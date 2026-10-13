Al ser una de las mayores empresas privadas del sector, la presión por cumplir las expectativas de los clientes y ofrecer una buena experiencia de marca es incesante. Ese era el reto al que se enfrentaba Maui Jim, una firma de gafas de sol con una trayectoria de más de 35 años que sigue revolucionando el mercado con sus lentes y que recientemente ha incorporado gafas graduadas a su colección. El director de Tecnologías de la Información de la compañía, Jim Ferolo, y su equipo se esfuerzan al máximo por posicionar la marca como líder de mercado y garantizar que los clientes y partners obtengan la experiencia online esperada.
Para comercializar sus productos y servicios, Maui Jim depende en gran medida de cuatro recursos digitales: un sitio web para consumidores; un sitio web para profesionales del sector óptico, con una cartera de gafas de sol y graduadas; un portal para reparaciones de productos; y aplicaciones móviles. Una de estas aplicaciones móviles permite a los clientes consultar y comprar los productos del catálogo de Maui Jim, y otra está dirigida a los ejecutivos de cuentas y destinada a un uso comercial. En conjunto, estas aplicaciones digitales registran millones de sesiones de visitantes cada mes.
Con el objetivo de mantener una ventaja competitiva, Maui Jim centra sus esfuerzos en conservar su agilidad y dinamismo, para lo que debe exponer la esencia de su marca en unos sitios de venta minorista óptimos. En su momento, todo esto supuso un gran reto, ya que gestionar y actualizar las distintas imágenes asociadas a las más de 5000 referencias de productos no era una tarea sencilla.
"Todos y cada uno de los recursos digitales deben ofrecer una experiencia óptima y, gracias a Image Manager, podemos conseguirlo en todo momento".— Jim Ferolo, director de Informática de Maui Jim
Agilidad constante y satisfacción de las expectativas de los clientes
Al ser una de las mayores empresas privadas del sector, la presión por cumplir las expectativas de los clientes y ofrecer una buena experiencia de marca es incesante. Ese era el reto al que se enfrentaba Maui Jim, una firma de gafas de sol con una trayectoria de más de 35 años que sigue revolucionando el mercado con sus lentes y que recientemente ha incorporado gafas graduadas a su colección. El director de Tecnologías de la Información de la compañía, Jim Ferolo, y su equipo se esfuerzan al máximo por posicionar la marca como líder de mercado y garantizar que los clientes y partners obtengan la experiencia online esperada.
En busca de una mejor experiencia de optimización de imágenes
Cuando Maui Jim lanza un producto nuevo, también publica de forma simultánea un micrositio con las páginas de destino correspondientes e imágenes de alta resolución. Un coordinador de contenidos específico se encarga de gestionar estas imágenes para garantizar que todos los sitios y visitantes de la aplicación puedan cargarlas rápidamente. Lamentablemente, la herramienta de gestión de imágenes que usaba la compañía por entonces se quedaba muy corta para sus necesidades. El proceso de carga de imágenes y de configuración de distintos perfiles para usuarios y dispositivos diferentes requería una gran inversión de tiempo y esfuerzo.
Maui Jim se encontraba en proceso de reestructuración de sus sitios con el fin de mejorar su rendimiento y llegar a nuevos mercados internacionales, por lo que resultaba fundamental optimizar el rendimiento global y garantizar la mejor experiencia de usuario posible, independientemente del dispositivo o la ubicación. Para ello, el equipo de Jim realizó pruebas de rendimiento básicas, así como pruebas sintéticas y un seguimiento de los usuarios reales durante las fases de desarrollo y diseño del nuevo sitio. Con estos análisis, quedó claro que la solución de gestión de imágenes que Maui Jim usaba por entonces no podría ofrecer mucho más en términos de optimización de la calidad y el rendimiento.
"Queríamos alcanzar nuevas cotas de calidad y rendimiento de imágenes para ofrecer la mejor experiencia digital posible a los usuarios, tanto en nuestros sitios como en nuestras aplicaciones. Si bien es cierto que habría sido posible con la solución que teníamos entonces, hubiera sido necesario invertir mucho tiempo y esfuerzo, y no habría sido rentable", explica Jim.
Akamai Image & Video Manager proporciona una solución adaptable y dinámica
El equipo de Maui Jim investigó la posibilidad de poner en marcha un sistema de carga adaptable basado en la detección de agente, usando JavaScript para insertar las imágenes. Jim había usado este método antes para encargarse directamente de la optimización de imágenes, pero sabía que no era un enfoque realista. "Todo cambia a un ritmo vertiginoso: las plataformas de los dispositivos, los navegadores, las innovaciones en calidad de imágenes y los algoritmos de compresión. Resulta prácticamente imposible optimizar de verdad una imagen para una determinada pantalla de un dispositivo concreto en tiempo real siguiendo ese método. O, al menos, hacerlo de forma rentable y eficaz", añade.
Para agilizar las tareas de su equipo digital, Jim buscaba una plataforma adaptable que atendiera los requisitos de optimización de imágenes de forma dinámica. Maui Jim ya era cliente de las soluciones de rendimiento de Akamai, así que pensó directamente en Akamai Image & Video Manager. Cuando Jim y su equipo probaron la versión de demostración de Image & Video Manager, la elección resultó obvia.
Jim quedó impresionado por el hecho de que los ingenieros de Akamai adaptaran constantemente Image & Video Manager a los cambiantes requisitos de dispositivos y plataformas para gestionar de forma óptima la velocidad de conexión de los dispositivos de los usuarios finales. En palabras de Jim, "es tremendamente complejo tener en cuenta todos los factores del entorno de los usuarios, pero para Akamai es una tarea más".
"Akamai Image & Video Manager ofrece una combinación única de complejidad algorítmica y flexibilidad que permite disfrutar de un uso sencillo y proporcionar una mejor experiencia de usuario. Todo ello, perfectamente integrado en la cartera de productos de Akamai. Es una forma muy sencilla de conseguir una rentabilidad máxima", apunta Jim.
Automatización de la optimización de imágenes con un partner y una tecnología de confianza
Maui Jim ya no tiene que crear distintas variantes de imágenes y contenido derivado para cada solicitud de usuario, ya que Image & Video Manager se encarga de todo automáticamente. Además, se han reducido los bytes de las imágenes hasta un 75 % en los sitios móviles y de escritorio, sin que afecte en absoluto a su calidad. Tal como Jim apunta, la solución de Akamai les ha ayudado a ofrecer una mejor experiencia global. Como resultado, Maui Jim ha conseguido mejorar el índice de velocidad de sus páginas en Google y su posicionamiento SEO, todo ello gracias al relanzamiento de su sitio y a la implementación de Image & Video Manager, lo que se ha reflejado también en unas mejores tasas de conversión.
Como destaca Jim, para ofrecer una gran experiencia de usuario a nivel integral resulta imprescindible que el contenido sea de alta calidad y apropiado, y que se cargue rápidamente. No obstante, también resalta que esta experiencia depende del tiempo de actividad y de la disponibilidad constante de la plataforma que distribuye el contenido en cuestión. "Akamai no solo ofrece un gran producto, proporciona un servicio que funciona bien en todo momento. El núcleo operativo de Akamai es lo que marca la diferencia", explica.
Para Jim, las experiencias web y digitales seguirán basándose en el componente visual, especialmente para la marca Maui Jim. Si bien la empresa gestiona y publica una cantidad considerable de imágenes, Jim confía plenamente en Image & Video Manager, incluso con un catálogo que comprende 1 millón de imágenes.
"Muchas marcas orientadas directamente al consumidor afirman diferenciarse por centrarse en el cliente, pero eso es precisamente lo que nosotros llevamos haciendo 35 años, y lo que hace que nuestros clientes vuelvan. La clave para mantenerse competitivos es hacer las cosas bien en todo momento. Es fácil decirlo, pero no tanto hacerlo. Sin embargo, eso es lo que busco en una relación profesional y cuando adquirimos tecnología. Y eso es lo que Akamai nos ofrece", concluye Jim.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.