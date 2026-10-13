Maui Jim ya no tiene que crear distintas variantes de imágenes y contenido derivado para cada solicitud de usuario, ya que Image & Video Manager se encarga de todo automáticamente. Además, se han reducido los bytes de las imágenes hasta un 75 % en los sitios móviles y de escritorio, sin que afecte en absoluto a su calidad. Tal como Jim apunta, la solución de Akamai les ha ayudado a ofrecer una mejor experiencia global. Como resultado, Maui Jim ha conseguido mejorar el índice de velocidad de sus páginas en Google y su posicionamiento SEO, todo ello gracias al relanzamiento de su sitio y a la implementación de Image & Video Manager, lo que se ha reflejado también en unas mejores tasas de conversión.



Como destaca Jim, para ofrecer una gran experiencia de usuario a nivel integral resulta imprescindible que el contenido sea de alta calidad y apropiado, y que se cargue rápidamente. No obstante, también resalta que esta experiencia depende del tiempo de actividad y de la disponibilidad constante de la plataforma que distribuye el contenido en cuestión. "Akamai no solo ofrece un gran producto, proporciona un servicio que funciona bien en todo momento. El núcleo operativo de Akamai es lo que marca la diferencia", explica.



Para Jim, las experiencias web y digitales seguirán basándose en el componente visual, especialmente para la marca Maui Jim. Si bien la empresa gestiona y publica una cantidad considerable de imágenes, Jim confía plenamente en Image & Video Manager, incluso con un catálogo que comprende 1 millón de imágenes.



"Muchas marcas orientadas directamente al consumidor afirman diferenciarse por centrarse en el cliente, pero eso es precisamente lo que nosotros llevamos haciendo 35 años, y lo que hace que nuestros clientes vuelvan. La clave para mantenerse competitivos es hacer las cosas bien en todo momento. Es fácil decirlo, pero no tanto hacerlo. Sin embargo, eso es lo que busco en una relación profesional y cuando adquirimos tecnología. Y eso es lo que Akamai nos ofrece", concluye Jim.