서비스를 오프라인 상태로 만드는 것이 아니라 기업 신뢰를 약화시킵니다. 이는 우리가 매일 방어하기 위해 노력하는 리스크입니다."
Akamai가 최종적으로 선택된 이유
이 기업은 경험과 실적을 바탕으로 Akamai와 협력하기로 결정했습니다. 수석 엔지니어링 매니저는 "경험이 있는 사람이 필요했습니다."라고 말했습니다. "스타트업이 아니라 신뢰할 수 있고 자리를 잡은 기업 말입니다. 가동 시간에 대한 Akamai의 평판, 고객 기반 및 글로벌 네트워크의 규모, 그리고 서비스의 깊이는 모든 요구사항에 부합했습니다."
결과를 제공하는 구축
이 글로벌 리더는 명확한 목표를 가지고 Akamai App & API Protector, Akamai Bot Manager, Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크, Akamai TrafficPeak를 롤아웃하기 시작했습니다. 바로 성능 개선, 웹 보안 강화, 지속적인 모니터링 지원이 그러한 목표였습니다. 개념 증명(PoC)은 최고의 배포 전략을 정의하는 데 도움이 되었습니다. 이를 바탕으로 관련 팀은 핵심 디지털 자산에 우선순위를 지정한 후 추가적인 서비스로 보호 기능을 확장했습니다. 수석 엔지니어링 매니저는 "이러한 솔루션 덕분에 성능과 보안이 측정 가능한 수준으로 개선되었습니다."라고 말했습니다.
최근 이 기업은 PCI DSS 컴플라이언스 활동을 강화하기 위해 Akamai Client-Side Protection & Compliance 솔루션을 도입했는데 이 통합은 감사 과정에서 빛을 발했습니다. 수석 엔지니어링 매니저는 "우리 기업이 Akamai를 도입한 사실을 컴플라이언스팀이 확인하자 프로세스가 훨씬 더 원활하게 진행되었습니다."라고 회상했습니다.
신뢰할 수 있고 협력적인 관계
Akamai는 단순한 벤더사가 아니라 전략적 파트너가 되었습니다. 비공식적으로 이 온라인 보안 기업은 Akamai 팀과의 강력한 협업을 구축 성공의 요인으로 꼽습니다. 프리세일즈 및 아키텍처부터 엔지니어링 및 지속적인 조정까지, 이 파트너십은 유용하며 영향력도 컸습니다. 수석 엔지니어링 매니저는 "우리는 Akamai의 엔지니어링 그룹과 긴밀하게 협력해 보안을 유지하는 것은 물론 사용자가 기대하는 수준의 성능도 보장합니다."라고 말했습니다.
이 기업의 요구사항이 변화하는 상황 속에서도 Akamai는 계속 적응하고 있습니다. 새로운 기능을 구축하든 다른 파트너와 통합하든, 대응력이 뛰어나고 유연한 관계가 유지되고 있습니다. "아직 할 일이 남아 있지만 가장 중요한 곳에서 보호되고 있음을 잘 알고 있습니다. 이를 통해 자신 있게 규모를 확장할 수 있습니다."라고 말을 이었습니다.
사후 대응적 보안에서 선제적 보안으로의 전환
이 파트너십의 가장 중요한 결과 중 하나는 사고 방식의 변화였습니다. "전에는 사후 대응적으로 움직였는데 이제는 선제적으로 움직입니다." 수석 엔지니어링 매니저는 말했습니다. "우리는 공격을 예측하고 실시간으로 차단하며 원활한 사용자 경험을 유지할 수 있습니다."
이러한 접근 방식은 이미 빛을 발하고 있습니다. Akamai는 최근 분기에 이 기업이 5건의 주요 공격을 방어해 5백만 건 이상의 악성 요청을 차단하도록 지원했습니다. "이러한 공격은 다운타임, 서비스 중단, 평판 손상 등 심각한 문제를 야기했을 수 있습니다. 대신, 시작하기도 전에 공격을 멈출 수 있었습니다."라고 말을 이었습니다.
대규모로 신뢰 구현
온라인 보안 분야의 이 리더에게 파트너십의 가치는 보호 수준을 넘어 대규모로 신뢰를 실현하는 데 있습니다. 수석 엔지니어링 매니저는 "Akamai는 중요한 엔드포인트를 방어하는 데 도움을 주고 있습니다."라고 설명했습니다. "우리는 보호 측면에서 차이를 확인할 수 있습니다."
위협 환경이 끊임없이 변화하고 사용자 기대치가 높아지면서 Akamai와의 제휴는 이 기업이 미래 기술에 앞서 나갈 수 있도록 지원해 전 세계 사용자에게 신뢰와 성능, 확신을 계속해서 제공할 수 있도록 합니다. 수석 엔지니어링 매니저는 "자정이든 주말이든, Akamai의 팀과 솔루션은 우리와 전 세계 비즈니스를 위해 만반의 준비를 갖추고 있습니다."라고 결론을 내렸습니다.