수석 엔지니어링 매니저에 따르면 이 기업은 위협 환경에서 극적인 변화를 목격하고 있습니다. "AI로 인해 사기, 가짜 비디오, 가짜 목소리 등 완전히 새로운 위협이 생겨났습니다. 우리의 과제는 신속하게 비즈니스를 지원하는 동시에 사용자를 보호하는 것입니다."

수백만 디지털 라이프를 보호하는 이 기업의 리더들은 리스크가 높다는 점을 잘 알고 있습니다. 수석 엔지니어링 매니저는 "사용자 신뢰는 모든 것을 의미합니다."라고 강조했습니다. "오늘날의 유출 사고는 단순히 서비스를 오프라인 상태로 만드는 것이 아니라 기업 신뢰를 약화시킵니다. 이는 우리가 매일 방어하기 위해 노력하는 리스크입니다."